Profesionales que han cumplido 40 años de profesión

Los desvelos y el cariño que para su profesión han demostrado los trabajadores del hospital Valle de los Pedroches a lo largo de sus 40 años de trayectoria se ha traducido en un trato cercano con los pacientes y también se ha reflejado en las encuestas de atención a los usuarios que se realizan y en las que obtienen una destacada nota.

Diario CÓRDOBA ha querido recoger la opinión de varios profesionales acerca de lo que supone para ellos trabajar en un hospital que celebra su 40 aniversario. El doctor Félix Gascón lleva casi toda su vida profesional trabajando en el Laboratorio Clínico del hospital Valle de los Pedroches. Nació en Sevilla, ciudad donde estudió la carrera de Medicina. La enfermera María Luisa López es de Pozoblanco y, tras pasar por otros centros, en junio de 1986 llegó al hospital pozoalbense «cuando llevaba apenas un año en funcionamiento» y su carrera se ha desarrollado en el Servicio de Pediatría. Javier Fernández es también de Pozoblanco y, tras trabajar en otros centros de Andalucía y Ceuta, fue en el año 2000 cuando llegó a este hospital como técnico de Radiología.

Cuenta Félix Gascón que «terminé la licenciatura en 1981 y en 1982 aprobé la oposición MIR y me fui a Valencia para realizar la especialidad de Análisis Clínicos» y aunque regresó a Sevilla «con la ilusión de poder dedicarme al laboratorio clínico en mi ciudad natal», las circunstancias hicieron que la primera oposición que salió para plazas de Análisis Clínicos fuera para el hospital de Pozoblanco y «con gran satisfacción, mía y de mi familia, conseguí la plaza», incorporándose el 13 de enero de 1986.

Señala Félix Gascón que «entonces solo conocía Pozoblanco por referencias de la muerte del torero Paquirri en 1984». Han pasado los años «y me jubilaré en mi querido laboratorio, al que vi nacer y crecer como si fuera un hijo».

De los primeros años tiene buenos recuerdos y «como todos los compañeros éramos más o menos de la misma quinta, la mayoría recién casados y con niños pequeños, pasamos de ser un grupo de compañeros a un grupo de amigos. Nuestros hijos se criaron en el bar que había en el centro de convivencia, hoy edificio de gobierno del ASNC (Área Sanitaria Norte de Córdoba)». Además, los habitantes de Pozoblanco «nos acogieron con los brazos abiertos».

Referente para Andalucía

En 1988 lo nombraron jefe de servicio de Análisis Clínicos, el primer jefe que hubo. A nivel técnico, el laboratorio ha ido incorporando la evolución tecnológica que la actividad demandaba. En este desarrollo tecnológico se podrían reseñar diversos hitos, por ejemplo en el año 1995, «cuando instalamos el primer sistema de información del laboratorio, lo que denominamos SIL. Esto permitió pasar de la entrega de resultados escritos a mano en diversos formatos, a la integración de todas las pruebas y resultados en un mismo sistema de información, facilitando la trazabilidad de peticiones, muestras y resultados, evitando errores de transcripción manual», destaca. Las últimas incorporaciones, a raíz de la pandemia del covid, han sido equipos de biología molecular, que permiten diagnósticos de enfermedades infecciosas con precisión y rapidez, «lo que ha facilitado que en 2024 nuestro laboratorio sea de los pocos comarcales que procesan todas las pruebas moleculares que requiere el programa de cribado de cáncer de cuello de útero, sin necesidad de derivar estas muestras a centros externos», subraya. Toda esta evolución tecnológica se ha podido realizar «gracias a la preparación y dedicación de los profesionales del laboratorio clínico. Las máquinas ayudan en los procesos repetitivos, pero detrás siempre hay profesionales para configurarlas, mantenerlas y controlarlas. Su intervención es imprescindible para garantizar la calidad de los resultados», expone Félix Gascón.

El técnico en Radiología, Javier Fernández, destaca la renovación tecnológica del hospital. / CÓRDOBA

Otro hito se produjo cuando propusieron a este facultativo, a finales de 2003, diseñar un módulo de pruebas analíticas (MPA) para integrarlo en la historia clínica electrónica de Andalucía (Diraya). MPA debía poder conectarse con todos los sistemas de información de los laboratorios de Andalucía, permitiendo que una petición se haga en una provincia, se tome la muestra en otra y el resultado se pueda consultar en cualquier centro asistencial con acceso a Diraya. Fueron años de intenso trabajo, «mi reconocimiento y gratitud a todos los informáticos que han participado en el proyecto» y muchos viajes a Sevilla. El 11 de julio de 2007 «hicimos la primera petición electrónica con MPA desde el centro de salud de Pozoblanco. Todavía tengo guardada esa petición en formato papel porque supuso un hito importante, tanto para los sistemas del SAS como para mí, personal y profesionalmente».

