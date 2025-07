El Ayuntamiento pide al Ministerio de Transportes que retome el proyecto de humanización de la travesía de Montemayor

El alcalde de Montemayor, Antonio García López, ha denunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dejado a la localidad sin el proyecto de humanización de la antigua travesía de la N-331 tras quedarse sin fondos y, por ello, piden que se convoque una reunión "para encontrar una solución viable que garantice la ejecución de la obra".

Para el alcalde, esta decisión "supone un incumplimiento de la palabra dada a los 3.871 habitantes de Montemayor, quienes han solicitado esta obra con respeto y civismo durante años y así queremos que continúe" porque "en nuestros pueblos, la palabra dada tiene valor". García López ha sido tajante y ha asegurado que "no nos resignamos ni aceptamos ser ignorados, no descansaremos hasta que Montemayor obtenga lo que se le prometió" porque "creemos que cuando se inicia un trabajo es para concluirlo, y cuando surgen dificultades las soluciones deben buscarse de manera conjunta, no dando la espalda al problema, ni a la ciudadanía, como se ha hecho en esta ocasión".

En abril de 2023 fue cuando el Ayuntamiento recibió la noticia de que la travesía de Montemayor había sido incluida dentro de los proyectos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su humanización con un presupuesto de licitación (Sin IVA) de 1,98 millones de euros. Se trata de una intervención largamente demandada por el municipio, en la que se intervendría sobre 2,5 kilómetros, con acerado, carril bici, iluminación y cuatro glorietas. El proyecto fue aprobado en Pleno por unanimidad y su necesidad "es incuestionable" debido a los problemas de circulación que afectan tanto a los residentes como a quienes acceden a la localidad.

A principios de este año, el Ayuntamiento recibió los planos del proyecto y se detectaron algunos errores, por lo que solicitaron su corrección. Sin embargo, tras meses de trabajo, estudio y planificación, se les ha comunicado que los fondos se han agotado y que Montemayor queda fuera del proyecto de humanización de su travesía, "a pesar de que el compromiso y la publicidad del Ministerio sigue figurando en su página web".