La inspiración de Patch Adams

La emoción y la humanidad que el empresario montillano Antonio Alcaide Ruz encontró hace casi treinta años en la figura de Patch Adams acaba de transformarse en palabras reales: el famoso médico que inspiró a millones de personas gracias a la película que protagonizó Robin Williams en 1998 ha remitido una carta al gerente de Servicios Integrales a la Dependencia de Montilla (Sidemon), una empresa de atención sociosanitaria que, desde su fundación, basó su filosofía de vida en un lema: «Lo primero, las personas».

Antonio Alcaide reconoce que la carta que ha recibido desde Urbana, Illinois, en el Medio Oeste norteamericano, ha reavivado en él una llama encendida hace muchos años, cuando una película le cambió la vida para siempre. Y es que la misiva está escrita, de puño y letra, por el mismísimo Hunter Doherty «Patch» Adams, el médico que convirtió la risa en una herramienta de sanación y que inspiró el film que dirigió Tom Shadyac.

«Después de ver el film, entendí que mi vocación no era solo tratar enfermedades, sino conectar con las personas, llevar luz, humor y humanidad a quienes más lo necesitan», rememora emocionado Antonio Alcaide, cuya labor diaria al frente de Sidemon encarna precisamente esos valores que la película compartió con millones de espectadores de todo el mundo.

Han pasado casi tres décadas desde aquella primera inspiración, pero fue hace apenas un mes cuando este innovador empresario montillano decidió escribir una carta al hombre que, sin conocerlo, dio un nuevo sentido a su vida profesional y personal.

Y, contra toda expectativa, el doctor Patch Adams le respondió. Pero su misiva no es una mera cortesía, sino que contiene un eco profundo de su filosofía de vida. «El tratamiento más efectivo es la conexión humana», recuerda el famoso médico en su mensaje dirigido a Antonio Alcaide, al que le recuerda que «la risa, la escucha activa y el amor son pilares esenciales en la medicina con alma».

Para Alcaide, recibir esas palabras ha supuesto una reafirmación en todo aquello que ha defendido desde hace ya casi una década. No en vano, Sidemon no es una empresa sociosanitaria convencional: en sus raíces está el compromiso de dignificar el cuidado de las personas en situación de dependencia, no solo cubriendo sus necesidades físicas, sino también arropando sus emociones.

Desde Illinois hasta Montilla, la medicina del alma sigue escribiendo historias que, como la de Antonio y Patch, recuerdan que la risa, la ternura y el compromiso siguen siendo las mejores herramientas para sanar el corazón y alma de las personas.

