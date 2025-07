La Diputación no descarta ir a los tribunales para lograr la conexión definitiva entre Sierra Boyera y La Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mostrado este martes documentación que, según sus explicaciones, demuestra, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) siempre consideró que la obra de emergencia que se llevó a cabo para que hubiera una conexión entre el embalse de Sierra Boyera y la presa de la Colada a principios de 2023 "no era una actuación definitiva, sino algo provisional".

Un día después de que el 21 de julio terminara el plazo para que la Diputación de Córdoba pudiera presentar alegaciones acerca de esta obra, Fuentes ha expuesto que se tuvo que acometer dicha actuación provisional, porque entonces "la previsión que había era que en cinco meses no había agua". Por tanto, ha recalcado que, tanto la Diputación como la Junta de Andalucía, seguirán trabajando para que el Gobierno central autorice la conexión definitiva, no descartando incluso acudir a los tribunales si el Estado no accede a esta petición.

En esta misma línea, el presidente de la Diputación ha discrepado de las declaraciones realizadas el pasado viernes por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, cuando defendió como definitiva esta obra y dio "carpetazo" a realizar una conexión más compleja entre ambos embalses.

Oficio del Ministerio

Para demostrar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana siempre ha considerado que no era definitiva esta obra, que permitió que unos 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia pudieran volver a tener suministro normalizado de agua tras casi un año sin contar con el mismo, Salvador Fuentes ha mostrado esta jornada en rueda de prensa un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en que se solicitaba la transferencia del agua de La Colada a la estación de aguas potables de Sierra Boyera, documento que recoge que los trabajos que había contratado la Junta «permitirán contar con un proyecto redactado y aprobado con el que concluir los trabajos que no se realizaron en la primera contratación de las obras». Además, Fuentes ha resaltado que dicho oficio añade que la ejecución de las obras de este proyecto «aún debe licitarse, adjudicarse y llevarse a cabo, con unos plazos que sitúan su finalización dentro de, al menos dos años».

Instalación para el bombeo de agua desde La Colada a Sierra Boyera. / Rafa Sánchez

«Si (la obra) hubiera sido definitiva se habría planteado la torre de toma de la presa, la línea eléctrica y el centro de transformación, y no se planteó precisamente por la urgencia. Aunque el presidente de la Confederación afirme que es definitivo, nunca lo fue», ha aseverado el regidor provincial.

Fuentes ha declarado que la obra de conexión se recepcionó el 14 de abril de 2023, "con hasta 78 incidencias, por lo que no fue una actuación que estuviera en perfecto estado" y ha sostenido que la presa tiene ahora una toma flotante, que no garantiza la llegada del agua, por lo que precisa otra actuación. Por otra parte, el presidente de la Diputación se ha referido también ante los periodistas a los contactos entre técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Junta en los que se demuestra que siempre hubo intención de acometer una obra definitiva posterior.

Otros argumentos

Además, Fuentes ha remarcado que existen documentos de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de marzo de 2023, en los que la Administración del Estado espera que la Junta de Andalucía adelantase la parte del proyecto definitiva que correspondía al Gobierno andaluz.

Sobre la conexión entre ambos embalses, Salvador Fuentes ha justificado la necesidad de proseguir con la idea de una torre de tomas, en lugar de la toma flotante existente ahora, que «no garantiza al cien por cien la cantidad necesaria".

Por otro lado, ha subrayado que la institución provincial Diputación ha trabajado en los últimos meses para conseguir que el agua de La Colada pueda ser potable, logrando eliminar las algas al 98%, a través de ultrasonidos.