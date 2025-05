"El inversor busca estabilidad y en Córdoba o Lucena la tiene"

Referente nacional en la defensa de los trabajadores por cuenta propia, Lorenzo Amor preside desde el año 2004 la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una voz clave en el ámbito económico y social español. Su experiencia al frente de la organización le permite tener una visión clara de los desafíos a los que se enfrenta el colectivo autónomo, desde la fiscalidad hasta la digitalización, pasando por el relevo generacional, la igualdad y la sostenibilidad. En esta entrevista, Amor comparte para el ‘Anuario Económico de Lucena’ su análisis de la realidad actual de los emprendedores y pequeños y medianos empresarios, con especial atención a los retos y oportunidades que se viven especialmente en esta ciudad, en la Subbética y en la provincia de Córdoba, así como en el panorama regional y nacional. Sus respuestas sirven para reflexionar sobre el papel de los autónomos como pieza esencial que son del dinamismo económico territorial.

-Se habla de grandes empresas, pero el tejido empresarial mayoritario son microempresas y autónomos. ¿Cómo está la situación en este último ámbito?

-El 80% del tejido empresarial tiene menos de cinco trabajadores. En España se está creando empleo, sobre todo en las grandes y medianas empresas. Sin embargo, en las pequeñas y en autónomos de uno a tres trabajadores llevamos dos años destruyendo empleo. Según la EPA, en España se destruyeron 46.000 empleadores en 2024.

-Tras culminar 2024 e ir avanzando 2025, ¿podría realizar una breve radiografía de la situación actual de los autónomos?

-Tras una intensa trayectoria de creación de trabajo autónomo, Córdoba está mejor que nunca. Estamos en una cifra que ronda los 54.500 autónomos, prácticamente unos 200 más que el ejercicio anterior, y es síntoma de que nuestra provincia crece en este ámbito. Cada día hay más autónomos y, también, más autónomos que tienen contratada al menos a una persona más. Otro aspecto importante es, por otro lado, la internacionalización del trabajo y de los autónomos cordobeses.

-¿Todo esto indica, por tanto, que el sector goza de buena salud?

-Todo esto es sintomático y podríamos decir que el empresariado andaluz, y también el cordobés, ha salido del armario. Es decir, que ha perdido los complejos. Y esto ha venido unido a un apoyo de la administración autonómica y también provincial, al tejido empresarial, eliminando trabas y facilitando una fiscalidad y favoreciendo un entorno en el que el emprendimiento y la actividad empresarial se desarrollan bien. No obstante, sigue habiendo obstáculos y falta de sensibilidad en otras esferas que nos hacen encontrarnos con una especie de zancadillas que, si no existieran, imaginad dónde podría estar los autónomos.

-Recientemente ha sido reelegido para un nuevo mandato al frente de ATA. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los autónomos en España, Andalucía, Córdoba y Lucena?

-Los retos y grandes desafíos siguen existiendo en todas partes y son muchos. De hecho, sobrevivir ya es un logro, sobre todo en estos últimos cinco años, donde hemos tenido que pasar por muchas ‘aventuras’ que sortear: el covid, la guerra de Ucrania, el importante encarecimiento de los costes energéticos, problemas de abastecimiento de agua y ahora el tema de los aranceles. Si todo hubiera sido un camino de rosas, sin esos obstáculos, estaríamos hablando de unos escenarios muchos más prósperos.

-¿Tiene un cálculo de cómo ha afectado la subida de los costes a los autónomos?

-El incremento de costes ha sido brutal por muchos motivos. Por un lado, hemos tenido la inflación, costes energéticos, costes de nuestros propios productos, los costes laborales se han disparado por incremento de cotizaciones, incrementos también salariales. Hay empresas que tienen beneficios, pero el 40% de las pequeñas empresas dieron pérdidas el año pasado ante la Agencia Tributaria.

-¿Qué necesitan, entonces, los profesionales autónomos de estos territorios?

-Las necesidades son bastantes claras: menos impuestos, menos cotizaciones, más facilidades, menos legislación, menos trabas burocráticas, más simplificación administrativa y, en definitiva, menos pensar en que cada día se le pueda poner a los autónomos y las empresas más zancadillas a través de la regulación. Y volviendo a lo anterior, también está claro. Retos: internacionalización, digitalización y productividad, son los tres ámbitos que debemos manejar para lograr la competitividad en el mercado. Problemas: absentismo laboral, que es un tema de Estado; la falta de mano de obra y el exceso de regulación que dificulta la labor, sobre todo, de pequeñas y medianas empresas.

-¿El contexto actual favorece el emprendimiento lejos de las capitales, en ciudades medias y zonas rurales?

