Con paso firme

El sector de la construcción y de la vivienda de Lucena replica a grandes rasgos la situación que se vive en Córdoba, en Andalucía y en buena parte del resto de España. El segundo municipio cordobés de la provincia no es ajeno a los problemas, públicos y privados, que atraviesa uno de los sectores fundamentales de la economía. Lo es por su extensión sectorial, es el capital físico de un territorio, que son las infraestructuras, y tiene una industria auxiliar con un peso decisivo, tanto en residencial como en civil, en rehabilitación o en innovación, comenzando por los materiales de construcción y su precio. Y lo es en valor añadido en términos sociales, de empleo y de aportación fiscal en su operativa, donde asume todo tipo de costes y tasas, desde el suelo para desarrollar y finalizando por los impuestos que abonan los compradores finales de vivienda.

Fuente: Idealista / Córdoba

En Lucena, el sector de la construcción, formado por un núcleo importante de más de 20 empresas, más las auxiliares y las más pequeñas de autónomos, funciona razonablemente bien en cuanto a la coyuntura económica general. Muchas de estas empresas, además, desarrollan su actividad, no solo fuera del municipio, sino en Andalucía y hasta en muchos puntos de la geografía española, gracias a su capacidad y flexibilidad, tanto en residencial, como en obra civil y rehabilitación e innovación de espacios.

2.000 € es el precio final del metro cuadrado de una vivienda de promoción privada

En este sentido, explica Antonio Gómez Parejo, de la firma del mismo nombre, «la actividad en el municipio es menor ya que las condiciones urbanísticas, son más limitantes y porque los costes de construcción, a una media de 1.250 euros el metro cuadrado -con la influencia de unos materiales cuyos precios están de forma constante al alza más la suma del conjunto de costes de suelo e impuestos-, elevan sensiblemente los precios finales de las viviendas hasta situarse en torno a los 2.000 euros el metro cuadrado final».

La cuestión del suelo

Para empezar, ¿hay suelo disponible? En principio, sí, «aunque el condicionamiento de planes parciales aprobados y desarrollados, pero no recepcionados por diversas causas, marca el escenario», señala Sara García, arquitecta e interiorista. De entre los principales polígonos de la ciudad (Príncipe Felipe, Los Santos, Pilar de la Dehesa o la Viñuela), el primero es quizá el más preparado, pero tiene un inconveniente enorme y un problema común al conjunto del municipio. El inconveniente, el problema histórico de salida a la autovía, que no acaba de resolverse y representa un escollo importante, dada además la excelente situación geográfica de Lucena. El problema común al conjunto es la dificultad de suministro eléctrico, un contencioso en negociación entre el Consistorio y Endesa, como compañía suministradora, al que no dejan de señalar los empresarios y los profesionales como una de las trabas fundamentales, lo que supone que se promueva menos de lo posible y de lo necesario.

Preparación de un solar en el que está previsto edificar viviendas en Lucena. / Manuel González

En este sentido, también la reordenación de los polígonos es una cuestión relevante, ya que el tamaño y actividad del núcleo empresarial más importante en la actualidad, como es del frío industrial, es muy diferente al anterior de la madera. Diferente en cuanto a necesidades de suelo disponible, mucho mayor ahora, y de atomización del tamaño de las naves industriales, también, mucho mayor ahora.

La revisión del PGOU

La clave está en la revisión del Plan General, un plan urbanístico concebido hace más de dos décadas y que requiere actualizaciones. Si bien, desde el Consistorio, Rosario Valverde, concejala de Urbanismo, es de la opinión de que «el plan requiere de una revisión total», el pragmatismo se impone ante la complejidad del proceso, tanto en tiempo como en recursos. Lo que no quita para que, ante el déficit del plan, «vengamos haciendo modificaciones y trabajando en mesas con el resto de grupos municipales para dar soluciones». Entre ellas, cita la carencia de grandes superficies de suelo industrial, y nuestra intención a través de esa mesa para localizar las superficies adecuadas, «tanto de público como privado», y uno de los casos más conocidos en el municipio. La modificación para que un edificio pueda ser cien por cien comercial y evitar que las empresas interesadas renuncien a inversiones importantes en el ámbito comercial por la falta de superficie.

La vivienda

En cuanto a la vivienda, hay mucha demanda y poca oferta. Se compra sobre plano y las promociones se venden con cierta rapidez. El problema es que hay pocas y atienden a una demanda de alto poder adquisitivo o a otra de menor superficie que se ve limitada por los precios. Sara García apunta que «la vivienda unifamiliar se ha paralizado un poco en lo que llevamos de 2025 porque los precios son caros», algo que también resalta Gómez Parejo, «por los costes que conlleva y que constriñen la capacidad final de venta».

Expansión. Buena parte de la vivienda nueva se construye en zonas periféricas de Lucena. / Manuel González

En cuanto a la vivienda protegida, hay algunas iniciativas, «como en la avenida de la Infancia, en colaboración con Grupo 5 de Diputación», apunta Rosario Valverde, con perspectivas de que el reciente decreto de la Administración autonómica facilite ampliar su número, hasta superar cómodamente la veintena gracias a la ampliación de la edificabilidad. Sara García remacha que «la cuestión de la vivienda protegida y el derecho a la vivienda es algo que me preocupa muchísimo y la única vía es contar son suelo público y la administración».

2025 Este año se ha paralizado la vivienda unifamiliar porque los precios se han disparado

Inmobiliario

En cuanto a los precios medios de venta, Salvador Pérez, gerente de la inmobiliaria Inmosur, ratifica la banda que publica el portal Idealista y que, como bien resalta es precio medio, puesto que el peso de la vivienda usada lo presiona a la baja. En este caso, ese precio medio oscila entre los 1.015 y los 949 euros, con un precio medio del alquiler de 5,88 euros por metro cuadrado al mes. Entre las zonas más caras, se encuentra el centro histórico y el oeste, camino de los Poleares y General Alaminos, donde el rango de precios es muy amplio, entre 127.000 y 350.000, dependiendo de la ubicación concreta. La media de las zonas tiene precios de viviendas de entre 70.000 y 114.000 euros y el este y sur de la ciudad concentra los precios más baratos, entre 58.000 y 80.000.

Estos datos reflejan que los precios de Lucena son un 20% aproximadamente más bajos que los de Córdoba capital.