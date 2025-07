Vox pide priorizar la conexión Sierra Boyera-Puente Nuevo porque La Colada es "un parche caro e inútil"

El diputado autonómico de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha reiterado su crítica a la “nefasta gestión” del problema hídrico que sufre el norte de la provincia, poniendo el foco en la falta de coordinación entre las administraciones y en la confusión generada en torno a las soluciones para garantizar agua potable a los vecinos. Para Hernández, la obra "realmente necesaria" no es la conexión con La Colada, sino la interconexión entre Sierra Boyera y Puente Nuevo, ya que solo esta actuación "ofrece una solución segura y definitiva". "De nada sirve gastar dinero en conectar La Colada si sus aguas no son aptas para el consumo. Sería una obra inútil que costaría mucho dinero a todos los españoles sin garantizar ni un solo litro de agua potable", ha advertido.

Según el parlamentario de Vox, "La Colada no es más que un parche, que podría aliviar temporalmente la situación únicamente si previamente se lograra depurar sus aguas. Mientras eso no ocurra, la única alternativa viable es la conexión Sierra Boyera–Puente Nuevo, que permitiría la circulación y el trasvase de aguas seguras para abastecer a los municipios afectados". En este sentido, Hernández ha instado a la Junta de Andalucía a presionar al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se agilice "esta conexión estratégica", declarada ya de interés general por el propio PP en la Diputación de Córdoba.

Imagen de las obras de emergencia que se realizaron en La Colada. / CÓRDOBA

Actuar "con firmeza"

"Nos alegra que el Partido Popular empiece, por fin, a entrar en razón y haga caso de lo que desde Vox llevamos meses reclamando. Pero no basta con declaraciones, hay que actuar con firmeza y coordinación entre todas las administraciones para que esta conexión no sea otra promesa vacía", ha señalado Hernández. Para el diputado de Vox, "el verdadero problema es la falta de planificación y la pasividad institucional. La Diputación culpa al Gobierno central, la Junta mira a otro lado, y mientras tanto los vecinos siguen sin una solución estable. Esto no es un problema técnico, es un problema político y de voluntad", ha denunciado.

Vox ha reiterado su exigencia de que se priorice la conexión Sierra Boyera–Puente Nuevo como solución definitiva, acompañada de "un plan serio de depuración de las aguas de La Colada para que, en el futuro, pueda ser un recurso útil y no un monumento a la ineficacia".