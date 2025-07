Decorada con más de 45 millones de conchas: así es la casa más peculiar de Córdoba

Es imposible que pase desapercibida. Su fachada, su patio y parte de su interior están completamente cubiertos de conchas. Sí, conchas. Más de 45 millones decoran la casa más peculiar de Córdoba. Lo que comenzó como un proyecto personal se ha convertido en una auténtica atracción turística conocida en toda España.

La vivienda se encuentra escondida en lo más profundo del casco histórico de un pueblo de Córdoba. Y, a simple vista, se puede percibir que hay algo fuera de lo común. Cuando uno se acerca descubre que su fachada está compuesta armónicamente por un sinfín de conchas recogida de playas de toda la geografía española y colocadas desde 1960.

Así es la casa

El artífice tiene nombre y apellidos: Francisco del Río Cuenca. En un trabajo arduo y casi obsesivo, durante décadas, este vecino de la localidad logró revestir la casa con el material marino de los moluscos. Ya por fuera sorprende, pero por dentro sus columnas están decoradas con pequeñas piedras del río Guadalquivir, que rodea al pueblo, así como macetas hechas con el material que desprendían los antiguos trenes de carbón. Los techos, además, están adornados con figuras de todo tipo: desde espejos a ramos de flores hechas de conchas. Sí, también de conchas.

Fachada de la Casa de las Conchas. / Córdoba

Este enclave se ha hecho un hueco entre el rico patrimonio de esta localidad cordobesa y es uno de los sitios más visitados por los turistas. No es para menos. ¿Existe algo parecido? Los visitantes no dudan en expresar, en las reseñas, sus sensaciones: "Una casa muy bonita, de la que no esperas, viendo la fachada, lo maravilloso que vas a a encontrar dentro". "Una pasada de sitio", apunta otro.

¿Dónde se encuentra la Casa de las Conchas?

Se encuentra en Montoro y es una parada muy recomendada para quienes visitan esta localidad del Alto Guadalquivir. Además de conocer la historia y las hondas raíces de este pueblo, visitando monumentos como el puente de las Donadas, la Casa de las Tercias o una torre que han bautizado como la Giralda roja, este lugar tan emblemático aporta al turista un punto de excentricidad y particularidad.

Paseando por las angostas y empinadas calles de Montoro se llega a la conocida Casa de las Conchas, ubicada en el número 17 de la calle Criado.