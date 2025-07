Descubren una protoalmazara de época romana en un yacimiento arqueológico de Ochavillo del Río

Un equipo de arqueólogos ha descubierto una protoalmazara de época romana en un yacimiento arqueológico de Ochavillo del Río, ELA (Entidad Local Autónoma) de Fuente Palmera. En el proyecto de excavación han colaborado el Ayuntamiento de Hornachuelos y la ELA de Ochavillo.

El doctor en Arqueología y miembro de la Casa de Velázquez, Iván González Tobar, está dirigiendo la excavación del conocido como yacimiento de El Bombo, situado en término municipal de Hornachuelos, pero muy cerca de la población de Ochavillo del Río. De hecho, se ubica a unos cuatrocientos metros del depósito de agua que le da nombre, en la parte oeste de la localidad colona.

La existencia del yacimiento es conocida desde 2016 a raíz de las prospecciones encabezadas también entonces por Iván González dentro del proyecto de investigación arqueológica Oleocastro de la universidad francesa de Montpellier y la colaboración de la asociación local Adipha.

Un muestreo de la densidad de material cerámico en la zona fue lo que llevó a intuir con precisión la situación entonces de un pequeño yacimiento. Con la coyuntura de un cambio de cultivo en la finca y la oportunidad de excavarlo, la dirección del proyecto se puso en contacto con la ELA de Ochavillo del Río y con el Ayuntamiento de Hornachuelos, y sumando a la Universidad de Sevilla, se consiguió la financiación y los medios necesarios para hacer las primeras catas.

Auge olivarero en la época romana

El interés de este enclave viene dado por la cercanía y por la contemporaneidad con la alfarería de ánforas olearias de Fuente de los Peces, uno de los primeros centros exportadores de aceite de oliva bético y precursores del primer auge olivarero de la península ibérica.

Visita guiada al yacimiento arqueológico de El Bombo, en la ELA de Ochavillo del Río. / E. GUZMÁN

Sobre El Bombo, cuyas dimensiones han sobrepasado las expectativas, ya se puede afirmar que no es un alfar de ánforas y los primeros indicios apuntan a un complejo artesanal rural datado entre el año 25 a. C. y el 20 d.C. Las estructuras exhumadas, en gran parte arrasadas, ocupan más de 300 metros cuadrados y presentan módulos habitacionales repetitivos que permiten confirmar que no se trata de una vivienda familiar, sino de un complejo rural dedicado a la producción agrícola, posiblemente una protoalmazara.

Además, los indicios materiales hallados, tales como piedras de molienda, ánforas provenientes del alfar de Fuente de los Peces y posibles piletas de decantación, permiten proponer una función eminentemente aceitera. Para una época tan temprana, la infraestructura de producción oleícola es aún rudimentaria, lo que dificulta la labor de interpretación y complica desde hace décadas la investigación de la producción de aceite de este periodo.

En palabras del director, “en comparación con las longevas y monumentales villas romanas, este tipo de yacimientos, de características constructivas modestas y de corta duración, suele suscitar poco interés e incluso pasar con frecuencia desapercibidos bajo el arado. Sin embargo, son clave para entender los grandes cambios socioeconómicos de la provincia Bética y su despegue como principal territorio exportador del occidente romano. Además, estos enclaves rurales hablan de gente común, quizás colonos, quizás itálicos venidos en busca de un futuro mejor, o incluso población indígena adaptada a las nuevas oportunidades económicas”.

Con el objetivo de presentar y explicar a la ciudadanía la investigación, ha tenido lugar una visita guiada con vecinos, vecinas y autoridades de Ochavillo del Río y de Hornachuelos.