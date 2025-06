La Puente de las intrigas y el origen de la villa sobre el Genil

Si los ríos separan, los puentes unen. Conectan territorios, mercancías, comunidades y personas que sin un viaducto lo tendrían todo mucho más complicado. Los puentes han sido, a lo largo de la historia, enclaves estratégicos de tal importancia que por sí solos han justificado batallas y operaciones militares, como Stamford Bridge en 1066, Market Garden en la Segunda Guerra Mundial o las más cercanas acaecidas en Alcolea en 1808 y 1868.

Por su relevancia, los puentes también han otorgado nombre a las poblaciones en que se encuentran. Ese es el caso de Puente Genil, municipio cordobés que no siempre se llamó así. Hasta su unificación a principios del siglo XIX, la localidad estaba formada por dos núcleos urbanos separados. A la izquierda del río, Miragenil -aún existente hoy como barrio-, dependiente entonces de la provincia de Sevilla; enfrente, La Puente de Don Gonzalo -el término "puente" se usaba en femenino durante el Medievo-, mucho más grande y dentro de los límites de Córdoba.

La unificación de ambos municipios en uno solo tuvo lugar, oficialmente, en 1834, dando lugar a la villa de Puente Genil. Sin embargo, una novedosa investigación del profesor de la Universidad de Cádiz David Manzano, que se publicará en septiembre en la revista Historia Constitucional, ha logrado demostrar con documentos que, en realidad, la creación del municipio se produjo unos años antes, en 1821. En el hecho fundacional, prolongado durante años, tuvo mucho que ver el puente sobre el Genil, que sirvió de escenario de las pugnas por el poder entre liberales y absolutistas.

El inicio, en Oceanía

Esta historia de hace dos siglos comienza hace escasos años. Manzano es experto en relaciones internacionales de Oceanía, una materia que difícilmente podrá relacionarse con Puente Genil, pero para eso está la serendipia. El profesor de Historia, como narra a este medio, se estaba documentando sobre la visión que había en España a principios del XIX sobre las Carolinas y las Marianas, islas del Pacífico que en su día -como sus nombres sugieren- pertenecieron a la Corona española. En la Gaceta de Madrid, predecesor del BOE, detectó que Puente Genil (o La Puente de Don Gonzalo) aparecía en incontables ocasiones. Y se puso a investigar qué había pasado aquí para provocar tanto interés de parte de las autoridades gubernamentales, que llegaron a nombrar comisiones y enviar delegados a la ciudad cordobesa para poner orden.

Panorámica del puente sobre el Genil. / CÓRDOBAprov

Retrocedamos ahora a 1812. En septiembre de ese año las tropas francesas de Napoleón abandonan el territorio y en noviembre se convocan elecciones para la Alcaldía por primera vez en la historia, al amparo de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la Pepa. No hay que pensar en unos comicios como los de ahora, con urnas y derecho de voto para todos. El procedimiento establecía que las juntas de parroquia debían nombrar a un elector por cada 200 habitantes y estos comisionados después nombrarían con sus votos al alcalde. En Miragenil había 2 electores y en La Puente de Don Gonzalo 17, lo que da una idea de la diferencia de población entre ambos núcleos.

En esta coyuntura, Manzano explica en su artículo que La Puente de Don Gonzalo "marcó la evolución política de los territorios que en el futuro conformarían Puente Genil", dado que Miragenil "se sintió más atraído por interactuar con el tejido social de La Puente de Don Gonzalo (al estar separados únicamente por el puente del río Genil de unos 100 metros de longitud) que con los habitantes de la administración local de la que dependía: Estepa, situada a unos 15 kilómetros".

