La Diputación de Córdoba dedica más de 800.000 euros a digitalizar los archivos municipales

La Diputación Provincial de Córdoba ha puesto en marcha el proyecto más ambicioso de su historia en lo que se refiere a documentación y memoria histórica. Tras una intervención similar en el Archivo Provincial, ahora ha llegado el turno de ordenar los fondos municipales, dispersos por todos los ayuntamientos, así como los pertenecientes a instituciones como las oficinas comarcales de arquitectura y urbanismo.

La cantidad de documentos que hay en esos archivos es enorme y, por el momento, se desconoce su alcance. Pero en unas primeras estimaciones, se calcula que sólo en los ayuntamientos debe haber unas 25.000 cajas de papeles de todo tipo, a lo que se añaden otras 6.000 aún pendientes de clasificación en la propia Diputación y unas 3.000 en las oficinas de arquitectura, según los datos facilitados por el jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca en Diputación de Córdoba, José Roldán.

El ingente trabajo que queda por delante justifica los plazos (tres años a partir de ahora) y la inversión (838.000 euros), que acaba de ser aprobada por el consejo de gobierno de la Diputación, tal como ha explicado la delegada de Presidencia, Marta Siles. Una vez que la iniciativa esté finalizada, todos esos fondos estarán no sólo ordenados, sino también digitalizados y puestos al servicio de cualquier ciudadano que quiera aproximarse a ellos. "Ahora es más difícil consultarlos", ha apuntado Siles.

La Diputación ya realizó el año pasado una intervención similar en el Archivo Provincial que requirió otros 200.000 euros. Sin embargo, en esa ocasión el dinero procedía de otras instituciones. Es la primera vez que la institución supramunicipal invierte tanto dinero en un programa archivístico con fondos propios.

Por lotes

Para desarrollar el plan, el contrato se ha dividido en cuatro lotes separados: los referidos a los archivos municipales, los fondos de la propia Diputación y los depositados en las oficinas comarcales de urbanismo, más un último encargo para la digitalización de los documentos históricos.

El primer paso será realizar un inventario de lo que han ido guardando los ayuntamientos durante décadas, cuando no siglos. "Es fundamental para saber qué tienen los archivos para evitar la pérdida de documentación y proporcionar herramientas de investigación no sólo a especialistas sino a ciudadanos", ha dicho Roldán. Una iniciativa como esta, ha asegurado, "no es sólo un un elemento cultural e histórico", sino que está "detrás de una cuestión de la democracia como la transparencia".

Siles, por su parte, ha añadido que el proyecto es relevante "por memoria histórica y modernización", además de convertirse en una "una necesidad urgente para conservar y dar visibilidad a miles de documentos de nuestro patrimonio".