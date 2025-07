Feria Real de Aguilar 2025: vívela, siéntela

Aguilar ya huele a feria. Un año más, las actividades pre-feria hacen acopio de tradición, renovación y vitalidad. El verano se celebra de la manera más refrescante con distintas sesiones de Aguilar Nocturno. Una noche, organizada por la Concejalía de la Juventud, donde los jóvenes hacen uso de las instalaciones de la piscina durante la noche. Una propuesta pensada para ofrecer alternativas de ocio saludable y dinámicas durante el verano. Las celebraciones tendrán lugar el 11 de julio, el 24 de julio, el 16 de agosto.

Por otra parte, y tras el éxito de participación en ediciones anteriores, se celebra la Feria del Ganado 2025. Tendrá lugar en el Recinto ferial y su horario será en la tarde noche, a partir de las 20:00 horas. Entre las actividades programadas, un concurso de tiro de mulas/os, con entrega de premios, un espectáculo festival del arte ecuestre, la exhibición yeguada local de los hermanos Moreno Valle, con animales de pura raza árabe y el concierto Hermanos Ortigosa, todo ello con la colaboración de la Hermandad Romera Pastora de la Campiña.

Feria del Ganado de Aguilar. / AF

El 26 de julio tendrá lugar la XLVI Noche Flamenca, en la Peña Flamenca Curro Malena, situada en el recinto ferial. El mismo día, tendrá lugar la XXV Fiesta de los 80 en la Caseta de Izquierda Unida. El día 27 de julio, tendrá lugar el I Torneo de Petanca de Feria, con la colaboración del Club de Petanca la Torre y la Concejalía de Festejos. Mientras tanto, en el recinto ferial, en la Peña Flamenca Curro Malena se celebra el V Concurso de Sevillanas y el III Concurso de Trajes de Flamenca, organizado por la Asociación Cultural de Baile “Mis niñas” en colaboración con el ayuntamiento. Las piernas se calientan con el 25 aniversario de la XXV Carrera Popular Antonio Jiménez Alba, donde cada zancada es un homenaje al aguilarense que le da nombre, al deporte, a la vida saludable y a las calles de Aguilar. Una cita deportiva consolidada en el calendario veraniego de Aguilar. Será el martes 29 de julio, con salida desde el polideportivo municipal. Tiene una distancia de 6.000 metros y se inscriben hasta 200 dorsales. Una cita con el deporte, el esfuerzo y la convivencia que organiza la concejalía de Deportes con la colaboración del Club de Atletismo “Amo Allá”. En la caseta municipal, el día 29 de julio tendrá lugar la Velada para Mayores con un menú a precio popular y amenizado con un Tributo a Rocío Dúrcal y sus mariachis.

Velada para mayores. / AF

Cuando se realiza el pasacalles Desfile de Gigantes y Cabezudos y el aire se llena de ambiente y música, Aguilar despierta el latido de su Feria Real 2025. No es solo feria, es el reencuentro de miradas, de pasos que regresan a las calles del pueblo donde crecimos, donde los abuelos nos enseñaron el respeto a los empresarios feriantes, donde muchas personas vuelven para abrazarse al ritmo de sevillanas. El día 30 de julio será el Día de la Infancia, con precios populares en las atracciones, el desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Banda Municipal de Música Sebastián Valero y una gran batucada, con el grupo Artesamba. Al finalizar el desfile, en torno a las 22:30 se encienden el alumbrado y potrada de la Feria Real, a la altura del casino, donde se celebrará “A la feria bailando por sevillanas” gracias a la Asociación Cultural de Baile “Mis niñas”. Además, del gran concierto de apertura, este año amenizado por Los Inhumanos, las tardes noches en la Caseta Municipal se celebrará con fiestas de agua y más adentrada, después de la actuación del grupo correspondiente, la noche está dedicada a los jóvenes en Feria Joven con intervenciones de disjóqueis como DJ Dani Tren, DJ Dani Sánchez y DJ Raúl Evoluxion. Y con una amplia programación, como se visualiza en el programa oficial.

Batucada. / AF

Este año, Aguilar se viste de feria con un compromiso firme: proteger y cuidar a todas las mujeres. Para ello, se habilitará un punto violeta, donde será atendida, por profesionales formados, cualquier mujer que se sienta acosada o agredida y necesite apoyo. Porque tal y como mencionaba la concejala de Festejos, Josefina Avilés, “ojalá no sea utilizado”, porque no hay fiesta aguilarense sin libertad y no hay libertad si no estamos todas tranquila y libremente. Además, la juventud de Aguilar tendrá, de nuevo, una zona habilitada para su disfrute, con seguridad, limpieza y responsabilidad, en la explanada colindante al Recinto Ferial. “La celebración de la feria lleva un trabajo previo de burocracia, adecentamiento, de preparativos, de coordinación y seguridad que no sería posible sin la labor de los trabajadores municipales” y con la implicación de técnicos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Servicios Sanitarios.

Programación de la Feria Real de Aguilar 2025. / AF

Una Feria Real que tendrá lugar durante los días 30 de julio al 3 de agosto, pero que, durante los días previos, actividades de integración, para niños, jóvenes, adultos y mayores, permitirán a cada participante aportar, con su energía y creatividad, la antesala del espíritu festivo de la Feria Real aguilarense. Con el propósito de generar espacios de encuentro, colectividad, diversión y convivencia y el compromiso del disfrute, manteniendo el respeto y la alegría como base para cada momento. Ya que la Feria Mayor es, se reinventa y transforma gracias a la colaboración de cada participante. La Feria Real de Aguilar no es solo una fiesta, es un homenaje a nuestra memoria colectiva, a nuestra gente, a nuestra lucha por una fiesta segura, libre de violencia, inclusiva, de tradición y modernidad y respetuosa. “Son días que nos aportan un álbum fotográfico para el recuerdo, y ese es nuestro objetivo, ver cumplido todo esto cuando los fuegos artificiales culminen”, comentaba Josefina Avilés.