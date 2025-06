Desde Málaga: Cabra-Doña Mencía

La ficha Habitantes de la lo calidad de llegada : 4.478 (el 1 de enero).

: 4.478 (el 1 de enero). Dormir (recogidos por la Federación del Camino): Albergue parroquial: do nativo. C/F. García Lorca 4. 957676020. Casa Morejón: C/ Obispo Cubero 5. 957676169. 15 euros. Comer: Variada oferta hostelera.

(recogidos por la Federación del Camino): Albergue parroquial: do nativo. C/F. García Lorca 4. 957676020. Casa Morejón: C/ Obispo Cubero 5. 957676169. 15 euros. Comer: Variada oferta hostelera. Transportes : Autobuses: 957676020. Horario en ‘dona mencia.es/horario bus/’.

: Autobuses: 957676020. Horario en ‘dona mencia.es/horario bus/’. Taxis : Juan Urbano (696234008), Fernando Camacho (957676534).

: Juan Urbano (696234008), Fernando Camacho (957676534). Policía Local: 619903748.

619903748. Ayuntamiento : 957676020.

: 957676020. Consultorio médico: C/Lope de Vega 2. Teléfono: 957699872. Urgencias: 957001737.

Otra relativamente cómoda etapa por la Vía Verde del Aceite, que nos permitiría, y aunque el peregrino siempre es dueño de su caminar y su tiempo, disfrutar antes de la partida de los hitos que existen en Cabra y que en so lo un día no se pueden vivir e interiorizar. Ya en la etapa anterior adelan tamos muchos de ellos, comenzando por esa iglesia de La Asunción, única por sus cinco naves, repleta de columnas del rojo, señorial y carísimo mármol de Cabra y que hace algo más que evocar desde el Barroco a la mezquita preexistente. La suerte del peregrino es que mirar hacia adelante con suela de lo mucho bueno que se deja detrás, y hoy hay que llegar a Doña Mencía tras unos relativamente agradables 13 kilómetros.

De un albergue nuevo en Cabra a Doña Mencía

Así, lo primero es buscar la antigua estación de Cabra, si no se ha alojado allí, ya que en 2024 se abrió un albergue con restaurante, aunque aún no esté en la lista de establecimientos conveniados para peregrinos de la Federación del Camino. De nuevo, esa moderna infraestructura del antiguo Tren del Aceite de vía estrecha, largamente reivindicada y ahora convertida en parte del Camino Mozárabe, nos conduce a paisajes más abiertos que en la jornada anterior, hacia ese enclave también fronterizo de guerras medievales, Doña Mencía, que se fundó en una fecha muy concreta: el 2 de agos to de 1415. Aquel día, el mariscal de Castilla Diego Fernández de Córdoba, recibió autorización para levantar una villa y fortaleza en este entorno. Aún hoy se puede disfrutar de aquel castillo y sus restos en la trama urbana de una localidad repleta de leyendas, callejas y rincones cantados por el escritor y diplomático Juan Valera.

La historia más lejana, en el propio camino

Incluso, si el caminante tiene tiempo puede, ya llegando a Doña Mencía, desviarse hacia el suroeste para visitar la Torre de la Plata (del po blado que antecedió a la localidad) y los cercanos restos del importantísimo yacimiento de El Laderón; o completar la visita, ya en Doña Men cía, con su no menos relevante Museo Arqueológico, donde se encuen tran los dos ídolos ibéricos en piedras con forma de doble hacha de este ya cimiento. E, incluso, como hizo en abril de 2024 en una de sus salidas la asociación del Camino Mozárabe de Córdoba, perderse por el pueblo y re descubrir los restos de la joya renacentista que fue la Iglesia Vieja, hasta su incendio en 1932, ahora un céntrico y popular auditorio al aire libre.