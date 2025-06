«La situación de falta de especialistas no es alarmante»

-¿Cómo ha sido la llegada a la dirección del Área Sanitaria Norte?

-Ha sido rápido, se presentó una oportunidad en la que quedó vacante esta plaza y accedí a ella porque tenía intención de volver al Área. Ha sido en poco tiempo, aunque eso no significa que haya sido poco meditada. Estoy muy contenta, estoy en mi tierra y he tenido una acogida muy buena, algo que agradezco mucho.

-No tiene que ser fácil pasar a la dirección y hacerlo en un momento complejo.

-Es así. Conocer la zona es una ventaja; haber trabajado aquí, también. Normalmente, es habitual venir desde lo clínico, pero es cierto que ya había tenido contacto con la gestión porque he sido jefa de Pediatría. Además, los profesionales sanitarios hacemos gestión en nuestro día a día, evidentemente, no a este nivel. Es cierto que es un área sanitaria diferente porque hablamos de atención primaria, dos centros hospitalarios y también de salud pública, que es un elemento importantísimo que muchas veces no se da a conocer. También es cierto que hay profesionales, técnicos muy cualificados, que son los que llevan el peso y hay un asesoramiento de la dirección. Evidentemente, hay un personal directivo que me asesora, que lleva mucho tiempo y sabe cómo hacer las cosas.

-¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Área Sanitaria Norte de Córdoba?

-Respecto a las fortalezas, tenemos servicios extraordinarios en tecnología, las áreas rurales pueden perfectamente ser punteras, como lo somos en inteligencia artificial. Aquí nació un proyecto como el Diraya, que le da servicio a todo el Servicio Andaluz de Salud en tecnología de la información, y se pilotó en esta área. Tenemos áreas de urgencias muy potentes, tenemos una medicina de familia y de atención primaria importantes. La medicina rural es una medicina muy comprometida, no podemos olvidarnos de la cercanía y la comunicación. Todo eso son fortalezas, al igual que el capital humano. Como debilidades, pues las que tienen todas las áreas rurales en general, no tenemos más: la despoblación, el envejecimiento de la población, factores que sanitariamente conllevan que los recursos haya que gestionarlos de manera diferente.

Carmen de la Cámara, directora gerente del área sanitaria norte. / Rafa Sánchez

-¿Cuáles son los principales retos o lo primero que tiene agendado para intentar mejorar?

-La comunicación con la ciudadanía, por supuesto. Los ciudadanos son los que nos marcan qué es lo que están necesitando y qué es lo que están viendo que falta. Tenemos un potente sistema de comunicación como es el canal ciudadano. En este sentido, también están las comisiones de participación ciudadana. Después está el reto de la formación de los profesionales y potenciar mucho la investigación. Aquí hay sinergias que tenemos que aprovechar porque la investigación en las áreas rurales es una apuesta del sistema sanitario. Esas sinergias aparecen, por ejemplo, con el sector agroalimentario, que nos permiten desarrollar proyectos de investigación. La consolidación de plantillas de profesionales sanitarios es otro reto.

-Habla de investigación y ha nombrado también la IA. ¿Cómo está influyendo en el ámbito sanitario?

-Influye con la información que aporta. Aquí tenemos en concreto un proyecto de voz que vuelca los datos directamente a la historia clínica, eso facilita mucho todo lo que es el trabajo que no es puramente asistencial y queda reflejado en el momento. Reduce un trabajo que es costoso y que nos quita tiempo y energía de lo que es la atención al paciente.

-Ha señalado también la necesidad de consolidar la plantilla. Es notorio que hay déficit de especialistas, ¿cómo afronta ese tema?

-Estamos trabajando mucho, echando todas las redes que podemos. Tampoco quiero ser alarmista, quiero decir, tenemos que consolidar plantillas, pero la población no está desatendida. Es verdad que hay algunos profesionales que están sobrecargados, pero los recursos se redistribuyen, hay dispositivos de apoyo y van dando apoyo a esas plantillas que están descubiertas. Es un problema del día a día, pero no es un problema de gravedad extrema, no quiero alarmar porque no es el caso. Veo buenas perspectivas, se han ocupado todas las plazas MIR, algunas a lo mejor no se presentan, estamos en ese proceso, pero soy positiva. Estoy bastante esperanzada con la llegada de médicos nacionales y extracomunitarios porque es cierto que hay ofertas que resultan más atractivas para la gente recién terminada, pero va habiendo sitio para todos, aquí tendrán que llegar.

-¿Cómo es la adaptación de los profesionales extracomunitarios?

-Se integran fácilmente porque aquí la vida es muy saludable, muy en la calle, el precio de la vivienda es económico. Hay que formarles sobre nuestro sistema informático, nuestro sistema de prescripción, pero la adaptación es buena.

-Esa falta de profesionales es más acuciante en algunas áreas determinadas, por ejemplo, en salud mental. ¿Cómo está la situación?

-Sabemos que no podemos contratar psicólogos sin PIR hasta el momento. Según me informan, hay comunidades autónomas que sí tienen esa posibilidad. El PIR nos da una garantía de un profesional que sabemos que está formado y es uno de los criterios que el SAS requiere, pero si llegara el momento de que fuera imposible la incorporación, alguna solución habría que darle.

-¿Qué especialidades son las más deficitarias en el Área en la actualidad?

-Pues quizás lo que hemos nombrado, salud mental, también dermatología. Vamos sacando el trabajo con mucho esfuerzo, con ayuda del Reina Sofía. Hay muchas unidades que son interprovinciales, con el Área Sur incluso, trabajamos con profesionales que vienen a hacer aquí algunas jornadas. Esa es una ventaja porque las unidades provinciales nos están ayudando. Es necesario, porque el que esta zona vaya bien significa que no va a agotar los recursos de otras.

