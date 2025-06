El alcalde hace balance del mandato y asegura "Puente Genil ha entrado en un nuevo ciclo"

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha hecho este martes balance de la gestión municipal cuando se cumplen dos años desde que el Partido Popular asumiera el gobierno local con mayoría simple. En su intervención, Velasco ha definido este periodo como "un cambio de ciclo y de ritmo", asentado en los principios de "legalidad en la gestión municipal, la optimización de los servicios públicos y empresas municipales, la cercanía con los ciudadanos y la transparencia y el diálogo con los grupos políticos", ha destacado.

Velasco ha valorado el papel de los grupos de la oposición, reconociendo que Izquierda Unida ejerce una "oposición exigente pero constructiva", que con Vox "se mantiene la cordialidad", y ha criticado al PSOE por "no asumir que el PP ganó las elecciones", acusándolo de fomentar una oposición "basada en el conflicto". En referencia a las críticas socialistas por su ausencia en el izado de la bandera arcoíris el pasado Día del Orgullo, ha rechazado el argumento recordando su respaldo habitual a las iniciativas del colectivo Lgtbi. "El portavoz del PSOE tampoco asistió al acto del Día de la Memoria Histórica; supongo que su agenda no se lo permitió, igual que la mía no me permite estar en todos los sitios", apuntó.

Reorganización del Ayuntamiento

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la reorganización administrativa del Ayuntamiento, que calificó como "una tarea ni fácil ni rápida, pero absolutamente necesaria". Según explicó, el equipo de gobierno está sentando las bases de una administración moderna, con el foco puesto en mejorar la atención al ciudadano, completar procesos selectivos de personal, fortalecer el diálogo con los sindicatos y redactar una nueva relación de puestos de trabajo y organigrama municipal.

En materia de contratación pública, el alcalde detalló que en 2024 se han tramitado 37 licitaciones por contratos mayores, y anunció que en 2025 se lanzarán proyectos por más de 8 millones de euros. Entre ellos, destacan la esperada reforma de La Alianza, la renovación del alumbrado público, la puesta en valor de Fuente Álamo, la mejora del campo de fútbol y la aportación al Plan de Fomento del Empleo Agrario. Velasco subrayó además que, pese al volumen de licitaciones, se han reducido costes gracias a la colaboración jurídica de la Diputación de Córdoba.

Infraestructuras hidráulicas

Otro de los bloques destacados del balance fue el de infraestructuras hidráulicas. El alcalde avanzó que están próximas a concluir las obras de impermeabilización del depósito municipal de agua, y anunció mejoras en la Finca El Coronel, Ribera Baja, y otras calles clave como Aguilar, Horno e Ignacio de Loyola en Santo Domingo, donde se instalará un nuevo colector. Asimismo, se conectará el saneamiento de Puerto Alegre con la depuradora principal.

Velasco cerró su comparecencia con la mención a los cuatro grandes proyectos estrella de su mandato: el nuevo campo de fútbol en Miragenil, la construcción del puente del Sur, la futura piscina al aire libre en La Pitilla y la conexión de la Vía Verde del Aceite con el casco urbano. Proyectos que, según dijo, definen "una visión a largo plazo para situar a Puente Genil en el liderazgo del centro de Andalucía".