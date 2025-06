Manifestación en Puente Genil en defensa de la sanidad pública

Puente Genil ha vuelto a ser este domingo el epicentro de la reivindicación sanitaria en la provincia. Bajo un sol abrasador y temperaturas sofocantes, más de 4.000 personas —según la organización; 700, según fuentes policiales— marcharon desde el Paseo del Romeral hasta la plaza Ricardo Molina para cerrar el curso de movilizaciones de la Plataforma por la Sanidad Pública. Lo hicieron con fuerza, acompañados de cánticos, pancartas combativas y un mensaje claro: "la sanidad pública está en riesgo, y no van a parar".

La cita ha congregado a colectivos ciudadanos, plataformas de localidades como Montilla, Fernán-Núñez, Aguilar de la Frontera, EspejoNueva CarteyaMontemayorLa Rambla o Iznájar —estos dos últimos con sus alcaldes al frente— así como a sindicatos como UGT y CCOO, y representantes políticos de PSOE e IU. Las proclamas fueron rotundas, "las listas de espera nos condenan”, o "ganamos el Hospital y nos lo quieren quitar” o “No más recortes en salud”.

Falta de médicos

Antonio Baena Cobos, portavoz de la plataforma, no se ha guardado nada asegurando que "la falta de médicos de atención primaria es ya el paradigma de lo que no existe. La consejera de Salud dice que son casos puntuales, pero como médica que es, su deber es proteger nuestra salud. No lo hace. Por eso pedimos su dimisión, así como la de la delegada territorial, María Jesús Botella, y la del gerente del Área Sanitaria, Pedro Castro”. Baena fue claro: “Nos va la vida en ello, y no nos van a cansar”. Anunció que habrá nueva movilización en diciembre y que ya se están recogiendo firmas para una proposición no de ley que se presentará en el Parlamento andaluz.

Manifestación por la sanidad pública de Puente Genil. / REQUENA

La situación, según denuncian, es límite: sin pediatras en muchos pueblos, sin sustituciones de vacaciones, cierres vespertinos en centros de salud, falta de ambulancias y colapso de urgencias. En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, los datos revelan una realidad insostenible. Según Fran Prieto, delegado de UGT, más de 400 personas esperan una intervención quirúrgica —algunos desde hace más de dos años—. Hay 1.996 pacientes que están esperando una cita en las consultas especializadas, destacando el caso de Otorrinolaringología, con 698 pacientes; Traumatología con 668 y Urología, 646. “Las demoras para las consultas no preferentes son extremas con fechas de riesgo que se extienden hasta septiembre de 2023, como es el caso de Dermatología, lo que implica que algunos pacientes llevan más de dos años esperando ser atendidos. Asimismo, en el caso de pacientes preferentes, también hay demoras con registros de julio de 2024 para consultas de Otorrinolaringología y Urología, que no están siendo atendidas por la falta de especialistas”.

En nombre de CCOO Fran Muñoz, ha dicho que el hospital pontanés está en retroceso, ya que "solo se operará cuatro días en todo julio. Y aunque se han reforzado algunas áreas con personal auxiliar, no basta”.

Por su parte, los alcaldes de Iznájar y Fernán-Núñez criticaron duramente a la delegada de Salud, recordando las "promesas incumplidas" sobre mejoras en sus centros de salud y sumándose a la exigencia de dimisión.