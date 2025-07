UGT-A pide una "investigación rigurosa" tras el accidente mortal de un feriante en Ochavillo del Río

UGT Andalucía ha exigido una "investigación rigurosa" que determine las causas, así como "las posibles responsabilidades empresariales" existentes en el fallecimiento de un trabajador de 33 años este lunes en el recinto ferial de Ochavillo del Río, en Fuente Palmera, tras sufrir una descarga eléctrica en una atracción.

El sindicato ha lamentado "profundamente" esta muerte en un comunicado, que de confirmarse como accidente laboral elevaría a 62 el número de personas que han perdido la vida por este motivo en Andalucía en lo que va de año.

"Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, el varón falleció en el lugar de los hechos, a pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios. Se desconocen aún las circunstancias exactas del accidente, pero se ha activado el protocolo de actuación con la intervención del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo", ha matizado.

Desde UGT Andalucía "volvemos a denunciar la falta de medidas preventivas eficaces que, en demasiadas ocasiones, están detrás de tragedias como esta". "Ninguna muerte en el trabajo es asumible ni puede normalizarse", reivindican.

Han subrayado que "la precariedad, la falta de medios y la ausencia de una verdadera cultura preventiva siguen costando vidas en nuestra tierra". Así, insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia, la formación y el compromiso de las administraciones públicas y del tejido empresarial con la seguridad laboral.

UGT Córdoba

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha sostenido que desde la organización provincial "queremos, en primer lugar, trasladar nuestro pésame a los familiares. Ya hablamos de una nueva víctima laboral en una feria de un pueblo de Córdoba. Según los datos que manejamos, aunque aún estamos pendientes de la confirmación oficial, esta muerte supondría igualar la cifra total de fallecidos en accidente laboral en Córdoba del año pasado, alcanzando los 12".

"No podemos entender cómo es posible que vuelvan a dispararse los accidentes laborales, no solo en Córdoba, sino en toda Andalucía y en España. Por eso estuvimos ambos sindicatos en la Subdelegación del Gobierno y en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, para exigir que se impliquen más, que pongan más medios y que actúen con mayor contundencia en el ámbito de sus competencias", ha indicado Sarmiento, que ha apuntado que "estos accidentes deben frenarse no solo fomentando una cultura preventiva, sino también con más firmeza para que las empresas se tomen la prevención y la seguridad en serio".

En una nota, el 112 informó de que había recibido minutos antes de las 21,00 horas un aviso que alertaba de un hombre que había recibido una descarga eléctrica en Ochavillo del Río. Posteriormente, se activó al 061, Guardia Civil, Policía Local de Fuente Palmera, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo. Los servicios sanitarios confirmaron que el varón, de 33 años, resultó fallecido en el mismo lugar.