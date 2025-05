Un patio "con duende" en Rute gana el concurso de la Subbética

El área de Turismo de la Mancomunidad de la Subbética ha dado a conocer este viernes los ganadores de la 12ª edición del Concurso de Patios, Rincones y Fachadas de la comarca. Han participado un total de 80 recintos entre espacios públicos y privados de los municipios de Priego de Córdoba, Carcabuey, Doña Mencía, Cabra, Luque, Fuente Tójar, Zuheros, Iznájar y Rute así como algunas pedanías conocidas como Zambra, El Nacimiento, El Higueral, El Esparragal y Ventorros de Balerma.

En la categoría de Patios, el ganador ha sido el recinto llamado "Patio con Duende", sito en Rute (C/ Empresaria Teresa Córdoba s/n, 25 puntos). Le han seguido el patio de Aurora Sánchez Navajas, también de Rute (C/ Francisco Salto 48, 23 puntos); el Círculo de la Amistad de Cabra (C/ Cervantes 1, 18 puntos); el espacio de Pepe y Mercedes en Priego de Córdoba (C/ Real 46, 17,5 puntos); y el de Josefa Granados Serrano de Cabra, (Avda. Andalucía 73, 16,5 puntos).

El apartado de Rincones tiene como vencedor al Patio de las Comedias de Iznájar, (Patio de las Comedias 2, 25 puntos). También obtienen premio los rincones de la calle Juanita La Larga de Doña Mencía (24,5 puntos); el rincón de Carmen Pérez Morales en Rute (Ctra. Rute-Las Lagunillas km 14,400, 20,5 puntos); el conocido como Rincón del Beso de Priego de Córdoba (C/ Jazmines 7, 17,5 puntos); y el Rincón del Rosario de Luque (C/ Subida al Rosario, 14 puntos).

El rincón del Patio de las Comedias de Iznájar, vencedor en su categoría. / CÓRDOBA

Finalmente, como Fachadas y Balcones han sido reconocidos, en este orden, los frontales localizados en las calles Jazmines 7 de Priego de Córdoba, en Real 66 de la misma localidad, también en la prieguense Real 19, en Toledano 1 de Cabra y en La Fuente 79 de Luque.