José Abad Pino: «Nos ocupa y preocupa la culminación de las obras de la residencia de mayores»

- Estamos a las puertas de la Feria 2025. ¿Cómo se presenta este año la Feria y el verano en La Victoria?

Bueno, pues como todos los años los victoreños y los vecinos de los pueblos cercanos esperamos con ilusión la Feria de San Juan de La Victoria. Sin lugar a duras, es una cita que coincide con el comienzo de las vacaciones escolares, con el recién estrenado verano y, por tanto, las expectativas son estupendas. Este año el calendario escolar nos ha obligado a retrasar unos días la feria, para no coincidir con el calendario escolar, probablemente el próximo año vuelva a su ceder algo similar, pero aun así hemos preparado un programa de actos en el que desde los más pequeños, a los mayores todos nuestros vecinos y vecinas, tienen cabida. Para la corporación municipal, el mes de junio es un mes especialmente intenso, ya que en estas semanas coinciden tanto la propia feria como la puesta en marcha de la piscina municipal, el inicio de la escuela de verano y el diseño de todas las actividades recreativas y culturales que desarrollaremos a lo largo de los meses estivales. En estos momentos podemos afirmar que todo está preparado para prestar los mejores servicios a nuestros vecinos.

- La Feria de San Juan 2025 coincide con el ecuador de su mandato. ¿Qué balance haría de estos dos años de gestión municipal?

He de decir que estamos ante un mandato bastante complicado. La situación política en general acaba por afectar a la gestión municipal. A nivel nacional estamos con presupuestos prorrogados, lo que de momento impide que podamos usar nuestro remanente para realizar inversiones que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. El balance de gestión de estos dos últimos años es positivo, aunque nos gustaría que algunos proyectos estuvieran más avanzados, por ejemplo, la remodelación de la piscina municipal que acometeremos al finalizar la actual temporada de baño, o la remodelación del Centro de Participación Activa de Mayores, que comenzará en otoño, o el Centro Cívico de Aldea Quintana que esperamos comience también en otoño.

«La gestión directa de los servicios municipales es nuestra seña de identidad»

- En empleo, ¿en qué situación se encuentra actualmente el municipio de La Victoria?

En los dos últimos años hemos conseguido reducir la tasa de desempleo de una manera progresiva. Esperamos seguir manteniendo e incluso mejorar esta tendencia en los próximos meses. Para ello, desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir, varios Planes de Formación y Empleo que están mejoran do las condiciones de empleabilidad de nuestros vecinos. Estos programas se financian con fondos europeos, en concreto en La Victoria hemos invertido más de 1.600.000 euros. También estamos trabajando para la modernización del comercio y la hostelería local, intentando conseguir que se familiaricen con conceptos como el marketing digital y el comercio online. De manera que los hagamos más competitivos ampliando su cuota de mercado potencial, así como posibilitar que su negocio este operativo aun cuando la persiana está bajada. Asimismo, en materia agroalimentaria, estamos tramitando las autorizaciones para la puesta en marcha de dos proyectos que, sin duda, aportarán empleo y dinamización económica, no solo a nuestro municipio, sino a toda la comarca. Finalmente, un proyecto que nos ocupa y preocupa es la culminación de las obras de la Residencia de Mayores y su puesta en marcha. En la actualidad, estamos valorando las distintas alternativas que tenemos para tomar la decisión más adecuada que nos permitan la puesta en marcha de este proyecto, que sabemos que despierta el interés de los vecinos de nuestro pueblo.

- La Victoria es un pueblo que apuesta por la gestión directa de los servicios públicos. ¿Esto es una ventaja o un inconveniente para la corporación municipal?

La gestión directa de los servicios públicos municipales es parte de nuestras señas de identidad. Si duda, esta apuesta hace más complejo nuestro trabajo, pero sabemos, que, a la larga, es la única forma de garantizar la prestación de servicios de calidad a los victoreños y victoreñas. Esta corporación gestiona directamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, con más de 40 auxiliares y 70 usuarios y un presupuesto de casi 1.000.000 de euros, la piscina municipal, el tanatorio, el gimnasio, la biblioteca, la escuela de música, etc. Todo esto conlleva un gran volumen de trabajo, una responsabilidad importante, pero es la única forma que tenemos de garantizar servicios públicos de calidad.

- ¿Cómo se encuentra en esos momentos la situación económica del Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de La Victoria, desde hace 15 años tiene deuda 0 con las entidades bancarias y financia sus gastos propios, sin tener que acudir a préstamos. Asimismo trabajamos para garantizar la liquidez de nuestro Ayuntamiento de forma que aseguremos el pago en tiempo y forma, tanto a nuestro personal como a nuestros proveedores. En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con un remanente de tesorería para gastos generales de más de 800.000 euros, que en la actualidad y hasta que no haya una directriz concreta del Ministerio de Hacienda, no se podrá usar, excepto para liquidar deuda pendiente con bancos. Como nosotros no tenemos deuda, de momento estos fondos no estamos autorizados a usarlos, es absurdo pero es así.

- El clima político en general está bastante crispado, ¿cómo se encuentra en La Victoria de manera particular?

