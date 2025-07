El PP de Carcabuey exige la inmediata paralización del proyecto del Espacio Escénico

El Partido Popular (PP) exige la inmediata paralización del proyecto Espacio Escénico de Carcabuey al considerar que es “inviable y carecer de cobertura legal”. Tras analizar los informes técnicos y económicos presentados por el equipo de gobierno de IU, los populares carcabulense han puesto de manifiesto su rechazo a esta actuación, al considerarla “económicamente desproporcionada, legalmente incompleta y políticamente insostenible”.

Según indica el PP, “los informes municipales elevan el coste total del proyecto a 4.070.295,80 euros, distribuido en cuatro fases”, y añaden que, “hasta la fecha el Ayuntamiento solo tiene confirmados préstamo de 1.900.000 euros a 15 años, y las subvenciones de Planes Provinciales de 2020–2027 para las fases 1 y 2”, por lo que como puntualizan, “faltan 1.442.530,01 euros para completar la obra, que nadie ha explicado de dónde saldrán”.

En opinión de los populares, el edificio está consumiendo todos los recursos de los Planes Provinciales durante varios cuatrienios, “por lo que a este ritmo, el proyecto el proyecto bloquea las inversiones en calles, accesibilidad, eficiencia energética o servicios básicos hasta 2033 o 2035”.

Sin estudio económico

Por otra parte, el PP afirma que el proyecto, “no incluye ningún estudio económico-financiero, tal y como exige el artículo 233 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales”, añadiendo que no se ha justificado, “cuánto costará mantener el edificio, cuántos ingresos generará, o si el ayuntamiento puede sostenerlo a medio y largo plazo”, por lo que, para los populares, “hace que el expediente sea nulo de pleno derecho, según la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas”.

Igualmente, la nota de prensa remitida por el PP de Carcabuey hace alusión a que, “no hay un plan de uso realista, no se conoce cuándo se podrá terminar, y no se garantiza el mantenimiento, comprometiendo el futuro económico del municipio”. Ante estos argumentos, el PP exige al equipo de gobierno que explique, “¿cómo van a conseguir el millón y medio que falta?, ¿qué calendario tienen para ejecutar las fases 3 y 4?, ¿por qué no han presentado el estudio de viabilidad legalmente obligatorio?, o si ¿van a seguir endeudando a los vecinos para un edificio sin uso garantizado?”.

Por todo lo anterior, el PP carcabulense concluye su comunicado afirmando que este proyecto, “ no se puede continuar en estas condiciones”, afirmando que, “por responsabilidad con el presente y el futuro de Carcabuey”, exigen la, “paralización inmediata de las fases pendientes, la revocación del préstamo de 1,9 millones de euros, y la redirección de los fondos a proyectos sostenibles y con retorno social real”.