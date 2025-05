"El Centro Comercial Abierto contribuye al desarrollo económico"

-¿Qué recorrido ha trazado este Centro Comercial Abierto en sus prácticamente diez años de andadura?

-A lo largo de estos casi diez años de trayectoria, el Centro Comercial Abierto Eliossana se ha consolidado como un eje estratégico para la dinamización del comercio local en Lucena. Desde sus inicios, ha trabajado con firmeza en la creación de sinergias entre los distintos establecimientos, promoviendo la unión del tejido comercial con un objetivo común: ofrecer una experiencia de compra cercana, de calidad y diferenciada. Gracias a este esfuerzo colectivo, el CCA se ha posicionado como un modelo de colaboración público-privada, impulsando campañas innovadoras, mejorando la visibilidad de los negocios y contribuyendo al desarrollo económico y social del centro de la ciudad.

-¿Cuáles han sido las principales aportaciones de esta fórmula de organización comercial en este tiempo?

-La fórmula del Centro Comercial Abierto ha sido clave para revitalizar el comercio tradicional, apostando por valores esenciales, como la cercanía, la confianza y la sostenibilidad. En estos años, hemos desarrollado una intensa labor de promoción con campañas que han dinamizado el centro urbano, al mismo tiempo que hemos impulsado programas de formación para comerciantes, fomentando la innovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Asimismo, la creación de alianzas estratégicas ha sido fundamental para reforzar la competitividad del sector, consolidando a Lucena como un referente comercial en la comarca, capaz de atraer tanto a residentes como a visitantes.

-¿Cuántos comercios están adheridos al CCA Eliossana?

-En la actualidad, el Centro Comercial Abierto Eliossana agrupa a 140 comercios, una cifra que refleja, no solo la confianza depositada por el tejido empresarial local, sino también la solidez de un proyecto colectivo orientado al crecimiento. Este número continúa en aumento, fruto del trabajo constante que realizamos para generar valor, visibilidad y apoyo a nuestros asociados. Cada nueva incorporación refuerza nuestra capacidad de acción y reafirma el compromiso del comercio lucentino con un modelo de desarrollo conjunto.

-¿Continúan desarrollándose campañas y acciones para captar a más socios?

-Sí, seguimos trabajando activamente en la captación de nuevos socios a través de estrategias innovadoras y campañas de comunicación adaptadas a las necesidades actuales del sector. Nuestro objetivo es visibilizar las ventajas de formar parte del CCA Eliossana, como el acceso a formación continua, asesoramiento especializado y una plataforma colaborativa que potencia la competitividad de cada comercio. Estas acciones no solo fortalecen la red existente, sino que también amplían nuestro impacto colectivo, atrayendo a más establecimientos que buscan crecer de forma conjunta y sostenible.

-¿Cómo se define el calendario anual de actividades de promoción?

-El calendario anual de actividades del CCA Eliossana se diseña de forma estratégica, teniendo en cuenta los momentos clave del año para el comercio y las tendencias de consumo. Realizamos un análisis constante del mercado y de las necesidades, tanto de nuestros comerciantes como de los consumidores, lo que nos permite planificar acciones que combinan impacto y cercanía. Desde grandes eventos temáticos que dinamizan la ciudad hasta iniciativas más locales enfocadas en la fidelización, cada campaña se estructura para maximizar la visibilidad de nuestros comercios y fortalecer el vínculo con el cliente.

En la imagen, una de las actividades organizadas por el Centro Comercial Abierto de Lucena. / Manuel González

-¿Resulta más efectivo concentrar la programación en pocas iniciativas, aunque de mayor potencia, o mantener constantemente la seducción a los clientes?

