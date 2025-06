La Diputación de Córdoba reclama conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre La Colada

El presidente de la Diputación provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer este viernes la solicitud realizada para acceder al informe de la Abogacía del Estado sobre la conexión definitiva de los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

A preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa, ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha comunicado que la Abogacía del Estado respalda su rechazo a la conexión definitiva de estas presas, pero "queremos conocer el informe del abogado del Estado, porque no lo tenemos y tiene muchos matices".

De otra parte, también han consultado a la Confederación del Guadiana si la Abogacía del Estado ha dispuesto del recurso planteado por esta institución provincial frente a la negativa del organismo de cuenca a la conexión definitiva de los pantanos.

Informe desfavorable de la CHG

La CHG ha emitido un informe desfavorable, al considerar que los embalses ya fueron conectados mediante la intervención de emergencia realizada por el Gobierno central. No obstante, Salvador Fuentes ha subrayado este martes que "quiero saber qué referencias hace (la Abogacía del Estado) a mis observaciones".

En sus declaraciones a la prensa, ha lamentado que "pretenden construir un relato sin ningún papel. Es otra jugada más de la Confederación, que no tiene buena fe". De esta forma, entiende que la actuación "se podría haber resuelto en seis meses y llevamos ya dos años".

Salvador Fuentes insiste en que "el Gobierno de España está maltratando a la zona norte" y advierte de que "como no tengamos agua, en dos años el problema se repite", por lo que "no me queda nada que hacer, sino irme a la calle y manifestarme".