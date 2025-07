La CHG insiste en que la obra de emergencia de La Colada ya es definitiva y que garantiza el suministro

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Este jueves, el presidente del organismo de cuenca, Samuel Moraleda, ha vuelto a insistir en que la obra de emergencia que se acometió en La Colada a principios de 2023 y que costó más de cuatro millones de euros es definitiva y ha asegurado, además, que el suministro a los 80.000 habitantes del Guadiato y Los Pedroches está cubierto. Moraleda ha ofrecido una rueda de prensa junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, en la que ha vuelto a desgranar los motivos de la CHG para no autorizar el proyecto de la Junta de Andalucía, que busca la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera. Un proyecto, cabe recordar, ya adjudicado y que solo precisa del visto bueno de la CHG para iniciarse. Una luz verde que, visto lo visto, no tiene visos de llegar.

Mientras la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba insisten en que este proyecto hay que ejecutarlo si se quiere garantizar el suministro, lo que dice la CHG y en lo que ha incidido Moraleda hoy es que no hace falta porque supone duplicar lo que ya está hecho. El presidente de la CHG ha vuelto a defender el informe que hicieron en su día los técnicos para rechazar el proyecto, unos técnicos, ha dicho, “sin vocación política ninguna y sin instrucción ninguna” que son “funcionarios independientes”.

Imagen de las obras de emergencia que se realizaron en La Colada. / CÓRDOBA

Las declaraciones de Moraleda se han producido, además, el mismo día en el que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visitaba Córdoba y aprovechaba para hablar de este tema. Fernández-Pacheco ha abundado en lo que dijo hace unos días el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina: que contemplan modificar el proyecto y adaptarlo para tener el visto bueno de la CHG, al tiempo que piden al organismo de cuenca sentarse y debatir el asunto.

Pero ni por estas. Moraleda, sobre esta invitación, lo que ha venido a decir es que tanto Junta como Diputación conocen de sobra los argumentos de la CHG para denegar la autorización, asegurando que desde el organismo de cuenca “siempre mostramos dudas sobre la necesidad” de esta obra. Para el presidente de la CHG, la sensación es que “se desconoce la envergadura” de lo que se hizo con esa obra de emergencia. También ha dicho Moraleda que dicha obra de emergencia nunca se planteó como temporal y que se consideró definitiva desde que se terminó. Para reforzar su posición, ha recordado también que el informe de los técnicos se remitió a la Abogacía del Estado, que lo avaló, aunque sin explicar en demasía los argumentos de por qué lo hacía.

Concesión de la explotación del agua

Por otro lado, el presidente de la CHG ha informado de que el pasado 10 de junio se remitió a la Diputación de Córdoba la propuesta en la que se le otorga la concesión de la explotación de las aguas del embalse, existiendo 15 días hábiles para que presentara alegaciones. Esas alegaciones no han llegado, y se ha hecho un segundo ofrecimiento cuyo plazo para alegar concluye el próximo 21 de julio.

Estado de la toma flotante

Por otro lado, Moraleda ha hecho referencia a las palabra del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha puesto en duda el mal estado de la toma flotante que se colocó en la obra de emergencia. Según el presidente de la CHG, cuando se ejecuta la obra, luego se cede a la Diputación para su explotación, por lo que entiende que es competencia de la institución provincial el mantenerla en buen estado.