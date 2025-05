"El mueble se ha adaptado a las nuevas costumbres"

-¿Por qué aflora la necesidad en el año 2024 de crear Amalu?

-Esto viene todo de una feria a la que asistimos en Sevilla, hace ya muchos años, a la que Manuel Lara Cantizani, concejal en aquel momento, nos animó mucho a ir. Fuimos a Sevilla, en grupo y todos juntos, pero, a partir de ahí, surgió una iniciativa de poder asistir a las ferias en conjunto, porque así éramos más fuertes. Y empezamos a ir a Sevilla, cada uno en su propio estand. El Ayuntamiento nos decía que, para hacerlo bien, deberíamos de hacerlo a través de una asociación. Esto nos lo comenzó transmitir la corporación anterior. Entonces, fue el momento casual de que terminó la corporación anterior y entró la actual. Fuimos una vez a Valencia, también juntos, y nos dijeron ya que teníamos que hacer lo que habíamos comentado, sobre todo Teresa Alonso, anterior primera teniente de alcalde, y ya María de la O Redondo, concejala en el actual equipo de gobierno, me decía lo mismo. Como había sido presidente del Centro Tecnológico de la Madera, me tenían un poco como referencia del sector. Entonces, ya nos decidimos a hacerlo y esta es la primera vez que vamos a ir como Amalu a una feria. Porque, hasta ahora, hemos ido como ‘Lucena ciudad del mueble’, como grupo, no como entidad.

-¿En qué grado se ha fortalecido la unión y cooperación entre las firmas asociadas?

-Creo que en muchísimo. La relación es parecida a la que teníamos antes como grupo de empresarios y ahora como asociación tenemos todavía más. De hecho, ahora nos llega gente, como estamos consolidados como asociación, que quiere pertenecer a Amalu. Nosotros pertenecemos también a Uniema, la asociación de empresarios de la madera y del mueble de Córdoba, y es la que se encarga de las negociaciones colectivas con los sindicatos, nosotros eso no lo tocamos. Nosotros, exclusivamente, la intención que tenemos es hacer acciones comerciales.

-¿Cuáles son los principales efectos logrados en este primer año de andadura?

No llevamos todavía un año porque discurrió mucho tiempo con los trámites burocráticos de inscripción en el registro y demás y nos constituimos en julio del 2024. Logros, el primer proyecto que hemos hecho, a consecuencia de la dana, la acción solidaria con Valencia y Málaga. Y ya tenemos en la cartera el proyecto de la Feria de Valencia de este año.

-¿Qué objetivos alberga Amalu a medio y largo plazo?

-Aparte de los extraordinarios que vayan surgiendo, tenemos previsto, dentro de nuestra estrategia, asistir a tres ferias y hemos puesto el sitio estratégico en Valencia. Ahí se desarrollan tres ferias que tienen que ver con el mueble y la madera. La idea es que un año se vaya a Hábitat, que es este 2025, y al año siguiente, se vaya a Cevisama y Maderalia. Son ferias distintas: una, Hábitat, está dedicada exclusivamente al mueble de hogar y tapizado y, después, Cevisama es la feria del cuarto de baño y cerámica, mientras que Maderalia está dedicada a maderas, pintura barnices y todos los complementos. Así, los años impares iremos a Hábitat y los años pares, a Cevisama y Maderalia, todas ellas en Valencia. Siempre vamos a ir a Valencia hasta que decidamos lo contrario.

-¿Cuántas empresas pertenecen a esta patronal y qué número de industrias integradas se pretende alcanzar?

-Ahora mismo cuenta con 22. Y creo que podemos llegar a las 30. Por desgracia, la madera ha cambiado mucho de hace 20 años a ahora en Lucena. Aquí había 425 empresas en el año 2007, cuando estábamos en el Centro Tecnológico, y han caído bastantes. Sin embargo, las que quedamos están fortalecidas y tienen vida.

-¿Por qué nunca ha conseguido afianzarse un colectivo conformado con empresas de la madera y el mueble, pese a la trayectoria histórica y de referencia de este sector en la localidad?

-No será porque no nos lo han dicho. Antonio Díaz, presidente de CECO, que estaba con nosotros en el Centro Tecnológico y era vicepresidente, nos lo decía mucho. La verdad es que no puedo concretar una causa exacta. No es que no hubiera hecho falta. Aquí hicimos hace ya muchos años, algo parecido, fuimos a una feria en Madrid, durante cuatro o cinco años, que se llamaba Luma, pero, como hasta ahora, lo estábamos haciendo juntos, pero no ordenados formalmente como asociación. Y hace mucho tiempo, Pepe Ávila, fue presidente de una asociación de empresarios de Lucena, no recuerdo si era expresamente del mueble o de empresarios en general. Podría hacer unos 40 años. En definitiva, hasta ahora, nadie había tirado del carro.

