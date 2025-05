La familia empresaria de Lucena

El profesor de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Media, sito en la plaza de Las Tendillas de Córdoba, nos puso en la pizarra el mapa de la provincia y nos señaló dónde estaba Lucena. Tenía trece años de edad cuando vi la ubicación de la ciudad en la que el Conde de Cabra y el Alcaide de los Donceles habían apresado a Boabdil, al que luego, a requerimiento del Rey, lo llevaron a Córdoba. «Iba vestido de negro el rey de Granada, bien ajaezado y fue acompañado de trompetas y atabales hasta llegar a la casa del obispo de Córdoba y el Rey había mandado que lo aderezasen donde posase».

Al siguiente año, otro profesor de la misma asignatura, más joven pero nacido en Puente Genil, nos explicó geografía económica y nos introdujo en la producción de aceite de oliva en el corredor que transcurre desde Puente Genil a Jaén, marcado por el llamado Tren del Aceite que pasa desde Campo Real por Lucena. Este mi primer encuentro, en «remoto», con Lucena. Sucedió en el cuatrienio de 1952/1954.

En los años ochenta mis contactos con la población lucentina surgen por mis relaciones con empresarios de Puente Genil y Rute y de mi amistad con Pepe Gutiérrez Luque, quien fue primer alcalde democrático de Lucena, a partir de abril de 1979 hasta 1987. Fueron estos encuentros muy frecuentes con el mundo empresarial, como muestran los dos velones que adornan mi casa de la marca Ángulo. Entonces, a Lucena la denominaban la ciudad de los velones. Esas visitas, esporádicas, durante el decenio 1980/1990 me permitieron conocer a familias que se enorgullecen del Santuario de Araceli, de su coso y de su iglesia de San Mateo.

Instalaciones de la empresa lucentina Infrico, en una imágen de archivo. / CÓRDOBA

Conocí a empresarios en encuentros celebrados en Zambra y Moriles. Aquellos empresarios no soportaron el elevado tipo de interés del dinero (18%) y una profunda renovación de su ‘cluster’ industrial y luego la especialización en el sector del mueble y el entorno propicio de la celebración de la Exposición de 1992 en Sevilla. El periodo de relaciones más intensas y frecuentes con Lucena ha sido desde el año 2000 hasta 2020, año en que nos encerraron para protegernos del coronavirus. Estos encuentros tuvieron lugar fundamentalmente con familias empresarias lucentinas.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba fue lugar de encuentro de miembros de familias emprendedoras y de conversaciones entre miembros de ellas. Familias de primera y segunda generación, rara vez de tercera, y que actuaban en sectores tradicionales agrícolas de aceite y vino, de la distribución al menor y al mayor, el decadente del mueble, y la fabricación de artefactos para frío industrial y de la energía. Todos supieron aprovechar la posición estratégica de Lucena, situada casi en el centro de Andalucía y las infraestructuras nuevas de penetración desde sus polígonos industriales que hoy rodean al pueblo perimetralmente.

Tipología empresaria

Las familias empresarias que he conocido están en fase de primera generación y con miembros de tercera en edad escolar avanzada. También sociedades de hermanos con hijos cercanos a la edad de entrar en la universidad. Son familias prolíficas, puesto que la segunda generación ha alcanzado el quinteto. Raras han sido las empresas gestionadas por primos hermanos que ahora se enfrentan al grave problema del relevo en la gestión y en la propiedad entre hermanos o primos hermanos. Como cualquier empresa familiar están rodeadas de avatares funestos y perturbadores, tales como divorcios, incapacidades, fallecimiento de director, nuevos matrimonios.

Algunas de ellas, con el apoyo de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba, han abordado el pacto familiar para dar solución al relevo en la gestión y para determinar quiénes recibirán la propiedad o decidir si enajenar el negocio.

El capital social

He observado que ese capital social en las familias empresarias que he conocido es muy elevado. Disponen de recursos intangibles que nacen de la confianza y cohesión que demuestran entre ellos y que he observado en su relación con el ayuntamiento y otros grupos de interés, además de con proveedores y clientes.

Estas empresas lucentinas han crecido y han resistido fuertes embates a lo largo de los últimos cuarenta años. Es curioso y sorprendente la confianza que en la toma de decisiones confieren al padre o madre o tíos y la buena gestión de sus conflictos. Son empresas con una visión de largo plazo y que han superado momentos graves de crisis gracias a los contactos y redes establecidas, basadas en la transparencia y la honestidad. En algunas he observado un empeño profundo en conservar el legado del fundador. No les ha sido fácil conservarlo ni transmitir conocimientos al sucesor o sucesores. Los que conozco negocian bien el enfrentamiento entre las necesidades de los hijos que no trabajan en la empresa para mantener la armonía familiar y las exigencias de rentabilidad del negocio familiar.

También he observado, al conocer la historia de algunas empresas lucentinas, su elevada capacidad de resiliencia en tiempos de crisis del sector de actividad en que se mueven. A quienes he conocido les he recomendado siempre tener presente que «cuiden sus relaciones entre familiares y consortes» que con frecuencia son fuente de problemas.

El entorno político desde 1979

Han vivido las empresas familiares lucentinas en un ambiente de cierto sosiego político local. Los periodos de alternancia política no han sido frecuentes pues los centristas estuvieron en el poder ocho años (1979-1987) y los socialistas siempre, salvo el periodo del alcalde Antonio Ruiz-Canela de 1995 a 1999 y el actual desde 2023, que preside Aurelio Fernández.

Cuando desde 1980 intensifiqué mis contactos personales con empresarios Lucena censaba unas 32,000 mil habitantes y actualmente supera los 43,000. Y los lucentinos tienen unas cuentas municipales muy saneadas. Tengo recuerdos muy recientes de una empresa que hace casi ciento cincuenta años era una reata de mulos, llegó a ser una gran empresa de transporte de viajeros y acaba de ser enajenada.

«En algunas he observado un empeño profundo en conservar el legado del fundador. No les ha sido fácil conservarlo ni transmitir conocimientos al sucesor o sucesores»

Por el contrario, hoy luce en España una empresa de seis generaciones que en 2013 cambió de paradigma y dejó de ser una actividad itinerante de productos ofrecidos en ferias y concentraciones y se ha localizado en lugares de afluencia frecuente de consumidores y ha superado el cierre del mercado por razón del covid-19. La muerte ha deparado un daño singular a una empresa creada en 1970 en fase de hermanos y deja la línea ejecutiva familiar muy deteriorada.

Mi última visita a Lucena fue el año pasado. Como siempre, acudí al santuario de la Virgen de Araceli y me detuve en el cementerio judío a contemplar sus tumbas. En el transcurso, desde el recuerdo sefardí hasta el recuerdo mariano, mi mente se retrotrae a mis tiempos de estudiante de Bachillerato y oigo al catedrático de historia, Juan Gómez Crespo, relatar la expulsión de los judíos de Lucena a mediados del siglo X, lo que acaeció cinco siglos antes de la captura de Boabdil en Lucena por las huestes del Conde de Cabra.