-Ambas estrategias son complementarias y forman parte de nuestra visión global. Por un lado, consideramos fundamental mantener una programación constante que mantenga vivo el interés del consumidor y refuerce el hábito de compra en el comercio local. Esta presencia continua crea cercanía y fidelización. Por otro lado, apostamos por organizar campañas de gran impacto en momentos clave del año, que no solo generan visibilidad y atracción, sino que también posicionan a Lucena como un referente comercial en la comarca. El equilibrio entre ambas fórmulas nos permite adaptarnos a distintos perfiles de clientes y contextos económicos, maximizando así los resultados.

-¿Cuáles son los períodos más intensos en las ventas?

-Los períodos de mayor intensidad en las ventas suelen coincidir con fechas estratégicas del calendario comercial, como la campaña de Navidad, las rebajas de invierno y verano, así como determinadas festividades locales que movilizan a un gran número de personas en Lucena. Estos momentos no solo representan un aumento significativo en la actividad comercial, sino que también son oportunidades clave para desplegar campañas especiales que atraen al cliente, dinamizan el centro urbano y refuerzan la conexión entre comercio y comunidad.

-¿Los períodos de Rebajas han perdido o difuminado su predominio en la actividad económica de los comercios?

-Si bien los períodos de rebajas continúan teniendo relevancia, es evidente que han perdido parte del protagonismo que tenían años atrás, debido a la evolución de los hábitos de consumo y a la presencia constante de promociones a lo largo del año. Desde el CCA Eliossana hemos respondido a este cambio apostando por un modelo comercial más sostenible y dinámico, centrado en generar valor añadido durante todo el año. Nuestras campañas ya no se limitan a los descuentos, sino que buscan crear experiencias de compra diferenciadas, fomentar la fidelización y destacar la calidad, cercanía y trato personalizado que ofrece el comercio local.

-¿El propósito esencial es fortalecer la posición de Lucena como referente comarcal en el sector del comercio?

-Sin lugar a dudas. Uno de los pilares fundamentales de nuestra labor es consolidar a Lucena como un referente comarcal en el ámbito comercial. Trabajamos para que la ciudad sea percibida no solo como un punto de compra, sino como un destino completo, donde confluyen tradición, riqueza cultural, patrimonio histórico y una oferta comercial diversa y de calidad. Este enfoque integral nos permite atraer visitantes, fidelizar al cliente local y fortalecer el posicionamiento de Lucena como epicentro económico y social de la comarca.

-¿Qué importancia en el rendimiento económico de Lucena alcanzan los comercios pequeños y medianos y a las pymes?

-El comercio pequeño y mediano es la base del tejido económico de Lucena. Su crecimiento no solo tiene un impacto directo en la vitalidad de nuestros barrios, sino que también es crucial para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Las pymes son motores clave en la economía local, por lo que nuestra labor se centra en ofrecerles el apoyo necesario para fortalecer su competitividad, facilitar su adaptación a los retos actuales y asegurar que sigan siendo actores fundamentales en el desarrollo económico y social de la ciudad.

-¿Qué servicios se ofrecen desde el comercio de cercanía para diferenciarse de la venta digital?

-El comercio de cercanía se diferencia por su capacidad para ofrecer una atención personalizada y un trato directo, algo que la venta digital no puede replicar. Además, somos una parte fundamental de la comunidad local y nuestro compromiso con la misma se refleja en la calidad del servicio y el vínculo estrecho que mantenemos con nuestros clientes. A diferencia de las grandes plataformas digitales, los comercios locales pueden ofrecer productos exclusivos, muchas veces artesanales o de producción limitada, y una experiencia de compra única que involucra no solo el acto de adquirir un producto, sino también el disfrute de la interacción, la confianza y el asesoramiento personalizado.

-¿Cómo se diseña el convenio anual pactado con el Ayuntamiento de Lucena?

-El convenio anual entre el Centro Comercial Abierto Eliossana y el Ayuntamiento de Lucena se diseña tomando como base las campañas comerciales realizadas el año anterior. A partir de esa experiencia, mantenemos conversaciones con la Delegación de Fomento y Desarrollo Local para poner en común ideas, valorar lo que ha funcionado y proponer nuevos proyectos que sigan dinamizando el comercio local. Es un proceso colaborativo, donde ambas partes buscamos fortalecer el tejido comercial del centro histórico y ofrecer a la ciudadanía actividades atractivas que reactiven las compras y la vida en nuestras calles. Entre ellas, el próximo viernes 6 de junio celebraremos una nueva edición de ‘La Noche Mágica’.

