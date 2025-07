Francisco Palomares: «Villafranca camina con paso firme para afrontar los retos de futuro»

― ¿Qué balance hace de la gestión de su gobierno a lo largo de estos dos años?

― La gestión municipal de estos dos años de mandato ha sido muy activa e intensa. Ya dije en la campaña electoral que estos cuatro años iban a marcar un antes y un después en el futuro de Villafranca y que deberíamos ser los más trabajadores e inteligentes posibles para que los resultados repercutan a medio y largo plazo en las generaciones futuras de nuestro pueblo. El ritmo ha sido frenético y seguimos trabajando para que nuestra localidad siga siendo sinónimo de progreso en la provincia de Córdoba y Andalucía.

― Uno de sus grandes retos de este mandato ha sido la restauración de la Casa Palacio. ¿Qué va a significar este patrimonio cultural para Villafranca?

― Hay que tener siempre en cuenta que para realizar obras importantes tenemos que buscar la manera de encontrar recursos externos. La restauración de la Casa Palacio de los mayordomos de los Duques de Medinaceli ha costado más de 800.000 euros, de los que del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento hemos conseguido más de 600.000 euros. Por tanto, el Ayuntamiento ha puesto en torno a 150.000 euros para convertir este espacio, que se encuentra en el centro neurálgico de la localidad, en un instrumento para impulsar el turismo. Llevamos años trabajando en la restauración de este rico patrimonio cultural de Villafranca, declarado Bien de Interés Cultural. Ahora está en condiciones y la hemos recuperado del estado ruinoso en el que se encontraba. Ahí hemos instalado la oficina municipal de turismo, con fon[1]dos de la Unión Europea, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y ahora hemos solicitado unos nuevos fondos para equipar el resto del edificio. Han sido muchos viajes a Madrid, pero al final está mereciendo la pena, porque hemos puesto en valor un edificio que se convertirá en epicentro de la cultura y la difusión turística de Villafranca. Son muy pocos los pueblos pequeños los que consiguen es 1,5% Cultural. El arquitecto villafranqueño Fernando Cantarero nos echó una mano importante, así como Enrique de las Heras, que fue empleado municipal y que se compró una vivienda en nuestro pueblo, que aportó también muchísimo a este proyecto, porque enfocar ese tipo de iniciativas para que te lo concedan es un trabajo arduo, y ha merecido la pena su dedicación y esfuerzo.

― ¿Qué uso tendrá el resto del edificio histórico?

― Además de la oficina de información turística, que está muy digitalizada, y que se inaugurará a primeros de septiembre con diversas actividades, jornadas de puertas abiertas, presentación de la web de turismo y las redes sociales del Plan de Sostenibilidad Turística, en el mismo edificio también irá ubicado el Museo de Artes Populares.

― ¿Cómo se plantea el nuevo plan urbanístico de la localidad?

― Sin duda, este es uno de los otros proyectos importantes que van a marcar el futuro del municipio. Somos el primer pueblo de la provincia que ya tiene licitado un Plan General de Ordenación Municipal y un Plan de Ordenación Urbana. Este segundo debido a estar dentro del Área Metropolitana de Córdoba. Hemos convocado a vecinos, colectivos y empresarios para que participen en dicho plan y el equipo redactor lo explicó exhaustivamente. El objetivo es que todo el pueblo opine y aporte ideas para el futuro planeamiento de la localidad. En estos momentos nos encontramos en un punto de diagnóstico y para el mes de septiembre iniciaremos el avance del citado plan.

«Somos el casco urbano más próximo a la Base Logística del Ejército»

― ¿Se encontrará Villafranca preparada para cuando la Base Logística del Ejército de Tierra demande nuevas viviendas o suelo industrial?

― Estamos trabajando sin tregua en ello. Somos el segundo pueblo de Andalucía que está desarrollando un plan general. Dicen que la totalidad de la Base Logística estará finalizada para 2027. Estamos en 2025, por lo que en dos años y medio, o tres, podemos tener nuestro plan totalmente configurado. Cuando lo tengamos, el paso habrá sido importante, siendo el casco urbano más próximo a la BLET. Los empresarios me dicen que lo importante no es lo cerca o lejos que estamos, sino el tiempo que tardemos, y nosotros no solo estamos más cerca, sino que también tenemos una autovía, ferrocarril y una serie de comunicaciones perfectas para el desarrollo de nuestro pueblo, y todo ello suma, además del trabajo intensivo que estamos desarrollando para el crecimiento sostenible de la localidad.

― ¿En qué punto está el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, del que Villafranca ha recibido 2,4 millones de euros?

― Lo tenemos muy avanzado. Como he comentado anteriormente, la oficina de turismo está prácticamente terminada, también los itinerarios no motorizados, el arreglo de caminos y la señalización también están finalizados. Asimismo, se ha adjudicado y presentado el proyecto del Centro de Recepción de Visitantes en Fuente Agria para comenzar en breve el proceso de contratación, cuyas obras alcanzan el millón de euros. Ya tenemos las infografías y será un edificio integrador en el marco del parque periurbano. A través de este plan también se ha llevado a cabo la reforma del albergue Fuente Agria, con actuaciones en los tejados, climatización y exteriores, entre otras áreas. Si hablamos de un proyecto turístico tenemos que actuar en las zonas turísticas. También se construirá la Torre Mirador de los alemanes y se actuará en el río Guadalquivir. De hecho, no vamos a parar de pedir proyectos europeos y si conseguimos la pasarela vamos a convertir el parque de Fuente Agria en uno de los mejores espacios naturales recreativos de Andalucía, y de titularidad pública con concesión administrativa.

