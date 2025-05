Padres del colegio El Parque de Palma del Río piden soluciones urgentes y definitivas ante el "grave deterioro" del centro

La asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP El Parque de Palma del Río ha pedido este lunes soluciones urgentes y definitivas “ante el grave deterioro del centro escolar”. Las lluvias han dejado al descubierto daños importantes en las cubiertas de este colegio, que se presenta en dos edificios. Desde esta comunidad educativa, se alerta de nuevas goteras e indican que “agravan un deterioro que no solo es estructural, sino también emocional y social para toda la comunidad educativa”.

En una campaña de recogida de firmas, han exigido que las obras de adecuación del CEIP El Parque se realicen de forma definitiva, que se asegure un correcto mantenimiento y que sobre todo, se realicen fuera del calendario escolar, dice que se realicen durante el verano para que el alumnado se incorpore con normalidad a clase en septiembre.

En una nota de prensa, han afirmado que las familias se encuentran muy crispadas y manifiestan un profundo malestar ante lo que consideran una discriminación injusta, afirmando que “no se está dando la atención ni el compromiso institucional que se merecen nuestros hijos”. Han añadido que el estado lamentable originado por la falta de mantenimiento, precisan que “responsabilidad del Ayuntamiento”, vulnera el derecho a recibir una educación en un entorno seguro, digno y saludable. Han explicado que además de los desperfectos visibles, como goteras y desprendimientos de falso techo, se suman humedades, aires sin limpiezas de filtros y maquinarias rotas. Las firmas que buscan el apoyo ciudadano se remitirán tanto al Ayuntamiento como la delegación territorial de Educación en Córdoba.

Pleno

Por otro lado, el Ayuntamiento en pleno debate este miércoles, 14 de mayo, el destino de 1,1 millones de remanente. El concejal de Hacienda, Juan Trujillo, ya adelantaba el pasado 24 de abril que se recoge una partida de 50.000 euros para actuar en el CEIP El Parque, desde esta comunidad educativa creen que es insuficiente. Trujillo relataba en abril que las últimas lluvias y la antigüedad del centro han provocado filtraciones. Puntualizaba que uno de los dos módulos tenía serios problemas, como filtraciones que condujeron a la recogida de agua y una actuación de urgencia desde el Ayuntamiento. Entonces se eliminaron placas del falso techo desprendidas y en riesgo de caerse por abombamiento. Así lo expresaba también la concejala de Urbanismo, Rosa Canovaca, en el pleno ordinario de abril donde desgranaba actuaciones y reuniones con la dirección del centro.

Trujillo ha declarado, por un lado, que se está a la espera del informe técnico definitivo sobre posibles daños estructurales, aunque ha indicado que en primera inspección “parece que no hay daños estructurales”. Ha explicado que se trabaja para que las obras se acometen durante el verano, en los meses de vacaciones, es decir, julio y agosto. Igualmente, dice que si las obras no acabasen en verano se habla de acomodar a los niños en el mismo centro, acogiéndose a la realidad de contar con dos edificios.

La asociación de madres y padres no descarta nuevas acciones de protesta, “en caso de no recibir una respuesta clara y un compromiso firme con el CEIP El Parque”. Entre ellas, la no asistencia del alumnado al centro en señal de protesta si la situación persiste.