-¿Cómo se gestó y materializó la campaña solidaria, como primera acción, con los afectados por la catastrófica dana del pasado octubre?

-Eso se ideó en horas. Recuerdo, perfectamente, el día de antes fue la entrega del Balón de Oro y no había prestado mucha atención a las noticias, solo había visto algo. Y, ya por la noche, en la radio, solo estaban hablando de lo que ocurría en Valencia y fue tremendo. En un programa de deportes se centraban en esta tragedia, como un altavoz de la gente que estaba agarrada a árboles y se estaba ahogando. Cuando me levanté al día siguiente, en la televisión, lo que vimos fueron dramáticas imágenes. Inmediatamente llamé a Pedro Ortega, nuestro secretario general, se lo conté y ya le propuse hacer algo, ya que nosotros con Valencia tenemos mucha vinculación porque es una zona muy del mueble y, de hecho, estamos padeciendo las circunstancias de proveedores que teníamos allí que han cerrado y no han abierto más por la dana. Llamé, después, a algunos de los empresarios más cercanos y les expuse la idea. De momento, todos me dijeron que fuéramos hacia adelante y mandamos un correo electrónico, aproximadamente a las 12.30 horas, y ya estaba la operación en marcha, porque todos los asociados a Amalu estaban informados. Habilitamos un centro logístico en el Grupo Seys, en la fábrica, y nos dimos dos o tres días para que empezaran a traer mercancía. Recalcamos mucho que fuera producto nuevo, porque somos fabricantes de muebles y no podemos dar cosas ya usadas, ya que hubiéramos abierto una puerta que, quizá, hubiera provocado que se trajeran artículos que no estaban en condiciones. Solamente exigíamos que fuera producto nuevo. Hubo detalles de personas que no fabricaban muebles, sino pintura o complementos que no se los puedes dar a nadie, y se nos ocurrió que a unos almacenistas que hay de colchones les compraran una partida en colchones y nos los trajeron porque hacían falta seguro, lo que hizo mucha gente. Mandamos cinco camiones a Valencia y Málaga. Fuimos de los primeros que lo hicimos y hubo mucha repercusión. Me llamó el alcalde de Lucena y me dijo que lo había llamado a su vez la concejala de Álora (Málaga) para ver si le podíamos echar una mano también. Además, eran andaluces como nosotros y le mandamos un camión de producto.

-¿De qué forma cambiará la presencia del sector del mueble y de la madera de Lucena, agrupado en Amalu, en la próxima Feria Hábitat de Valencia?

-El Ayuntamiento siempre se ha volcado con nosotros, lo tengo que decir muy claro porque es verdad, los de antes y los de ahora. Además, nos ha hecho falta, a lo mejor hace 20 años no hacía falta, pero ahora sí. El alcalde nos ha dicho que lo que se necesite, que ahí está con nosotros. También tenemos pensado hablar con la Diputación. Posiblemente, ahora hasta tengamos más sitios donde llamar. Amalu ha tenido una repercusión muy importante a consecuencia de la dana. Hace unos días estuvimos en Valencia exponiendo y llegó la directora de Aidimme, que estaba tremendamente agradecida con Amalu por lo que hicimos. Estoy seguro de que Amalu va a ser nombrada en Valencia en atención a lo que realizamos.

El presidente de Amalu y su secretario general con el alcalde y la primera teniente de alcalde de Lucena. / Manuel González

-¿Qué nuevos modelos de promoción y proyección se exhibirán en esta feria?

-Amalu no estará representada en ningún estand propiamente, pero estará en todos ellos. Tendremos nuestros sellos de pertenecer a la entidad. Este año la idea que tenemos consiste en hacer una zona común en el centro, rodeada de todos los estands. Pedimos que la zona se implante de una forma concreta, que vayan todos en el mismo sitio, todos juntos, ya que así los clientes pueden visitar las distintas empresas con el objetivo de que nos podemos aportar unos a los otros. Esa es la filosofía de Amalu y nuestra mentalidad de ayudarnos entre nosotros. Vamos como grupo y que todos los estands sean iguales es otra condición, no en cuanto a la dimensión, sino acerca de la visión y estructura externa. Estaremos en torno a los 1.200 metros cuadrados de estands.

-¿El sector del mueble y de la madera en Lucena ha logrado consolidar un relanzamiento de sus ventas y volumen económico?

