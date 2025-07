Baena lanza su nueva campaña turística audiovisual con Antonio Reyes y Antonio Galisteo como embajadores de excepción

El Cine Coliseo de la Casa de la Cultura acogió anoche la presentación oficial de la nueva campaña audiovisual de promoción turística del Ayuntamiento de Baena, una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Gobierno de España. Un acto que reunió emoción, talento local y una firme apuesta por proyectar Baena al mundo.

La alcaldesa María Jesús Serrano abrió el acto destacando la implicación de los responsables creativos de la campaña: el actor baenense Antonio Reyes y el productor audiovisual Antonio Galisteo. “Hoy están en su casa. Nadie mejor que ellos para contar al mundo lo que es Baena, porque la conocen, la sienten y la aman”, expresó.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, junto al actor baenense Antonio Reyes y el productor audiovisual Antonio Galisteo. / Juan Carlos Roldán

Serrano subrayó que esta campaña no es una acción más de promoción, sino “una declaración de intenciones para diversificar la economía local en torno al turismo sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo”. Según explicó, la estrategia no se limita al territorio local, sino que ya ha comenzado a difundirse en provincias andaluzas y capitales españolas. “Hemos estado en Madrid compartiendo con periodistas y expertos para transmitir la pasión que sentimos por Baena”, añadió.

La campaña consta de cuatro vídeos breves, pensados para su rápida difusión en redes sociales, que muestran distintos ángulos de Baena -gastronomía, cultura, patrimonio y naturaleza- y una versión extendida de cinco minutos para su uso institucional. Los vídeos capturan algunos de los valores más significativos del municipio: la Semana Santa, el Camino Mozárabe a Santiago, el patrimonio arqueológico, el aceite de oliva virgen extra con D.O. Baena, el vino de las bodegas Jesús Nazareno, la sal de Albendín o la calidad de vida en un entorno natural privilegiado.

Antonio Galisteo: “Queremos que Baena brille"

El encargado de dirigir creativamente la campaña, el productor audiovisual Antonio Galisteo, compartió cómo este proyecto ha sido para él un reto profesional y emocional. “Volver a Baena para contarla al mundo ha sido un acto de responsabilidad. Hemos crecido aquí, conocemos a su gente, sus luces, su identidad”, explicó.

Galisteo destacó el enfoque visual y humano del trabajo: “Queríamos una campaña que conectara con la gente, que fuera cercana, directa, auténtica y fácilmente compartible. En un mercado saturado de turismo rural, Baena debía destacar desde su verdad”. Así nacieron los vídeos: ágiles, emotivos y llenos de referencias familiares como “la silla a la puerta de casa o esa luz que entra desde el suelo, como solo pasa en Andalucía”.

El director también puso en valor el protagonismo de Antonio Reyes en la narración visual y emocional de los vídeos: “Antonio no es solo un actor, es un baenense que conoce su tierra. La campaña no se podía construir sin él. Queremos que la gente se sienta identificada, tanto los que viven aquí como los que están fuera”.

Y concluyó con un deseo compartido por muchos asistentes: “Esta campaña es también una llamada al orgullo local. Que los baenenses sean nuestros altavoces, que se sientan parte de esto y ayuden a que Baena brille”.

Antonio Reyes: “Es un lujo cuando tu pueblo cuenta contigo”

Por su parte, el actor Antonio Reyes, rostro y voz de la campaña, compartió su emoción y gratitud por haber sido elegido para representar a su pueblo: “Aunque ahora no vivo aquí, todos saben que soy de Baena. Me lo recuerdan con cariño y eso es un orgullo inmenso. Cuando tu pueblo cuenta contigo, es un lujo”.

Reyes habló con sinceridad sobre la experiencia: “Ha sido fácil porque conocía lo que estaba contando. Los textos eran muy buenos, y Antonio [Galisteo] tenía muy claro el tono: una voz que transmitiera calidad, calidez y acogida”. Y no dudó en compartir algunas reacciones a los vídeos: “Se los he mostrado a amigos de fuera y me preguntaban: ‘¿esto es tu pueblo?’ Y yo decía: sí, este es mi pueblo. Porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que alguien de fuera lo ve con otros ojos”.

Además, hizo hincapié en el poder de la campaña para reconectar con las raíces: “Cada uno de los vídeos toca una parte de Baena en la que vas a reconocerte. Tenemos más cosas de las que creemos. Cuando te alejas, es cuando más valoras lo que está ahí”.

Reyes cerró con una invitación clara: “Cuando veáis estos vídeos y los mostréis, ya veréis cómo la gente va a querer venir, descubrirlo, compartirlo. Porque Baena tiene alma. Y ahora, también tiene una voz y una imagen que lo cuenta”.

Con esta campaña, Baena se posiciona como un destino de interior singular, con una oferta rica en patrimonio, paisajes y cultura, apostando por un turismo vivencial y sostenible, donde el orgullo de pertenencia y el talento local se convierten en el mejor reclamo.