-Conozco muchos casos de éxito en todos los territorios; emprendedores cordobeses que han empezado desde abajo y que hoy tienen una empresa de importación de caballos, por ejemplo, y otras muchas. Son empresas que se han creado, en sus inicios, con 1 o 2 trabajadores y que, con tiempo, dedicación y esfuerzo, se han convertido en empresas potentes con 50, 100 o más trabajadores. Ese crecimiento lo hemos vivido y podido comprobar.

-¿Qué valor destacaría, en la actualidad, para lugares como Lucena y sus alrededores?

-Especialmente, el espíritu emprendedor que poseen entornos como el de Lucena, con una industria que es espectacular. Es cierto que ha tenido momentos complicados. Recordemos la época de los problemas de la construcción, cómo la zona se vio muy afectada, pero han sabido adaptarse, reciclarse y diversificar. El ‘punch’ industrial de Lucena es clave. Yo siempre digo que son ejemplos de fortaleza empresarial y con la industria como punta de lanza para seguir abriendo camino.

-¿Qué le diría a alguien joven, de Lucena o de Córdoba, que duda entre emprender en su lugar de origen o marcharse a otros destinos con, aparentemente, más oportunidades?

-Yo soy cordobés y empecé hace 47 años a ser autónomo. Los animo a intentarlo en su tierra. Emprender en casa es valioso y bonito. A partir de ahí, a lo largo de la vida te van surgiendo opciones e iniciativas y encuentras tu sitio. A cualquier persona que tiene inquietud, que emprenda, que lo haga y que no tenga miedo, ni siquiera al fracaso, pues esta es una carrera de aprendizaje y hacia el éxito.

-¿Cómo encaja Lucena y la Subbética, con sectores estratégicos como la agroindustria o el mueble, la sostenibilidad desde el ámbito de los autónomos?

-Cuando se habla de la Agenda 2030, no hay nadie que trabaje más por la sostenibilidad que el sector agrícola o el del mueble, que necesitan mucho del medioambiente para el desarrollo de su actividad. De hecho, la sostenibilidad, y también la digitalización, son dos aspectos fundamentales que deben tener las empresas entre sus retos de futuro. Y a estos dos añadiría la formación constante, la cual debemos tener en nuestras empresas con nuestros trabajadores para llegar a ser competitivos.

-¿Son esos los retos más inmediatos que pueden tener los trabajadores autónomos en los sectores más vinculados a Lucena como son la industria, el turismo rural, el mueble o la agroindustria?

-La digitalización y la formación son los puntales en los que, con una constante evolución, hay que avanzar para ganar competitividad en el mercado. Asimismo, la productividad, sobre todo teniendo en cuenta que, en el ámbito del trabajo por cuenta propia, la productividad es vital para sobrevivir.

-¿Cómo pueden impulsar las ciudades medias la digitalización entre su pequeño y mediano empresariado para no quedarse atrás?

-Creo que, poco a poco, el tejido empresarial se va digitalizando. El mercado aprieta y nos está obligando a todos a impulsar esa digitalización, que incluye muchas cosas. Por ejemplo: el comercio electrónico no es solamente estar en una web y que la gente entre y compre, es también cuando un frutero manda por ‘whatsapp’ a sus clientes la fruta del día, un cliente le hace el pedido y él se lo lleva a su casa o a su puesto de trabajo. Toda innovación autónoma moderniza los negocios y les permite crecer y ser competitivos.

-La descentralización, el teletrabajo, las nuevas tecnologías... ¿pueden ser una buena oportunidad para atraer a jóvenes autónomos y emprendedores en estos territorios?

-Creo que Andalucía se está convirtiendo en lugar de referencia. Muchos empresarios tienen como destino nuestra región, que está atrayendo inversiones, una tendencia que también vemos en la provincia de Córdoba. El inversor busca estabilidad, tranquilidad y paz social. Y en Córdoba o en Lucena la tiene. Y, además, se encuentra con administraciones predispuestas a colaborar con la iniciativa privada. Muchos empresarios españoles me comentan «¿Qué pasa en Andalucía, Córdoba o la Subbética... que cada día hay más empresas, más autónomos... y se genera más empleo y se fortalece y crece la inversión?».

-¿Eso se puede interpretar como un mensaje claro a las administraciones?

-En realidad, es para todos. No digo que siempre haya que apoyar incondicionalmente a las empresas que quieren vivir o se quieren implantar. No es que, sí o sí, a la iniciativa privada haya que subvencionarla. No, lo que no hay es que estorbar. Con eso, suficiente.

Continuidad en ATA. Lorenzo Amor fue reelegido en marzo de 2025 para ocupar la presidencia. / Córdoba

-En este sentido, ¿qué reformas son más urgentes en entornos como el lucentino para favorecer la actividad emprendedora?

-El objetivo es eliminar trabas; que si se da una licencia, del tipo que sea, se tramite de forma ágil. Todo lo que sea facilitar y no estorbar, sí. Y esto lo digo con carácter general para ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas… Saben de lo que hablo porque, todavía hoy, una licencia de obra se tarda 18 meses en aprobar en algunos sitios.

