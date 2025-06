Las hermanas de joven cordobesa desaparecida en La Palma reclaman más recursos para su búsqueda

Ángeles y Rocío Borrallo, hermanas de la joven de Montemayor de la que no se sabe nada desde el 15 de febrero, han reclamado esta tarde más recursos para continuar la búsqueda, pues, según han apuntado, las autoridades de la isla de La Palma, lugar en el que se le perdió la pista, les han indicado que carecen de los medios necesarios para hacerlo.

Las hermanas Borrallo han facilitado esta información por medio de una videoconferencia ofrecida desde la sede de la UNED en La Palma, con la colaboración de la Fundación QSD Global, cuyo fundador, el periodista Paco Lobatón, ha coordinado el encuentro.

Imagen de la joven Soraya Borrallo, distribuida por la familia. / CÓRDOBA

Las hermanas de la joven han indicado que llevan 110 días esperando respuestas más efectivas que las recibidas hasta ahora, pues indican que aunque los ciudadanos de Garafía, el municipio donde vivía Soraya y ahora residen ellas, como los de Montemayor se han volcado y han mostrado su apoyo, junto a numerosos voluntarios, no ha ocurrido igual con las administraciones.

Las quejas

Entre las quejas que han planteado figura la de no haber continuado con las batidas en tierra, bajo el argumento de que es muy extenso el terreno y muy abrupto, no haber aceptado hacer una triangulación con la telefonía, descartar hacer una investigación en el duplicado del móvil de la chica o tampoco investigar su ordenador. Todo ello, apuntan, no se ha hecho porque, según les han informado, "no hay indicios de criminalidad". También se quejan de que tampoco se ha buscado en el mar, porque en el momento de la desaparición estaba "muy picado", pero añaden que en tres meses el agua ha estado tranquila bastantes veces y tampoco se ha hecho. Ángeles y Rocío Borrallo han indicado que el de su hermana es el cuarto caso similar que se da en la misma isla.

Las búsquedas más intensas, apuntan, las han hecho personas o grupos de voluntarios, incluso con perros, así como bomberos llegados desde Córdoba y Almería, y lamentan que el delegado insular de La Palma no haya cumplido con la promesa que les hizo de organizar nuevas búsquedas.

Las hermanas Borrallo han explicado que al detectarse la desaparición de Soraya, en las primeras búsquedas apareció el coche con sus pertenencias, algunas muy queridas, como la guitarra, lo que demuestra que la suya no fue una desaparición voluntaria.