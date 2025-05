Aurelio Fernández, alcalde de Lucena: «Tenemos cultura del esfuerzo y pasión por el trabajo»

Diario CÓRDOBA presentó ha presentado este jueves el primer Anuario Económico de la ciudad de Lucena, un documento de 128 páginas que recoge toda la información necesaria para entender el «milagro lucentino», con abundantes reportajes, entrevistas y análisis. En el acto, celebrado en el Palacio de los Condes de Santa Ana, estuvieron presentes autoridades tanto locales como provinciales, así como una nutrida representación de los empresarios locales y de la sociedad civil.

El Anuario Económico de Lucena, que se entrega este viernes gratis con el ejemplar del periódico y que estará disponible también en la web, está patrocinado por el Ayuntamiento lucentino, la Diputación de Córdoba, la Universidad de Córdoba, el Centro de Desarrollo de la UCO y Cajasur.

La presentación del Anuario Económico de Lucena, en imágenes / A.J.González

Durante el acto de presentación del documento en la localidad, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, explicó a los asistentes la importancia de contar con un documento de este tipo para entender la realidad de la ciudad. En su opinión, «que se haya considerado necesario crear una publicación de estas características dice mucho de nuestra ciudad, de su pulso industrial, de su dinamismo, de la creatividad, de la inquietud de sus emprendedores».

Los pilares de la economía

El regidor desgranó algunos de los pilares de la economía lucentina, señalando cómo esta ciudad de la Subbética «se ha ganado por derecho propio un espacio destacado en Andalucía, donde es referente en sectores como el frío, el mueble o los servicios profesionales». Más allá de la importancia de estas y otras actividades empresariales, Fernández quiso destacar la «capacidad» que siempre ha tenido la ciudad para «diversificar y reinventarse», aspectos que señalaron también otros ponentes en la presentación del Anuario.

Todos esos valores no servirían de nada si, en palabras del alcalde, no se apuesta por el «talento como herramienta de futuro», a lo que hay que añadir que en Lucena hay «un saber hacer, una cultura del esfuerzo y pasión por el trabajo bien hecho. Y algo más: voluntad colectiva de avanzar y de no conformarse, y eso marca la diferencia». Así se explica, de acuerdo con Fernández, el espectacular desarrollo económico de Lucena.

Por otro lado, el Anuario Económico de Lucena elaborado por Diario CÓRDOBA es para el alcalde «más que datos económicos. Es un espejo que devuelve la imagen de la ciudad, que se adapta y se proyecta, que no se conforma con mirar al pasado, sino que mira al futuro con ambición y confianza». Por todo ello, sin duda Lucena «es una ciudad de historia, patrimonio y diversidad, pero cada vez más de oportunidades para invertir, para crecer, para formarse, para innovar. Cada día nacen ideas, se consolidan proyectos y se abren caminos».

Logros y avances

Todos los logros y avances de la ciudad han sido posibles, dijo el mandatario, «gracias a una sociedad comprometida, a unas asociaciones activas, a una sociedad que quiere ser aliada del desarrollo. Eso no ocurre solo, se construye y se impulsa y se acompaña. Nuestra responsabilidad es crear condiciones para el desarrollo», entre las que citó algunas como «apostar por el suelo industrial, la formación, el diálogo o la simplificación administrativa».

Por todo ello, Fernández pidió la colaboración de otras instituciones para seguir desarrollando proyectos importantes como los que tienen que ver con la vivienda protegida, la digitalización o el desarrollo sostenible. No serán inversiones en balde, ya que «Lucena está preparada y es un municipio que responde, que multiplica cada inversión que recibe».

«Una apuesta editorial de primer nivel»

Por su parte, el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, apuntó que «no ha sido baladí que haya sido aquí en Lucena donde hayamos decidido marcar una apuesta editorial de primer nivel con este Anuario Económico. Si algo distingue a esta ciudad y es reconocida a lo largo de su historia es por el espíritu emprendedor de los lucentinos, su valentía y su capacidad para generar redes empresariales que han sido claves en la creación de un ecosistema económico sólido y que analizamos al detalle en este Anuario».

Añadió que «Lucena representa un caso excepcional dentro del panorama económico cordobés. Su evolución ha estado marcada por una trayectoria diferenciada, con un crecimiento sostenido de su población y renta per cápita, convirtiéndose en una de las economías locales más dinámicas de toda Andalucía. Esta singularidad se entiende desde una combinación de factores históricos, geográficos, culturales y económicos».

Reparto del Anuario Económico de Lucena. / A.J.González

Romero abundó en la definición de la economía lucentina: «La ciudad ha sabido reinventarse continuamente desde sus raíces agrícolas hacia una economía diversificada, con un potente tejido industrial. Y aunque el cultivo del olivar tradicional sigue siendo fundamental, el verdadero motor económico de Lucena es su industria del frío que representa más del 30% del PIB local». Junto a esta industria, «el sector del mueble también ha sabido reconvertirse tras la dura crisis del 2008 hacia nichos de mercado con innovación y altas dosis de resiliencia. Esta reconversión industrial, unida a una ciudad patrimonial y atractiva, acogedora y fiel a la tradición, con un creciente sector servicios y a un comercio local dinámico y de calidad, ha permitido mantener un mercado laboral más estable que el provincial, con una tasa de paro en 2024 por debajo de la media cordobesa».

«Una industria con presente y con futuro»

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se centró en primer lugar en señalar la importancia de un Anuario como el editado por Diario CÓRDOBA, puesto que «en la prensa especializada se tiene que ver una realidad: somos distintos, tenemos una forma de ser diferente. Lucena es un mundo en sí mismo, con una industria con presente y con futuro».

Manifestó además Fuentes que Lucena «es un polo de desarrollo que debe conocer todo el mundo para atraer inversiones», aunque para ello insistió en una demanda: la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte de energía y las hidráulicas.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. / A.J.González

Por otro lado, el presidente de la Diputación recordó que según un informe de la Junta Andalucía «tiene capacidad para desarrollar 150 sectores claves de oportunidad», que supondrían una «ampliación del tejido productivo y de la base tecnológica. Se puede ampliar ese abanico con 500.000 puestos de trabajo de mucha calidad». Algunos de esos sectores son precisamente aquellos en los que Lucena tiene un peso destacado, como el frío industrial, del que Fuentes aseguró que «sois los primeros de España», mientras que en el sector del mueble «sois los segundos del país y los más solidarios del mundo».

«Lucena es un referente en Andalucía»

Finalmente, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, indicó en su alocución que «Lucena es un referente en Andalucía por su capacidad para resistir y crecer y desde la Junta queremos empujar ese motor, facilitar las cosas, no estorbar y facilitar ese camino y ese futuro que tiene esta ciudad».

El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina. / A.J.González

Acto seguido, Molina desgranó algunas de las iniciativas de la Junta de Andalucía para ahondar en esa línea de trabajo, como «la rebaja de impuestos, que hemos hecho hasta en seis ocasiones» porque «creemos en una economía dinámica y no intervenida»; o el «apoyo directo a empresas» con el plan Crece Industria sobre 19 sectores concretos, «uno de ellos el frío y otro la madera y el mueble».