A pesar de que la corporación la componemos 4 grupos políticos, la sensatez y la cordura están primando a la hora de la toma de decisiones. La verdad es que como ciudadanos sentimos vergüenza ajena ante las situaciones que se plantean tanto en el Congreso, como en el Senado, en el Parlamento Andaluz, e incluso en muchos plenos municipales. Por eso desde aquí quiero agradecer la actitud de todos los/as integrantes del pleno municipal, que anteponen los intereses de los vecinos y vecinas de La Victoria, a sus intereses de partido. Los grandes beneficiados de esta situación son los victoreños y victoreñas.

- Terminamos como empezamos. ¿Qué mensaje daría a sus vecinos y vecinas para esta fiesta?

Para los victoreños y victoreñas la Feria de San Juan contiene los días más especiales del año. Es sinónimo de alegría, felicidad, familia, amigos... Por tanto, son unos días para aparcar las preocupaciones y dar paso a la relajación y la diversión. Para los vecinos de los pueblos cercanos e incluso de la capital es una oportunidad única para conocer nuestro pueblo. Estamos completamente seguros de que no les vamos a defraudar y que, sin duda, repetirán. Feliz Feria de San Juan a todos.

Antonio Maestre recibe el calor de su pueblo como ‘Victoreño del Año’

Este vecino se mostró sorprendido a la hora de recoger el premio, destacando las intervenciones de sus hijas, la de una hermana de la cofradía y su hermano, en una tarde cargada de grandes emociones.

Victoreño del Año. / Casavi

A última hora de la tarde del pasado martes tuvo lugar el tradicional acto de presentación de la feria de San Juan, de La Victoria, con el nombramiento de Victoreño del Año, siendo el elegido Antonio Maestre Maestre, que fue propuesto por una hermandad y defendido como una persona preocupa da por sus vecinos, ayudando de manera desinteresada. Su nombre se propuso en una reunión que se mantuvo en el ayuntamiento con los representantes políticos, así como de asociaciones y colectivos. También se entregaron las bandas a los galanes y reinas de las fiestas, siendo el infantil, Fernando Rojas y Jimena Martínez; en adultos, Sebastián Delgado e Isabel Córdoba. En cuanto a los mejores expedientes académicos, en Secundaria, el galardonado es José María Gallardo; en Bachillerato, Irene Luque y Ana Cañizares. El actor Francisco José Aguilera, que participó con un papel principal en el documental sobre Sara, la Paquera de Córdoba, también recibió un homenaje, al igual que Yolanda Mozos Soto, cuyos familiares recogieron el reconocimiento por su brillante carrera como guitarrista flamenca, donde combina la tradición del flamenco con una mirada contemporánea llena de fuerza y autenticidad. También se homenajeó a los militares Antonio Gama, Antonio Alcaide y Francisco José Gutiérrez por sus misiones humanitarias en zonas de conflicto. Asimismo, se reconoció la labor humanitaria de los militares Daniel García, Miguel Ángel Ruz y María de las Mercedes Baena, por su labor humanitaria en la DANA en Valencia. Por otro lado, se entregaron los premios a las mejores tapas victoreñas, siendo la ganadora la Cocina de Estefanía, tanto en la tapa más elaborada como en la categoría de mejor tapa. Asimismo, se presentó el cartel anunciador, de Miguel Ángel Acero, un vecino que a pesar de no vivir actualmente en el municipio sigue viviendo sus costumbres y apostando por las tradiciones como buen victoreño que es, haciendo trabajos tanto para el ayuntamiento como para otras asociaciones del pueblo de manera totalmente desinteresada.

Familiares de Yolanda Mozos. / Casavi

La Cocina de Estefanía, la Mejor Tapa. / Casavi

Mejores expedientes. / Casavi

Militares en Zona de Conflicto. / Casavi

Militares que actuaron en la DANA de Valencia. / Casavi

Reinas y galanes de las fiestas. / Casavi

RENOCOCIMIENTO A FRANCISCO JOSÉ AGUILERA / Casavi

Programa de feria

Tras la gran tarde de homenajes del pasado martes, con el reconocimiento del Victoreño del Año, homenajes, nombramiento de reinas y galanes, anoche fue la tradicional cena de los mayores, que estuvo amenizada por la cantante de copla Rosario Córdoba. A continuación actuó Miguel Ansio. Los mayores disfrutaron de lo lindo en un ambiente de convivencia.

Cartel de la Feria. / Casavi

Jueves, 26 de junio

Inauguración del alumbrado

11.30 horas: Tradicional feria infantil: juegos acuáticos, pintura de camisetas y fiesta de la espuma.

13.30 horas: Diverkids Show. Espectáculo de magia y circo.

22.00 horas: Inauguración del alumbrado de feria. 22.30 horas: Cuarteto Odara en la caseta municipal.

Viernes, 27 de junio

De todo un poco

10.30 horas: Marcha en bicicleta con salida desde la plaza de la Constitución.

11.15 horas: Carrera de cintas infantiles en bicicleta en el recinto ferial (previa inscripción). 12.30 horas: Magia por bulerías: espectáculo de magia acompañado de cante flamenco. 13.30 horas: Grupo flamenco Cuatro Caños.

22.30 horas: Cuarteto Odara.

01.00 horas: Orquesta Alma Joven.

Sábado, 28 de junio

Baile y flamenco

13.00 horas: Escuela de baile Charo Moreno.

14.30 horas: Grupo flamenco Bule y flamenco Fusión.

22.30 horas: Cuarteto Odara.

01.00 horas: Orquesta Travesura.

Domingo, 29 de junio