Una tarea de entrega

Por su parte, la enfermera María Luisa López ha trabajado en Pediatría, salvo un periodo de gestión como supervisora de Tocoginecología y Partos, y más tarde como jefa de bloque de Hospitalización y Servicios Generales.

Ha conocido a distintos gerentes y directores de enfermería, como Carmen Cabrera, Joaquín Granados, Rafael Villar, Adelina Llano, Rosa Núñez, Carmen Martínez y la actual Maribel Márquez y considera que «el conocimiento, la dedicación y el trabajo en equipo de todos han hecho posible la realidad de lo que ahora celebramos: 40 años cuidándote».

María Luisa López indica que «mi labor asistencial en Pediatría ha sido profundamente gratificante y ahora que me jubilo puedo decir con orgullo que formo parte de un servicio de profesionales, altamente cualificados, con un excelente ambiente laboral, resultado de años compartiendo turno, vivencias y compromiso» y con una calidad asistencial «que se ve reflejada en la alta satisfacción manifestada por usuarios y familiares». Incide en que, gracias a las últimas reformas, «la unidad de Pediatría ha quedado muy bonita, funcional y acogedora» y asegura que «me llevo momentos únicos, la sonrisa de un niño, la confianza de la familia y el apoyo incondicional de mis compañeros en un hospital que está lleno de grandes profesionales y buenas personas».

Otro testimonio es el del técnico en Radiología Javier Fernández, que también comparte el buen ambiente que existe en el hospital y «la calidad profesional y humana de unos compañeros fantásticos con los que es un orgullo trabajar».

Sobre los 40 años que cumple el hospital y en el que lleva más de 25 años, señala que «fue y es un logro social para una zona como la nuestra, con los problemas de comunicación que tiene» y se ha convertido en un centro «fundamental e imprescindible». Con su apertura, la ampliación de su cartera de servicios «ha aportado calidad asistencial y cercanía en resolver un parto, un infarto o un código ictus, cuando antes había que ir a Córdoba».

Mejoras tecnológicas

Sobre la evolución del hospital, Javier Fernández se muestra orgulloso de la «revolución que en radiología se ha producido, pasando de aquellas placas primitivas a una incorporación de tecnología asombrosa» y es que «tenemos un TAC de 8 coronas, una resonancia, telemando, mamografías con inteligencia artificial, con un nivel de diagnóstico extraordinario y avances tan importantes, como el programa de detección del cáncer de mama», además de la mejora en estos años de las instalaciones.

María Luisa López ha desarrollado su labor en el Servicio de Pediatría. / CÓRDOBA

La visión de los residentes

Otra aportación es la de la savia nueva de los residentes. Inmaculada Ruiz, de Villanueva de Córdoba, es residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria., mientras que Miguel Ángel López, de Málaga, está en el segundo año de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, como Enfermero Interno Residente (EIR).

Inmaculada Ruiz resalta que «he pasado ya por distintas especialidades y he conocido de primera mano los grandes profesionales que tiene este hospital y el trato con el paciente y estoy segura que nada tiene que envidiar a otros hospitales». Igualmente señala como se han ido incorporando pruebas complementarias para evitar traslados a Córdoba, «algo importante también para la población mayor con la que contamos». Añade a su vez que «estoy muy contenta con el trato recibido y en todo lo que estoy aprendiendo en el hospital y en Primaria, en el día a día de mi formación con mi unidad docente». También subraya que es importante como se han mejorado las comunicaciones internas del propio hospital con los centros de Primaria de la zona.

Por su parte, Miguel Ángel López reconoce que no conocía la zona cuando supo que su plaza estaría aquí y explica que «desde el principio me llamó la atención el papel tan relevante que desempeña este hospital como centro de referencia para toda la comarca». Durante su residencia ha podido rotar por distintos servicios «y siempre me he sentido muy acogido por los equipos profesionales». También pone de relieve que, «a pesar de los prejuicios que a veces existen sobre lo rural, este hospital es referente en muchos aspectos y cuenta con profesionales extraordinariamente formados, motivados y comprometidos». Hace hincapié en que, aunque no es de la zona, «me siento un tarugo más y estoy muy agradecido de la oportunidad de formarme aquí», a la vez que defiende que «todo lo bueno que le pase a este hospital y a esta comarca lo sentiré como propio, esté donde esté en el futuro».

Como recuerda Félix Gascón, la primera vez que vino a Pozoblanco le impresionó el paisaje, paró su coche y cogió unas bellotas que luego mostraría con ilusión a sus padres. Esta tierra le enamoró como a tantos otros.