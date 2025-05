El presidente de la Diputación anuncia movilizaciones si Medio Ambiente no actúa en la obra de la Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha lanzado una advertencia contundente al Gobierno central tras la desestimación de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y la institución provincial ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Fuentes ha anunciado que, si la ministra de Medio Ambiente no lo recibe en una reunión para abordar el bloqueo del proyecto de conexión eléctrica del bombeo del embalse de La Colada, se movilizará en las calles junto a los alcaldes de la zona norte de Córdoba.

"Si la ministra me da con la puerta en la nariz, nos iremos a la calle. Lo explicaré en todos los pueblos de la zona norte. Iré con mi escrito para que todo el mundo vea que hemos hecho todo lo posible", ha manifestado Fuentes, visiblemente indignado por lo que considera una "situación absolutamente bloqueada" y de "intencionalidad bastante cuestionable".

Negativa de la CHG

El proyecto para activar el bombeo desde La Colada, clave para garantizar el suministro de agua a más de 80.000 vecinos de la comarca de Los Pedroches y el Alto Guadiato, se encuentra paralizado por la negativa de la CHG a autorizar la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento. Tanto la Junta como la Diputación presentaron alegaciones técnicas y jurídicas, pero la Confederación las ha rechazado, tal y como ha avanzado ABC Córdoba, remitiendo el caso a la Abogacía del Estado para determinar si actúa dentro de sus competencias.

Fuentes ha calificado esta decisión como una "irresponsabilidad manifiesta" y ha acusado a la CHG de actuar con una “intención muy cuestionable”, al cambiar ahora los argumentos que no expresó en 2022. “Lo lamentable es que no se han movido ni un milímetro de su posicionamiento. Hemos perdido dos o tres años y en 2027 o 2028 llegará otra sequía más intensa. ¿Qué le vamos a decir entonces a la gente que ya estuvo sin agua potable?", ha expresado el responsable de la institución provincial.

Fuentes ha recordado que la estación de bombeo, que funciona con un grupo electrógeno y que supone un "gasto enorme en gasoil" es una obra en precario y que continúa sin una solución estructural, que es lo que demandan Junta y Diputación con la conexión de la estación a la red eléctrica, actuación que la CHG considera innecesaria.

El presidente provincial ha anunciado que, en vista de que la CHG ha dado portazo a esta actuación, solicitará un encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Sara Aagesen, a quien enviará una carta solicitando una cita oficial: “Quiero agotar hasta el último extremo el diálogo. Si me recibe, bien; si no, nos manifestaremos todas las veces que haga falta.

Respuesta de la Junta

En última instancia, el presidente de la Diputación no descarta que el conflicto acabe en los tribunales, aunque mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo político: "No quiero montar ningún escándalo, pero si no hay salida, conectaremos el bombeo aunque sea en el peor de los escenarios. No podemos quedarnos esperando a que venga una nube”, ha sentenciado.

Desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, se ha señalado que, "vamos a dar una respuesta contundente" de la mano de la Consejería. Han explicado que "lo que no queremos es que la respuesta de la Junta al rechazo de la Confederación se quede en blanco. Desde la Delegación que dirige Adolfo Molina se ha expresado que "estamos convencidos de que esto es una maniobra de índole política y que es el Gobierno de España el que está impidiendo que los vecinos del norte de la provincia de Córdoba tengan garantizado el suministro de agua potable.

Además, la Junta ha recordado que la inversión autonómica está ejecutada y el proyecto listo para su puesta en marcha. “La inversión de la Junta está ahí y el proyecto también. Nosotros estamos en disposición de hacerlo realidad, pero nos lo está impidiendo el Gobierno de España”, ha remarcado desde la Delegación.