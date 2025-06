El PSOE de Córdoba pide la dimisión de Botella tras "seis años de mentiras" sobre el nuevo centro de salud de Iznájar

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional, Rafi Crespín, y el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, han participado este martes en una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba en la que han pedido la dimisión de la delegada provincial de Salud, María Jesús Botella, "tras seis años de engaños, mentiras e incumplimientos" con respecto al nuevo centro de salud de la localidad de la Subbética prometido por el Gobierno del PP.

En la protesta, junto a colectivos ciudadanos y la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Área Sur de Córdoba, Crespín ha dicho que el "engaño y la tomadura de pelo" con el centro de salud de Iznájar "es una muestra más del expolio que el Gobierno de Moreno Bonilla está haciendo con la sanidad, un desmantelamiento para desviar recursos públicos a la privada al que también se unen los centros de salud de Villarrubia, Fernán Núñez, La Carlota o Rute, y los hospitales de Montilla, Palma del Río, Cabra o Puente Genil, cada vez más mermados y con menos servicios y especialidades".

Crespín ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "eleve la voz y pida explicaciones al PP de todo lo que está ocurriendo con la sanidad pública, incluidos los 1.500 millones en contratos del SAS que están siendo investigados por la justicia". También ha señalado que "en 50 de los 77 municipios de la provincia no hay pediatra, las listas de espera quirúrgica y de especialidades son inasumibles y el servicio de transportes en ambulancia es un caos", por lo que ha agregado que "pedimos la dimisión de la delegada de Salud por incompetente, pero también lo elevamos a otros cargos de la Junta de más nivel por implantar una ideología y deteriorar la sanidad pública".

Un edificio cedido por el Ayuntamiento

Sobre el centro de salud de Iznájar, el alcalde ha recordado todas las vicisitudes por las que ha pasado el proyecto para reemplazar al actual centro, en unas "condiciones lamentables" tanto para los sanitarios como los pacientes. "En la primera reunión con Botella hace 6 años nos trasladó que el nuevo centro se construiría donde dijéramos, y le propusimos rehabilitar el actual, pero a los 15 días nos dijeron que no, y le trasladamos utilizar parte del patio de un colegio, para lo que iniciamos incluso los trámites, pero hubo dificultades y al final llegamos a ceder un edificio municipal para que fuese reformado, suelo que aceptó la Consejería".

Tras todo ello, Ruiz ha comentado que "nuestra sorpresa es que hace dos semanas, Botella nos dice que no hay presupuesto para este año, pero tampoco se sabe si para el próximo". Ante estos hechos, el alcalde asegura que "el pueblo de Iznájar se siente engañado por no cumplirse los compromisos, y si ella no dimite, que la cesen".