El Ayuntamiento de Fuente Palmera tiene este año un presupuesto de 10,7 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado un presupuesto para el presente ejercicio de 10.714.217 euros que ha contado con los votos a favor de los ocho concejales de IU, la abstención del PP y el rechazo del PSOE.

El equipo de gobierno de IU ha calificado las cuentas municipales como "realistas, participativas, sociales e igualitarias". Entre sus líneas básicas destacan la continuación del Plan de Emergencia Social y Empleos Sociales; la ampliación de la formación y del acceso al empleo mediante la organización de diferentes cursos, talleres y contratos en prácticas para estudiantes; congelación de impuestos; austeridad y control en el gasto público; inversión en desarrollo económico; mejora de infraestructuras; redistribución equitativa de las contrataciones e inversiones municipales, y la apuesta por los colectivos y asociaciones.

La concejala de Hacienda, Sonia Rovira, desgranó un presupuesto que este año tiene "el inconveniente de la congelación del montante de ingresos provenientes del Estado (PIE) y de la Junta de Andalucía (Patrica), que suponen 318.000 euros menos". A ello se suman 352.000 euros de la deuda de la ELA de Ochavillo del Río con el Ayuntamiento de Fuente Palmera por la prestación de los servicios comunes.

Inversiones

La edil, no obstante, valoró que el capítulo de inversiones totales, incluyendo las subvenciones, programas y planes con otras administraciones, ascenderá a más de 2,5 millones. En esta cuantía, las inversiones con fondos propios serán de 421.768 euros, siendo algunas de las actuaciones previstas la mejora de las luminarias (123.000 euros); el vallado del Centro Polivalente (48.000 euros); el suministro eléctrico del campo de fútbol de Silillos (40.000 euros); y la instalación de cajeros automáticos (42.980 euros) en las pedanías de más de 500 habitantes (El Villar, Cañada del Rabadán, Silillos, La Ventilla y ELA de Ochavillo del Río).

Por otro lado, destacó el proyecto de implantación de antenas de telefonía móvil en las "zonas blancas" de cobertura del municipio (Peñalosa, Los Sillillos, La Ventilla, Villalón y la entidad local autónoma de Ochavillo del Río), "suponiendo un cambio significativo, permitiendo llamadas, mensajes y acceso a internet móvil, mejorando la comunicación de emergencias, seguridad y pudiendo llevar a cabo educación on line, telemedicina, banca digital y comercio electrónico; mejorando en definitiva la calidad de vida de las personas que viven en el mundo rural con un servicio básico imprescindible".

En el debate plenario, el Partido Popular –al que volvía como portavoz Manuel Jiménez tomando posesión como concejal al inicio del pleno-, criticó que "después de diez años de gobierno de IU, Fuente Palmera sigue necesitando más desarrollo y a día de hoy no es atractiva para invertir".

Propuestas socialistas

Por su parte, el PSOE presentó un documento de más de treinta propuestas –registrado en el Ayuntamiento ocho horas antes de la celebración del Pleno- "realistas, asumibles, para reactivar sectores clave y que no están contempladas en ninguna partida, como creación de las oficinas de turismo y del agricultor, de un vivero de empresas o el estudio de ubicación y compra de terrenos para un futuro recinto ferial".

Sonia Rovira, además de no entender propuestas como la de 7 millones de euros en asfaltar calles o la de un plan de inversiones para las aldeas, explicó que desde mediados de abril se le estaban pidiendo aportaciones al partido socialista, "que no contestó a los correos, ni preguntó nada en una reunión previa ni intervino en la comisión y ahora no solo registra las propuestas el mismo día del pleno, sino que además hemos descubierto que han sido elaboradas con el ChatGPT, lo que vosotros sois incapaces de hacer lo hace la IA, una vergüenza", dijo.

Acusaciones entre PSOE e IU

Sobre este asunto, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, comentó que "en 18 años que llevo en la Corporación he visto muchas cosas, pero con esto no se viene a un pleno, es una falta de respeto al Ayuntamiento y a La Colonia de Fuente Palmera".

La portavoz socialista, Rocío Moyano, se sintió "alucinada y sorprendida" con lo que decía IU y alegó que con un grupo municipal mermado por diversas razones "intentamos aportar de buena fe puliendo las propuestas en estos últimos días".

El debate entre los grupos de IU y PSOE se crispó aún más y la concejala socialista Paqui Vidal decidió levantarse de la mesa "por la falta de respeto a nosotros en todos los plenos", dejando sola a su compañera portavoz en las dos horas y media que se alargó la sesión.