― ¿Qué más proyectos tienen en marcha a nivel turístico dentro del Plan de Sostenibilidad?

― Tenemos muchos y muy variados. Además de la web y el logotipo de turismo, vamos a poner en marcha un servicio que integrará varias estaciones de bicicletas eléctricas (en el río Guadalquivir, en el casco urbano y Fuente Agria) a través de Turicleta. Ya nos quedaría un Centro BTT en las pistas polideportivas. Asimismo, incrementaremos el área de redes sociales, edición de vídeos temáticos y un barco solar, cuyo pliego ya se está finalizando. Será un barco para 18 plazas que dará paseos por el río Guadalquivir. Ahora es una maravilla pasear por el río. También haremos mucho más accesible la zona del merendero. Por otra parte, ya tenemos todos los proyectos PFEA del próximo año destinados a un área de autocaravanas, que también irá ubicado junto al río Guadalquivir. Serán más de 200.000 euros enfocados a dicho aparcamiento, ya que es un servicio en alza que cuenta con mucha demanda en el ámbito de las autocaravanas, que están muy en boga.

― ¿Cómo van las gestiones de la compra del campo de fútbol?

― El último cuatrienio de los Planes Provinciales estará destinado a ello, con la ampliación del graderío por la parte de atrás. Diputación nos va a aportar el dinero en el segundo bienio (2025-2026), y nos lo entregará una vez que esté escriturado, previo precontrato de compra entre el Obispado de Córdoba y el ayuntamiento. Hay que pensar en el futuro del pueblo. Si ahora hacemos un desembolso de cerca de 400.000 euros por la compra del campo de fútbol, nuestro objetivo, dentro del Plan General, es reservar unos terrenos para equipamiento y concentrar todas las instalaciones deportivas en una zona determinada. Mi objetivo es que Villafranca, de cara a futuro, tenga un camino trazado. Todo está cerrado, estamos esperando que la Diputación nos dé el dinero, pagar y escriturar. Otra de las prioridades de cara al futuro es la compra de la Escuela Hogar. Está infrautilizada, tiene una zona estratégica de aparcamiento junto al ambulatorio, con salida también a la calle Alcolea.

― ¿En qué consiste el proyecto de defensa contra las inundaciones y de qué manera afecta a los arroyos que pasan por debajo del casco urbano?

― Este proyecto, que se gestó en torno al año 2007, consistía en realizar un desvío de determinados arroyos para sacarlos del casco urbano. El proyecto alcanza los 20 millones de euros. Recientemente, a reunión con la Junta de Andalucía y Confederación. Han sido muchas las inundaciones sufridas y con un alcance muy doloroso. Nos están haciendo un estudio previo. Si nosotros le mandamos a la Junta la declaración de interés autonómico, ella asumía las competencias, al ser un caso excepcional. Ya se lo envié hace dos meses. Están pendientes de que le enviemos el estudio económico que nos está haciendo la Confederación, que estará culminado para final de año. Luego tramitará la Junta la declaración de interés económico y cuando lo tengamos, la propia Junta será la encargada de realizar dicha actuación. Se trata de un tema que llevaba atascado mucho tiempo ya lo hemos encarrilado. El plan general y los efectos de la dana nos ha abierto los ojos, y tenemos que solventar una espada de Damocles que tiene amenazada a toda la población cuando llueve de forma torrencial.

«Todos los villafranqueños, cuando van fuera, presumen de su pueblo»

― ¿Cómo marcha el proyecto de ampliación del cementerio?

― La ampliación se llevará a cabo en el ala izquierda conforme se entra al camposanto por la entrada principal. El dinero pretendemos sacarlo de la venta de unas parcelas en el polígono industrial. El valor de todas las parcelas es de 400.000 euros y se han sacado a la venta por separado. También pretendemos vender dos parcelas que el Ayuntamiento tiene en Huerta Lucía, y en breve también sacaremos a la venta las naves que tenemos en el polígono, excepto una, y el espacio que estaba destinado al Vivero de Empresas, ya que ahí tenemos pensado hacer una escuela taller y también hay empresas interesadas en hacer un ‘hub’ tecnológico, que con la BLET va a ser necesario.

― ¿Cómo se siente tras estos dos años de mandato?

― Los vecinos me han puesto aquí para trabajar y no perder un solo segundo. Mi misión es trabajar y agilizar todas las gestiones lo máximo posible para que Villafranca no pierda el tren del desarrollo. Teniendo en cuenta la situación política actual, lo mejor de todo es aportar.

― ¿En qué momento está el aire acondicionado de la caseta?

― Hubo problemas de primera hora. Contratamos a una empresa externa para que deliberase sobre los responsables del fallo. Se están ajustando unos detalles y se ha probado y funciona bastante bien. Hemos instalado cortinas de aire y la apuesta que se hizo por la caseta, que está sirviendo para todo, debe garantizar el mejor servicio para todos los usuarios.

― ¿Qué mensaje lanza a los lectores respecto a su labor diaria?

― La gestión diaria te lleva a no parar de hacer. En el ayuntamiento tenemos personal que solventa problemas. Muchos de los éxitos de Villafranca es por ellos. Un alcalde va a todos lados y la sensación que tiene la gente de fuera es que «Villafranca es impresionante». No lo digo yo, lo dijo incluso el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que es del PP y fue alcalde de Córdoba. Los villafranqueños, cuando van a pueblos cercanos, presumen de su pueblo y la verdad que es un orgullo decir por ahí que eres de Villafranca. Ese es el camino: poner servicios, instalaciones en carga y seguir trabajando por un desarrollo importante que nos viene ahora con la Base Logística del Ejército de Tierra, el Plan de Sostenibilidad Turística y todo lo que está por llegar.