Juan Guerrero Gil: "Andalucía está muy bien representada"

-Le encuentro recién llegado a su Málaga natal desde Santiago. Por curiosidad, ¿que le ha llevado allí en esta ocasión?

Pues el Congreso del Proyecto Semtayr. Se trata de culminar un trabajo muy lejos de aquellos años de principios de siglo, en 2000 o 2001, cuando las asociaciones del Camino Mozárabe llegábamos a los ayuntamientos y nos decían: «¿Santiago? ¡Si eso está muy lejos! ¡Si eso es de la Iglesia!» Y ninguna de las dos cosas (ríe). Ha sido un congreso en junio que ha reunido a 30 grupos de desarrollo (GDR) para impulsar el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, con los grupos andaluces, de Extremadura, de Zamora, Orense, alcaldes, concejales, asociaciones del Camino, el arzobispo Francisco José Prieto; el director del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa; el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo... Ha sido un congreso clave. Muy, muy positivo.

-Eso he oído. Me imagino que desde que fue usted elegido presidente de la Federación Española de Asociaciones del Camino ha parado poco en Málaga. La sede de la entidad está en La Rioja, la actividad se concentra en Santiago, hay actos por toda España...

Mire, desde el Día de Andalucía, el 28 de febrero, que fue el nombramiento en la federación, no paro. Mañana voy a Logroño, luego a Santiago, luego otra vez...

«Los andaluces son los que más peregrinos de España aportan. En 2024, más de 49.000»

-O sea, un buen ‘peregrinaje’, nunca mejor dicho.

(Ríe) Pues sí. Pero, Juan, lo que más me gusta, que es caminar y ser hospitalero, atender a los peregrinos, ya no puedo hacerlo. En fin... No se puede tener todo.

-Su elección como presidente de la federación española se ha querido ver, o al menos yo la veo así, como un reconocimiento al peso en el movimiento jacobeo de los Cami-nos del Sur, del Camino Mozára-be. ¿Me equivoco?

Eso es cierto. En la Federación Espa-ñola están integradas 55 asociaciones y nueve federaciones te-rritoriales. Y es verdad que la Federación Anda-luza tiene un peso muy importante en la entidad... Y en todo el mundo jacobeo en general. Piense que en la directiva, compuesta por 9 miembros, además de la presidencia hay andaluces en la secretaría, Juan Ramos, de Sevilla; y en la vocalía del Sur, con Isidro Rodríguez, de Córdoba. También Jacinto Fuentes, presidente de la federación andaluza, desde Jaén, está como vocal en nuestra revista ‘Peregrinos’. Andalucía está ahora mismo muy bien representada en la federación española, y además, algo muy bien ganado gracias al trabajo que han realizado las asociaciones andaluzas.

-¿Quizá también por el potencial que tiene el Camino Mozárabe?

Y por la gente. Los datos están ahí. Los andaluces son los que más peregrinos aportaron dentro de España el pasado año, más de 49.000, uno de cada cuatro españoles. Llegaron a Santiago más peregrinos andaluces que de cualquier país extranjero, más que los 38.000 de EEUU, el doble que de Alemania... Andalucía subió un 6,6% en 2024. Además, están nuestros caminos, que aparte de los servicios que tienen, y en primer lugar, están muy bien señalizados. Quizá los que mejores están de España. ¿Por qué? Fue un reto que asumimos las asociaciones andaluzas y en donde nos han apoyado las instituciones. Porque sabemos, queremos y hemos podido hacerlo.

«La federación española tiene el reto de seguir integrando a todo el movimiento jacobeo»

-Una última pregunta que le va a obligar a todo un esfuerzo de síntesis por su parte: ¿Qué retos tiene el Camino y cuáles son los desafíos que se le plantea a la federación española?

La Federación Española de Asociaciones del Camino tiene el reto de seguir integrando a todo el movimiento jacobeo. Las instituciones, desde arriba, ya se han dado cuenta del potencial y tenemos una relación muy fluida con ellas, inmejorables. Se han dado cuenta de que somos el eje vertebrador de todos los caminos. También contamos ya con Europa tras haberse constituido la Federación Camino Europa Compostela, en la que estamos desde el principio. Otro reto que tenemos, y en esto quiero ser muy sincero, es que no podemos querer que el Camino pase por delante de la puerta de la casa de cada uno. Los caminos tienen que seguir unas reglas, y en eso tanto la Xunta de Galicia como el Instituto de Geográfico Nacional (IGN), con los que tenemos una relación maravillosa, escuchan particularmente a la federación española. Pero lo importante es la unión del movimiento jacobeo, los caminos y los peregrinos. Y creo que lo conseguiremos.