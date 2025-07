El alma de los voluntarios, una historia vital en el engranaje del hospital

El efecto dominó parece estar detrás del programa de voluntariado que desde febrero de 2009 es una parte esencial del Área Sanitaria Norte, un trabajo que ha conseguido importantes reconocimientos a nivel andaluz y, sobre todo, cumplir con el objetivo de hacer del centro sanitario un centro abierto. Ese efecto dominó arrancó con la mejora del área de Consultas Externas del hospital, ya que lo convirtió en un lugar algo frío donde ubicarse fue complejo en un inicio. Ahí apareció, como motor de ese efecto, el servicio de Trabajo Social del Hospital, que con el apoyo del Servicio de Atención al Ciudadano y la dirección gerencia armó un proyecto que no se habría podido desarrollar sin la implicación del Centro de Participación Activa de Pozoblanco. El efecto fue trasversal, la propuesta de acompañamiento a pacientes y familiares vino a tender la mano a quien acudía al hospital, pero también ayudó a los propios profesionales y, por supuesto, a quienes forman ese voluntariado.

Y lo fue porque la llamada fue atendida casi de inmediato y tras una formación, como precisa Paqui Rodríguez, trabajadora social del Área Sanitaria Norte, los ‘cicerones’ comenzaron a tejer sus redes y a tender sus manos amigas para que la entrada al centro hospitalario fuera algo más cálida. La recepción del programa estuvo a la altura de su implicación, porque muy pronto empezaron a «sumar voluntades» -lema del voluntariado- y hoy son una parte imprescindible del hospital. El objetivo inicial no tuvo que esperar mucho para verse cumplido porque esa incidencia trasversal se dejó ver de manera temprana.

Encuentro de los voluntarios, para fortalecer los lazos que les unen en su labor solidaria. / CÓRDOBA

Crecimiento

El programa de voluntariado empezó su engranaje y pronto vio canalizaciones para su crecimiento, debido a las características intrínsecas de la zona donde se asienta el área. Una zona rural con un gran volumen de personas mayores y centro residenciales que pasan en soledad tiempos de hospitalización. Tras detectar esta realidad, se propuso ampliar la oferta para el acompañamiento en planta en base a una máxima del servicio de Trabajo Social, la concepción holística de la sanidad. El tercer pilar de este programa es que el voluntariado se encarga de la biblioteca hospitalaria para fomentar la lectura, pero también para darle una segunda vida a muchos libros.

Un dato imprescindible para comprender esta historia es el perfil del voluntariado. Mujeres y hombres, mandan ellas porque son quince voluntarias frente a dos hombres, cuyas edades oscilan entre los 65 años de la persona más joven y los 83 de la más mayor. Los datos hablan de más de 9.500 acompañamientos como ‘cicerones’ en Consultas Externas, y casi 800 acompañamientos en planta. No son números vacíos, son cifras de vida y el efecto del que hablábamos antes se convierte en circular porque, como relata Paqui Rodríguez, «los pacientes y los familias agradecen mucho el acompañamiento, pero el voluntariado también se siente realizado, siempre dicen que dan, pero que reciben mucho más». Probablemente, por esta circunstancia, el programa se ha mantenido a lo largo de los años con un número estable de voluntarios y únicamente la pandemia del covid frenó su actividad a lo largo de estos años. Su participación, además, no se limita a las actividades, es activa porque sus aportaciones son tenidas muy en cuenta en las reuniones que mantienen periódicamente, ahí exponen propuestas que nacen de sus experiencias en los diferentes programas de voluntariado. Y esas reuniones también sirven para crear lazos entre los propios voluntarios, otra arista de una idea sin la que hoy no se entiende el hospital Valle de Los Pedroches. Ellos, el voluntariado, son parte de la historia de los cuarenta años del hospital, ya nadie concibe subir la rampa de acceso al centro y no encontrar sus manos amigas y sus sonrisas.