Alcaldes del PSOE reclaman a la Junta más recursos para combatir el virus del Nilo en Córdoba

El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Esteban Morales, ha acompañado hoy a alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Córdoba en un acto de entrega de informes competenciales al delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, para reclamar que Moreno Bonilla “deje de jugar al escapismo” y asuma la responsabilidad autonómica en prevención y salud pública de cara al control y actuaciones del mosquito transmisor del Virus del Nilo.

Morales ha estado al frente de la concentración de alcaldes y alcaldesas socialistas que han entregado en la Delegación del Gobierno un conjunto de informes competenciales “con los que decimos basta ya de que Moreno Bonilla mitre para otro lado y que asuma verdaderamente su competencia sanitaria frente al Virus del Nilo”. El socialista ha indicado que las y los regidores “están hastiados y agotados” de asumir competencias que no son propias ante una situación de alarma y una posible crisis sanitaria.

En este sentido, ha expuesto que hay más de 400 municipios andaluces en riego alto y medio por presencia de mosquitos transmisores de Virus del Nilo y que “eso no puede ser competencia de un ayuntamiento, porque los mosquitos no entienden de términos municipales”, por lo que ha afeado a Moreno Bonilla que juegue al “escapismo competencial como está haciendo con el Virus del Nilo o como hizo cuando elevó su competencia al Gobierno de España con el apagón”.

Reivindicaciones

Morales ha insistido en que los alcaldes y alcaldesas llevan dos años pidiendo medios necesarios para combatir una situación que el año pasado dejó fallecidos y que se recrudece ahora, en pleno verano, ante posibles contagios.

Por su parte, el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, en representación de los regidores presentes en el acto, ha asegurado que “hacemos entrega a la Junta de una preocupación demostrada con los informes técnicos que tenemos y que prueban que las competencias del Virus del Nilo son la de Junta, porque los ayuntamientos somos colaboradores subsidiarios únicamente, pero la prevención y la responsabilidad en salud pública es del Gobierno andaluz”.

Tras denunciar que no disponen de recursos técnicos ni económicos para hacer frente al Virus del Nilo, ha recordado que los ayuntamientos ya asumen tareas que no le son propias, como por ejemplo en materia sanitaria con la adopción de medidas urgentes ante el cierre de centros de salud por las tardes decretado este verano o con el mantenimiento y ejecución de infraestructuras escolares, entre otras. “El Gobierno del PP nos vuelve a dar de lado en un asunto de gravedad, como es el Virus del Nilo, y exigimos colaboración interadministrativa con los ayuntamientos. Los vecinos y vecinas no entienden de competencias ni de responsabilidad, sino que quieren garantías y tener la cobertura suficiente en caso de necesidad ante la probabilidad de que tengamos un problema de salud pública”.