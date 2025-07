Las vidas que se abren paso en el hospital: nacimientos en 40 años de historia

Son muchos los sonidos que se escuchan en un hospital, de muy distinta índole. Pero hay uno que sigue imponiéndose por encima de todos, el llanto que anuncia una nueva vida. La apertura del Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches de Pozoblanco hace cuarenta años puso fin a que las familias tuvieran que desplazarse hasta la capital cordobesa para dar a luz. La puesta en marcha del centro hospitalario trajo, unos meses después, los primeros atisbos de nuevas vidas. Y, desde entonces, hasta hoy.

Al tratarse de una cuestión tan especial, el Área Sanitaria Norte de Córdoba ha querido centrarse en este aspecto para conmemorar este cuarenta aniversario del Hospital y ha lanzado un llamamiento a esos primeros niños y niñas que nacieron en el año 1985 y en 1986 ya que aunque el centro hospitalario abrió sus puertas hace cuarenta años, la zona de partos y maternidad llegó de manera más tardía.

De ello da fe Santiaga Conde García que dio a luz a su tercer vástago en Pozoblanco, aunque para los otros dos anteriores tuvo que realizar esos «viajes infernales» a Córdoba por una carretera que dejaba mucho que desear, viajes que «no deseo a nadie», señala. El 27 de septiembre de 1985, Santiaga se subió a la ambulancia con el mismo destino, pero la decisión del conductor del vehículo provocó que fuera la primera mujer en dar a luz en el hospital de Pozoblanco. Cuenta que «me vio mala cara y en el último semáforo de Pozoblanco me dijo que se iba a dar media vuelta y que me llevaba al hospital». Allí le atendió el ginecólogo que pronto determinó que Santiaga iba a ser madre entre esas paredes. «Todo fue muy bien, no lo pudieron pesar porque no tenía todavía todo el instrumental, pero todo se dio perfectamente, me quedé unos días ingresada y para casa», narra esta vecina de El Guijo. Lo hizo con su hijo Francisco Javier Romero en sus brazos, que vio la luz de este mundo en un parto que siempre quedará para el anecdotario del hospital.

Vidas por encima de las circunstancias

La siguiente protagonista, María Auxiliadora García, no nació en el hospital porque vino al mundo un año antes, en julio de 1984, pero sí ha dado a luz a sus dos hijos en Pozoblanco. Lo hizo en dos momentos muy diferentes, porque se estrenó como madre en plena pandemia del covid. Dos momentos vitales vividos con igual intensidad pero en unas circunstancias muy diferentes, tanto de puertas adentro como hacia el exterior. En abril de 2020 dio a luz a su primogénito y a los miedos de una madre primeriza se sumaron todos los sobrevenidos por una pandemia que no paraba de registrar números de fallecidos, de contagios y que tuvo el aislamiento social como clave para su control. «Fueron dos partos muy diferentes porque el primero llegó en pandemia, con unas medidas muy restrictivas y, aunque eran lógicas por la situación, lo cierto es que nunca te imaginas que puedas llegar a vivir un momento de tanta felicidad en esas circunstancias», explica.

No hubo visitas, las presentaciones del nuevo miembro de la familia llegaron por videollamada o, a lo sumo, a través de los cristales del coche. Los días anteriores los nervios fueron más intensos, pero no quedó otra que aceptar la situación y ponerse en manos de los profesionales que esos días fueron los únicos contactos.

Para vivir un parto con total normalidad hubo tiempo porque María Auxiliadora repitió como madre y su segundo hijo nació en un contexto sanitario totalmente diferente. Ella se quedó a las puertas de poder venir al mundo en su Pozoblanco natal, pero es una de las miles de mujeres que han tenido la posibilidad de realizar sus revisiones, su control del embarazo y sus partos en su pueblo, sin tener que recorrer ochenta kilómetros, eso sí, por carreteras que poco tienen que ver con las de antaño.

El Hospital Valle de los Pedroches se convirtió, a los meses de su apertura, en un centro de vida y ese ruido sigue resonando entre sus paredes. Por eso, el Área Norte quiere reunir a los primeros niños que nacieron en el hospital y hacerlo para evidenciar el avance que supuso para miles de mujeres y familias.