-¿Y si hablamos de la atención primaria?

-Los centros más grandes siempre son más atractivos, pero también hay gente que quiere las zonas rurales. Tenemos consultorios extraordinarios que dan cobertura a zonas muy dispersas y de pequeños núcleos con profesionales que están allí porque es algo que vocacionalmente eligen.

«A las agendas de atención primaria hay que darles una vuelta, hay retraso en la cita física, pero no en la asistencial, porque hay dispositivos alternativos para la atención al paciente»

-Hay quejas de que se han dilatado los tiempos para las citas y la Administración responde con las citas a las que no se acude. ¿Qué situación real nos encontramos?

-Nos encontramos con una situación real de demora con respecto a la agenda, eso es real. No es algo que aquí sea peor que en otras zonas, al contrario. La falta de profesionales se nota, pero como los cupos están relativamente bien dimensionados damos respuesta. Lo que sí es cierto es que los ciudadanos sí están atendidos porque puedo no tener cita física pero hay una consulta de acogida, que es una vía alternativa. Es un dispositivo alternativo con enfermera y médico y están las urgencias, que pido encarecidamente que se usen para eso, para urgencias. Hay que ser prudentes, no se puede quedar una persona mala en su casa, pero tampoco saturar los servicios. Lo que es cierto es que a la agenda hay que darle una vuelta porque no es satisfactorio para nadie, pero insisto, una cosa es la demora en la cita y otra es la demora en la asistencia, que no es tal por lo que he explicado con anterioridad.

-¿Cuál es la media de demora?

-Aquí la media no es tan alta, la media no es más de tres días. Estoy hablando de media, entiendo que habrá cupos que será de siete o diez días, pero vuelvo a reiterar que eso no significa que en ese tiempo no me vaya a ver ningún profesional.

-Supongo que estará hablando con los profesionales. Hay un sector de ellos que pide el turno de doce horas. ¿Se va a estudiar este tema?

-Claro. No lo voy a estudiar, se está estudiando antes de que yo llegara. La cuestión es que se requiere una dotación de plantilla que no sabemos si se puede permitir porque este hospital es pequeño, tiene la plantilla dimensionada a lo que es. Estudiándose está, por supuesto, se les está pidiendo a los profesionales que nos aporten ideas. Luego, hay que respetar a los profesionales que no lo quieren, aunque es cierto que lo quiere la mayoría. Se está estudiando, pero no porque yo haya llegado, se estaba estudiando desde antes.

¿-Mencionaba al inicio de la entrevista la comisión de participación ciudadana. ¿Va a mantener las reuniones de manera periódica ?

-Sí, por supuesto. Le vamos a dar un aire diferente porque yo quiero que haya más presencia técnica, quiero que se hagan encuestas. No quiere decir esto que yo vaya a dialogar menos con la población, ni con las asociaciones, ni con los agentes sociales. No, yo voy a dialogar más, pero el vehículo va a ser directo. Queremos hablar con todos los agentes sociales, con todas las asociaciones. Estamos absolutamente receptivos, pero es cierto que le quiero dar un aire un poco más adecuado a lo que entiendo como comisión de participación y se integrarán otros agentes.

-Por cierto, ¿cómo son las encuestas que maneja el Área respecto a la satisfacción ciudadana?

-El dato exacto en porcentaje no lo tengo en este momento, es más, creo que debemos de empezar a diseñar encuestas más específicas, diseñadas para ver realmente qué demanda la ciudadanía. Encuestas más concretas de este área y no tan generales como son las que vienen del SAS. Pero sí puedo decir que la satisfacción con el Área es alta.

«La sanidad rural crea unas sinergias importantes que tenemos que aprovechar, por ejemplo, con la industria agroalimentaria, que se concretan en proyectos»

-Le decía antes que usted llegaba en un momento complicado por el déficit de especialistas y las últimas manifestaciones. Pero sí llega en un momento bonito en el sentido de que el Área va a celebrar el cuarenta aniversario del hospital de Pozoblanco.

-Desde el Área se están haciendo muchos eventos durante todo el año. El Área está integrada en la sociedad y queremos que haya mucha participación. Hemos estado en Peñarroya-Pueblonuevo con una de las primeras actividades, unas jornadas extraordinarias sobre violencia de género que tuvieron un éxito extraordinario. Estamos haciendo actividades que nos conecten con la población: senderismo, deporte, observación de estrellas en el cielo tan bonito que tenemos... Por cierto, que esa fue una de las pocas cosas buenas que tuvo el apagón, ver cómo estaba el cielo.

-¿Cómo se vivió aquel día?

-Bien, se vivió bien. No era un motivo de alegría, pero aquí acude todo el mundo cuando hay un problema. El plan de catástrofes está muy bien diseñado, está revisado y los profesionales son muy responsables. El problema fueron las botellas de oxígeno, pero se distribuyeron y no hubo grandes incidencias.

-¿Ha cambiado mucho el Área desde que usted se marchó?

-Han cambiado, a mejor, las instalaciones. Es evidente que hay muchas novedades, por ejemplo, en los últimos años me he dedicado a la endocrinología pediátrica y en ese campo ha evolucionado todo mucho. El crecimiento en las tecnologías sanitarias es exponencial. Los profesionales- de la salud tenemos que estar en continuo reciclaje, porque cambia, claro. Ha habido un crecimiento.

