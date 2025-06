Santiago, a la vera del Camino

El esplendor que vive el movimiento jacobeo en todo el mundo, y en Córdoba en particular, no se limita al propio Camino, un itinerario vivo que, por otra parte, ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos según los núcleos de población y los sitios de refugio al peregrino decaían o iban cobrando peso. Además, el legado de la tradición del apóstol se extiende en el tiempo y en el territorio, como demuestra en Córdoba, por ejemplo, con las numerosas iglesias cordobesas con la advocación del hijo de Zebedeo, su patronazgo en poblaciones de la provincia como Posadas o Santa Cruz, la huella en Andalucía de la orden militar de Santiago...

De hecho, la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba (ACMC) tiene el programa A la vera del Camino, para descubrir (o redescubrir) grandes hitos históricos y patrimoniales no muy lejos del itinerario jacobeo, y que aportan una indudable riqueza al mismo aunque el Camino no pase estrictamente por ellos.

Hitos cerca del camino que lo enriquecen

Así, y dentro de este ciclo, la ACMC ha realizado excursiones como la de 2023 al parque arqueológico de Torreparedones o a bodegas y almazaras, además de actos como la reciente ofrenda floral al muy venerado Cristo del Camino de Santiago de Fernán Núñez. La ACMC también aprovecha marchas organizadas para alejarse un tanto del itinerario (como recientemente en Villaharta), aunque dejando muy clara las diferencias entre el Camino oficial y otras calzadas e hitos.

El espíritu de la asociación de Camino y la Federación es integrar todo el legado jacobeo, pero no a costa de perjudicar al peregrino.

El espíritu de este programa coincide con el ánimo que propugna la Federación Española de Asociaciones del Camino (FEAC) para la integración de todos los aspectos del legado jacobeo. Eso sí, con dos límites: no alterar los itinerarios fuera de los reconocidos por la Xunta de Galicia y la propia FEAC, evitar multiplicar los caminos sin necesidad y, sobre todo, no perjudicar al peregrino, por ejemplo, obligándole a alargar etapas o conduciéndolos por itinerarios no practicables. Todo ello mientras que localidades, algunas en Córdoba como por ejemplo Belalcázar, hagan gala de su interés, incluso con diversas iniciativas, por entrar de lleno en los itinerarios y entidades jacobeas.