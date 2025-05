Entre el satélite y la conexión más avanzada

Sólo existe una tecnología avanzada de comunicaciones que cubre el 100% del territorio cordobés: la conexión por satélite. Es fácil entender por qué. Desde las alturas, las redes satelitales pueden cubrir amplias zonas terrestres que necesitarían cientos de antenas en tierra firme para abarcar el mismo territorio. Las infraestructuras de comunicación son, sin embargo, mucho más complejas y existe una gran variedad de tecnologías. La fibra óptica, por ejemplo, ofrece la mayor velocidad de conexión ahora mismo, pero sólo si los equipos llegan hasta el mismo domicilio, y no siempre es así. La conexión que entra en las viviendas se denomina FTTH (por las siglas en inglés de Fibre to the Home, «fibra hasta la casa»), es la más común y la que tiene una penetración del 88%. Pero la instalación es costosa y no siempre viable, por lo que existen otros métodos que llevan la fibra hasta un nodo central cercano a las viviendas y desde allí se expande a través de cable de cobre convencional; se denomina HFC (Híbrido de Fibra y Coaxial) y conlleva una merma en el rendimiento, posibles interferencias y una menor velocidad. En Córdoba llegaba en el año 2022 hasta el 18% del territorio. Ocurre algo similar con el 5G, que existe en versión global para cubrir el 88% del territorio y también la conexión que ocupa la banda de los 3,5 Ghz, que el Gobierno reguló en 2022. Hasta entonces las compañías operaban en un espectro de frecuencias muy amplio, de forma dispersa y desordenada. Ahora, en teoría, el 5G debería ser más eficiente, pero la implantación de esa banda aún es incipiente: en Córdoba está en el 45%.