-El mueble lo primero que ha hecho es adaptarse a las nuevas costumbres. Alguna vez lo he dicho públicamente, he analizado por qué el mueble, en general, no ha logrado lo del frío. En 2007, el frío, al igual que todos, cayó, pero ahora este sector ya está en facturaciones iguales o mayores. El mueble, no, porque la sociedad ha cambiado. Antes tenía su ajuar, juegos de sábanas para meter en la cómoda, mantelería para meter en los aparadores o cristalería. Ahora, la gente joven no lo hace y no necesita esos muebles. Eso ha perjudicado al mueble de hogar y se ha ido transformando. Aquí, hace ahora 20 años, los cuartos de baño se limitaban a un armario tipo ‘romi’ y un lavabo de piedra. Ahora, la gente se gasta en cuartos de baño mucho dinero. Entonces, en Lucena, empresas que antes fabricaban muebles, ahora son los número uno de España y del mundo en cuarto de baño. Aquí hay una empresa, Visobath, que antes, exclusivamente, fabricaba muebles de hogar. Cambió y está entre las números uno, no sólo de España, en cuartos de baño. Por su parte, ACB Lacados tiene una alta importancia con las puertas de cocina y de baños. Muchas empresas que fabricaban productos se han tenido que reconvertir en otros artículos. La tapicería es otro punto estratégico del mueble que está en alza. Porque es necesaria en una casa, ya que es inevitable tener un sofá. Es seguro que, para mí, 2013 o 2014 fueron los años más malos y, a partir de ahí, se ha crecido un poquito, pero llegar a las cifras de 2007 es impensable.

-¿Hacia dónde se dirige actualmente la exportación?

-A la exportación le veo mucho futuro. El mueble de hogar está diseñado para el mercado nacional y eso influye en que, cada país, en el mueble de hogar, tengan los mismos diseños o costumbres que España, pero otros no, y habrá que hacer un mueble específico para ese país. Y eso entraña muchas dificultades para exportar. Por ejemplo, desde Grupo Seys, estábamos exportando mucho, y nos movíamos mucho en Rusia y Ucrania. No ha sido fácil desde Lucena que el mueble de hogar exporte, sin embargo, los baños, sí. El mueble de baño tiene las puertas abiertas en muchos sitios y, por ahí, está creciendo mucho la exportación. Están mucho en Estados Unidos, trabajando bien. También hay mueble de hogar en los países árabes y Francia es, posiblemente, el país donde más se exporta mueble de Lucena de hogar y de baño.

-¿Qué mercados internacionales están proporcionando las mejores cifras de ventas y negocio?

-Esto son cifras ya muy internas de las empresas, pero Francia es un sitio bastante estratégico; Rusia, lo era, pero llevamos dos o tres años de paralización, y Estados Unidos.

-¿Cuáles son los nuevos países o zonas geográficas del mundo que se pretenden explorar?

-Los países árabes los veo como nicho de mercado importante porque, pese a sus características culturales, se quieren abrir. Con el Mundial de Arabia Saudí, posiblemente, pasará como con Catar, hubo muchas empresas de Lucena que allí amueblaron hoteles. Por ahí, podemos tocar otros mercados.

-¿Cuáles son los productos y segmentos de fabricación prioritarios, en estos momentos, por el sector en Lucena?

-Lo indispensable para los hogares. Cuando te encuentras con alguien que se va a mudar y le preguntas cuándo lo va a hacer, esa respuesta, en el 99% de las veces, va a ser «cuando me pongan la cocina», porque es algo fundamental. Pues, por ahí va el tema. Cocinas y tapizado. Aquí hay ya dos o tres empresas cada vez más importantes en baño y hogar.

-¿Cómo se vislumbra el futuro del mueble y la madera en Lucena?

-Lo veo positivo. Nosotros, este año, hemos hecho catálogo nuevo de baño, pero es muy reciente. Sin embargo, estamos ya sintiendo que hay crecimiento en la vivienda, y si no he hecho nada para que haya crecimiento, alguien lo ha hecho. Todos los partidos políticos han puesto como objetivo crear vivienda. Y si se crea vivienda, en mayor o menor cantidad, al final lleva muebles. Lo mismo que nos frenó en los años 2007 o 2008, nos puede abrir un poco las puertas. Lo que pasa es que la vivienda no se hace en un día. Estoy seguro de que, a corto o medio plazo, vamos a crecer porque la vivienda hace falta.

-¿A qué dificultades se enfrenta el sector y cuáles son las oportunidades que mejores expectativas generan?

-Dificultades, hay una que no he nombrado, que es la subida de costos. Eso nos ha pegado un palo importantísimo, porque las maderas han subido, en torno a un 40% o 50%, y ese factor no ha bajado. Repercutir esos costos en las tarifas de precios es complicado. Y, sobre las oportunidades, la sociedad ha cambiado. El covid-19 influyó mucho. Eso de estar encerrado tres meses a la población se le abrió la mente. Por ejemplo, ahora no se puede ir a comer sin reservar y soy incapaz de salir de viaje, aunque sea a Málaga, sin reserva de hotel si tengo que dormir allí. Eso ha hecho que esté creciendo el ocio y, por tanto, hay hoteles, restaurantes, que se desgastan más, y tienen que amueblarse. El ‘contract’, que amuebla todo lo que es ocio, es una oportunidad de negocio que tenemos que aprovechar.