-¿Cuál es, entonces, el escenario ideal entre entidades, instituciones y autónomos?

-La colaboración público-privada siempre es muy importante. La Junta de Andalucía está haciendo un buen programa de formación virtual para que el estudiante empiece a tener su propia experiencia en la empresa. Yo creo que esto es fundamental. Tenemos que trabajar por una formación que no sea de oferta, sino una formación que esté centrado en la demanda.

-¿Considera que se escucha poco la voz del autónomo?

-Lo siguiente lo digo con el máximo respeto pero para que nos demos cuenta. Las facultades de Derecho están llenas de estudiantes. Las facultades de Periodismo están llenas de estudiantes, pero, hoy por hoy, lo que el mercado está demandando más es otro tipo de trabajo. No faltan ingenieros, no faltan informáticos... Pero sí otros oficios y profesionales; el mercado está demandando otras labores y tenemos que ser conscientes de ello.

-¿Conoce alguna iniciativa concreta de FP Dual u otro tipo de formación que pueda ser el espejo en el que mirarse o fuente de inspiración?

-Hay nuevas ofertas de estudios adaptadas y prácticas. No destacaría ninguna concreta, pero estoy convencido de que, con la industria que hay en Puente Genil, Cabra o Lucena, hay experiencias maravillosas de empresa que están implementando la formación, apuestan por la FP Dual y le sacan partido.

-Le pediría ahora una reflexión sobre las trabajadoras autónomas y su situación tras tener ya el balance de 2024.

-Las autónomas están ganando a los autónomos. Y eso es buena señal. El crecimiento autónomo en Córdoba, Andalucía y España las tiene a ellas como protagonistas. Ya son casi un 1.300.000 autónomas en este país. Se ha mejorado la protección social para la mujer autónoma y animamos al emprendimiento femenino en Lucena, la Subbética y toda Córdoba. No obstante, somos conscientes de que queda un largo recorrido porque, si bien cada día hay más autónomas y empresarias, al mismo tiempo observamos que hay un abandono de autónomas y empresarias entre los 30 y los 45 años, coincidiendo con los periodos habituales de gestación. Tenemos que hacer un esfuerzo para que una mujer, por el hecho de ser madre, no tenga que abandonar su actividad.

-¿Apuntaría a alguna medida concreta para reforzar esa protección a las autónomas?

-Incidir en este ámbito, que es donde tenemos pérdida de activos, especialmente de aquellas autónomas que trabajan de forma individual. Deben tener una ayuda directa para que haya una contratación en el ámbito del hogar, como cuidadora, o en la sustitución en su actividad, en apoyo a su negocio.

-Haga una valoración de los fondos europeos Next Generation. ¿Tienen impacto real en los autónomos y en lugares como la Subbética, Lucena o la capital cordobesa?

-Yo lo que veo es que no se han gastado todo lo que se tenían que haber gastado. Es cierto que el ‘kit’ digital es algo que ha funcionado entre los autónomos, pero las expectativas globales que había con los fondos no se han alcanzado ni han sido tanto cómo se esperaba. Esto nos tiene que servir para hacer una reflexión, porque los fondos son una gran oportunidad y habría que aprovecharlos más.

-¿Alguna clave, desde la Asociación de Autónomos, para cuidar y potenciar el modelo de desarrollo económico lucentino y cordobés?

-La receta tiene como ingredientes principales la formación y la digitalización. Son claves y es algo que sirve, tanto para los jóvenes como para el resto de la sociedad. La iniciativa hay que intentar desarrollarla, aunque a veces se fracase. Se contempla el fracaso, puede suceder, pero sin perder de vista la meta en el horizonte.

-Y, además del mueble, la agroindustria o el turismo rural, ¿señalaría algún sector emergente o alternativo sobre el que la actividad autónoma pose su mirada?

-Los territorios más industrializados son los que suelen tener la tasa de paro más baja y los trabajadores con mejores salarios y más estabilidad. La fuerza de la agroindustria, la industria y el mueble en esos territorios se nota. Como novedad, el sector tecnológico ofrece interesantes oportunidades con diversas aplicaciones y posibilidades de futuro, de mercado y de negocio.

-¿Un mensaje final para autónomos y autónomas de Lucena y la Subbética, que pueda ser aplicable a emprendedores y empresariado de cualquier otro punto geográfico?

-Que sigue habiendo vicisitudes, que ser autónomo es algo complicado, pero que, pese a los riesgos, creo que merece la pena y hay que tener en cuenta que, actualmente, en Andalucía, y también en Córdoba, la comarca de la Subbética y Lucena, se pueden afrontar los problemas más duros de la actividad autónoma desde una mejor situación frente a otros territorios de España.