Salvador Fuentes reclama la conexión de "los tres pantanos" del Norte de Córdoba para asegurar el suministro a la población

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reclamado este martes la conexión de "los tres pantanos" del Norte de la provincia, es decir, La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, para así asegurar el suministro de agua potable a la población en periodo de sequía.

En este sentido y en rueda de prensa, respecto a la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera, que ya tiene presupuestada y adjudicada la Junta de Andalucía, pero sobre la que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha emitido un informe desfavorable, al señalar que ambos embalses ya están conectados tras la intervención de emergencia del Gobierno central, Fuentes ha señalado que en la Diputación "seguimos con nuestra hoja de ruta".

"Nosotros --ha proseguido-- nos comprometimos a solucionar el tema del agua y lo vamos a realizar. Otra cosa es lo que nos encontremos durante el procedimiento de las obras de conexión de La Colada-Sierra Boyera, que es muy preocupante, dada la actitud que está manteniendo el Gobierno de España con un tema tan importante para la zona como es el agua".

En este sentido, Fuentes ha precisado que dicha hoja de ruta, además de la conexión eléctrica para el bombeo del agua desde La Colada, "son inversiones para todo el tema del trazado de las tuberías y, por otra parte, seguir con la mejora del agua. Tenemos un desafío muy importante que es el tema de la situación del agua de La Colada y ahí tenemos que hacer todo lo que técnicamente se pueda realizar".

En este punto, el presidente de la Diputación ha señalado que "las actuaciones que se hicieron, con inversiones de cinco millones de euros, están dando un muy buen resultado", de forma que "nosotros tenemos que estar trabajando con la idea de que tenemos que estar mezclando agua dentro de un año o dos, pero que tenemos que tener garantizado eso cuando llegue la sequía y tienen que estar conectados los pantanos" del Norte.

Vista aérea del embalse de Puente Nuevo, en la comarca del Guadiato. / CÓRDOBA

Por eso "vamos a reivindicar los tres pantanos" conectados, porque "tenemos tres pantanos en la zona Norte y estamos sin agua en periodo de sequía. Eso es absolutamente inadmisible", teniendo "tres pantanos en un radio de 100 kilómetros cuadrados", lo que ha llevado a Fuentes a demandar "el agua, por lo menos para el consumo, y si tenemos esa realidad hídrica, tenemos que garantizar que la población no sufra lo que ha sufrido", cuando 80.000 vecinos del Norte estuvieron un año si agua potable en sus grifos, y les llegaba en camiones cisterna.

A corto o medio plazo

En este sentido, Fuentes ha asegurado que "Puente Nuevo no es descartable ya", porque "está dentro de lo que es la red de abastecimiento de la zona Norte y vamos a pedir Puente Nuevo a cualquier gobierno", porque, con "tres pantanos en la zona Norte, no puede tener la zona Norte problemas de abastecimiento de agua" y, en consecuencia, "tendrán que estar conectados los tres pantanos, a corto o medio plazo", porque "el agua está en la provincia de Córdoba y lo que ha pasado en la zona Norte es inconcebible".

De hecho, según ha subrayado, dicha conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera ya la vieron necesaria "los ingenieros en su día, en 2022", pero "dijeron un día que sí y el día siguiente dijeron que no", cuando "no tiene sentido que tengamos tres pantanos y no podamos consumir agua. No digo ya para la actividad agraria y ganadera, o industrial", sino para consumo humano.

Controversia por La Colada

Entre tanto y respecto a la conexión definitiva de La Colada y Sierra Boyera, el presidente de la Diputación ha afirmado que "en este mandato se va a quedar, otra cosa es cómo quede, pero que se va a quedar. Esos dos pantanos van a estar conectados, y vamos a dejar la mejor agua posible, que va a ser muy buena, y hasta que no tengamos eso no vamos a parar, y tenemos dos años por delante. Lo que queremos es acelerar y lo que pretendía la Junta es hacer una obra consolidada, mucho más segura y mucho más eficaz, que es la que se cuestiona, por una competencia que no es suya, desde la Confederación del Guadiana".

La cuestión, tras haber presentado la Junta alegaciones al mencionado informe desfavorable de la CHG, es que "estamos en un debate jurídico, de papeles", y lo cierto es que "la gente no sabe de papeles cuando no tiene agua", porque, "cuando llega una abuela con una cisterna, una familia con una cisterna y no tiene agua, esa no sabe de papeles, y yo no quiero llegar a ese extremo. Entonces, estamos perdiéndonos en papeles y en debates, que eso a la gente no le importa. Lo que le importa es que solucionemos los problemas, y esto es un problemón que tiene Córdoba", ha asegurado.

Bombeo ante un apagón

Por otro lado, Fuentes se ha referido a las consecuencias que tendría un nuevo apagón general, como el ocurrido el pasado 28 de abril, y ha defendido la necesidad de "reforzar nuestro tema de seguridad", ya que, "si llega un apagón de 12 o 24 horas, nosotros tenemos que garantizar el bombo de agua" desde los embalses principales a las redes de abastecimiento.

Sobre ello, el presidente de la Diputación ha avisado que "hay una cosa que no se puede garantizar, el bombeo de agua desde Iznájar y Sierra Boyera, en un apagón de 24 horas, es imposible", luego, "tenemos que tener bombas de esa envergadura en Iznájar", y "en cuanto a los generadores, hemos repasado todas las estrategias de generadores para garantizar, como mínimo, el abastecimiento de agua 24 horas, en caso de que vuelva otro apagón".