-¿A qué ayudas públicas accede el Centro Comercial Abierto?

-Las ayudas públicas son fundamentales para el funcionamiento y el éxito de nuestras actividades. Sin el acceso a estos recursos, muchas de nuestras acciones promocionales, sorteos, campañas y eventos no serían viables, ya que los costos asociados serían difíciles de asumir únicamente con las contribuciones de los establecimientos asociados. Gracias a un convenio económico con el Ayuntamiento de Lucena, podemos acceder a recursos que apoyan nuestra labor. Además, al ser un CCA homologado, también accedemos a las ayudas específicas ofrecidas por la Junta de Andalucía, lo que nos permite implementar iniciativas de gran impacto. Asimismo, contamos con la colaboración de la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco, lo que nos permite desarrollar proyectos que no solo benefician al comercio, sino que también integran otros sectores económicos de la ciudad, fomentando el desarrollo económico integral de Lucena.

Apoyo institucional. El CCA de Lucena cuenta con el respaldo de distintas administraciones para poder seguir siendo competitivo. / Manuel González

-¿Cuáles son las demandas más acuciantes de este sector?

-El sector comercial se enfrenta a varios desafíos clave en la actualidad. En primer lugar, la digitalización es una de las demandas más acuciantes. Los comercios deben adaptarse a las nuevas tecnologías para poder competir eficazmente en un entorno cada vez más digitalizado. Esto requiere no solo infraestructura tecnológica, sino también una formación continua que permita a los comerciantes y sus equipos estar al día con las últimas tendencias y herramientas. Además, el apoyo económico sigue siendo fundamental para poder afrontar la competencia y continuar con el desarrollo de iniciativas de promoción y mejora. Otro aspecto crucial es la sostenibilidad, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, ya que los consumidores valoran cada vez más las prácticas responsables. Finalmente, es esencial crear experiencias comerciales únicas y atractivas que hagan que los clientes se sientan bien atendidos y comprometidos con el comercio local, generando fidelidad y un impacto positivo en la comunidad.

-¿La proporción de un número adecuado de plazas de aparcamiento a quienes se trasladan a Lucena constituye un elemento clave?

-Sin duda, el aparcamiento es un factor clave y actualmente uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. La falta de plazas de aparcamiento en superficie destinadas a rotación, unida a la limitada capacidad de los aparcamientos públicos soterrados, dificulta el acceso cómodo al centro de Lucena. Esto se convierte en un obstáculo real, especialmente teniendo en cuenta que nuestra ciudad es un importante núcleo comercial que abastece a gran parte de la población del sur de Córdoba. Muchos visitantes potenciales acaban desistiendo por la odisea que supone encontrar aparcamiento y eso repercute directamente en el comercio local. Es un tema que requiere soluciones estructurales y coordinación institucional para garantizar que Lucena siga siendo un destino comercial atractivo y accesible.

-¿Qué ideas novedosas aún pretende desarrollar la actual junta directiva?

-Desde la junta directiva del Centro Comercial Abierto venimos trabajando en nuevas ideas que tienen como objetivo seguir fortaleciendo el comercio local y dinamizar el centro de Lucena. No obstante, desarrollar propuestas de este tipo requiere tiempo: debemos investigar su viabilidad, contrastar experiencias, buscar vías de financiación y, por supuesto, planificar su correcta ejecución. Hay varias iniciativas interesantes sobre la mesa, pero por responsabilidad preferimos no adelantarlas hasta que no hayan superado las fases necesarias. Eso sí, podemos asegurar que seguimos apostando por la innovación y la mejora continua del entorno comercial de nuestra ciudad.