Dos bandos enfrentados, la nobleza y el clero

La división no era solo geográfica. En La Puente había dos grupos de poder: uno apoyado por los frailes y otro por la nobleza y partidarios del Ducado de Medinaceli, que hasta la abolición de los señoríos había ostentado el liderazgo político en la localidad pontanesa. Todos eran liberales y no apoyaban una ideología concreta, sino que «se van asociando a ella en función del contexto nacional y de lo que hace el bando oponente». Manzano apunta que «de este modo, asistimos a una paradoja, pues los pilares de la sociedad estamentada (nobleza y clero) aprovecharon el resquebrajamiento del Antiguo Régimen para ganar su particular conflicto».

Entre 1812 y 1813 hubo que repetir dos veces las elecciones en La Puente de Don Gonzalo, hasta que con la intervención del Ejército ganaron los partidarios de la nobleza, a los que la historiografía local del XIX llamó «afrancesados». Hubo numerosos enfrentamientos entre ambos bandos que en ocasiones terminaron con penas de cárcel. Para eludir la acción del gobierno provincial, los «patriotas» —el bando apoyado por los frailes— sólo tenían que cruzar el puente hasta Miragenil, donde las autoridades no tenían jurisdicción.

El profesor David Manzano. / CÓRDOBA

"La implantación de un sistema político basado en el autoritarismo del rey apaciguó la rivalidad de los bandos, ya que los grupos dejaron de esforzarse en conseguir la legitimidad del apoyo popular", dice Manzano. Eso ocurrió en 1814, cuando el nuevo alcalde fue nombrado por un despacho real. El conflicto se mantuvo soterrado hasta 1820, cuando el pronunciamiento de Rafael del Riego abrió el periodo del Trienio Liberal. El militar cruzó con su columna el río Genil por La Puente de Don Gonzalo el 6 de marzo de 1820, el mismo día en que Fernando VII fue obligado a firmar a Constitución de 1812. Un año después, el Gobierno de Madrid sopesó nombrar la localidad como Puente de Riego, en homenaje al revolucionario. Volvieron a celebrarse elecciones locales en los municipios.

La riada y la unificación

El 9 de enero de 1821, una catástrofe sirvió como punto de partida para retomar el proyecto de unificación de las dos villas. Ese día se produjo una gran riada que arruinó la economía de La Puente y Miragenil. Las autoridades locales enviaron una comisión a Madrid para solicitar el perdón de la deuda y, de paso, la unificación que ya tenía suficiente apoyo social. El profesor Manzano explica que "su puente dejaría de ser tierra de frontera provincial para convertirse en símbolo de la unión de villa", ya como Puente Genil. El proyecto fue aprobado por las Cortes el 13 de junio y resultó efectivo el 19 de julio; la transcripción del documento oficial se muestra en el despiece que acompaña esta información.

Sin embargo, la unificación siguió contando con el rechazo de la nobleza. Cuando en 1823 volvió el absolutismo al país, el Gobierno central no tardó en disolver la unión para restituir los derechos del Ducado de Medinaceli y el Marquesado de Estepa. El puente sobre el Genil volvió a ser tierra de frontera entre provincias.

Las familias de potentados locales mantuvieron durante una década sus intrigas y luchas por el poder hasta que en 1833, con la muerte de Fernando VII, se reactiva el liberalismo y vuelven a celebrarse elecciones municipales, esta vez con sufragio censitario. El 17 de diciembre de 1834, Madrid autorizó la fusión definitiva al amparo del Estatuto Real, y esa es la fecha que ha quedado para la historia, aunque Puente Genil ya había existido como una sola ciudad unos años antes.

En todo este convulso periodo, los historiadores locales del siglo XIX trataron de ocultar las luchas por el poder de las familias pontanesas. Manzano concluye asegurando que "lo interesante del estudio es cómo la historiografía local decimonónica consiguió su objetivo de borrar de la memoria local está página de conflictos y eso ha dado lugar a que Puente Genil ubique su fundación más tarde de lo que debería". De hecho, si se acepta el documento de 1813 como el origen de Puente Genil, al Ayuntamiento actual se le ha pasado ya la ocasión de celebrar su bicentenario.

Actas del cabildo de 1821 que demuestran la unificación de Miragenil y La Puente como Puente Genil. / CÓRDOBA