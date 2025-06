Alegría en Villanueva de Córdoba por cinco cupones de la ONCE que valen 175.000 euros... y podían haber sido más

Mucha alegría en Villanueva de Córdoba tras haberse repartido un premio de 175.000 euros en el sorteo de la ONCE del martes con el número 08.932 y con los cinco cupones que se vendieron y que suponen 35.000 euros por cupón.

El vendedor es José Ángel Expósito y este miércoles reconocía que le abordaban muchas personas, «para felicitarme lo primero», y luego para preguntar que quiénes son los premiados, a lo que respondía que «alguno conozco pero ya se irán sabiendo» y, en todo caso, corresponde a los afortunados decirlo si lo desean.

La venta se produjo en un bar colaborador donde dejó diez cupones de ese número y a última hora del martes José Ángel se pasó a comprobar las ventas y fueron cinco los cupones vendidos y el resto «tocó devolverlos».

Señala el vendedor que «me da pena porque muchos días se venden los diez y se podría haber duplicado la cantidad de dinero, pero al menos nos quedamos con la alegría de repartir 175.000 euros que está fenomenal».

Vendedor de la ONCE desde 2006

José Ángel Expósito trabaja en la ONCE desde 2006, cuando se incorporó a la organización tras perder un brazo en un accidente laboral, y vende cupones en Pozoblanco «en distintas zonas donde no están otros compañeros y de manera ambulante». También los vende en Villanueva de Córdoba, donde en esta ocasión ha recaído la suerte, en este caso del sorteo del martes.

Cuenta Expósito que le llamó el propietario del bar para decírselo y cuando fue a comprobarlo vio que, efectivamente, era el número vendido y «fue un momento de mucha emoción porque a esas personas les ha mejorado la vida». Además, explica que «algunas veces cuando es un cupón el que queda por vender me lo quedo yo, pero en esta ocasión, como eran cinco, los devolví todos».

Aunque a él no le haya tocado, no para de decir que está pletórico «porque es una ayuda importante y me da alegría haber sido yo el que la ha dado».

Los cupones llevaban la imagen del Defensor del Pueblo de Navarra en su 25 aniversario.