Ocho bodegas y lagares de Montilla protagonizan una nueva edición de Patios de Bodega

Montilla acoge hasta el próximo 18 de mayo una nueva edición de Patios de Bodega, una iniciativa consolidada en el calendario festivo primaveral de la provincia. Este original evento, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla con la colaboración de la Diputación, propone un singular maridaje entre la tradición vinícola de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, el patrimonio de bodegas y lagares, y la inspiración de una de las fiestas más emblemáticas de Andalucía: los Patios de Córdoba.

La programación de este año ha sido diseñada para reforzar su impacto y proyección, especialmente en la capital cordobesa. Por este motivo, la presentación oficial del festival se celebró en el Mercado Victoria, donde se dieron cita representantes municipales y algunos protagonistas del evento. Entre ellos, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrián Lapsley; el teniente de alcalde de Festejos, Miguel Sánchez; la técnica de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Eva Escobar; y la reconocida sumiller montillana Mara de Miguel, que este año dirigirá algunas de las actividades.

Programación

Durante la presentación, Adrián Lapsley afirmó que Patios de Bodega «interpreta el Mayo Cordobés vistiendo nuestros patios más emblemáticos de bodegas y lagares, y el de una almazara, maridando paisaje, patios, visitas, rutas y eventos». A su vez, el responsable municipal de Turismo detalló que la iniciativa se ha renovado en esta edición con una programación variada y con la incorporación de Aceites Bellido, de la mano de su Museo del Aceite.

Una de las principales protagonistas de esta edición será la periodista y escritora montillana Mara de Miguel Peláez, que cuenta con una trayectoria más que destacada en el mundo del vino. Mejor sumiller de Andalucía en 2022, será la responsable de desarrollar tres actividades claves bajo el sello de su empresa Things to do in Cordoba. Una de ellas es el Viña Bus, una experiencia que conecta Córdoba con la Sierra de Montilla. Esta actividad se celebrará los próximos domingos 11 y 18 de mayo, con salida desde la glorieta de la Cruz Roja a las 9.30 de la mañana, y permitirá a los participantes visitar los patios de varios lagares y el Museo del Aceite Juan Colín, con degustaciones de vinos incluidas y regreso previsto a las 14.30 horas.

Además del Viña Bus, Mara de Miguel dirigirá Bici Wine, una divertida ruta en bicicleta por el casco urbano de Montilla, en la que se recorrerán tres bodegas diferentes con parada en sus respectivos patios para catar vinos. La plataforma cuenta con capacidad para 15 personas y partirá desde la Plaza de la Aurora. Habrá dos sesiones de esta experiencia, previstas para los sábados 10 y 17 de mayo, con salidas a las 10.00 y a las 12.15 del mediodía. Según explicó la sumiller, «se buscará la diversión», y añadió que la idea es «pedalear de bodega en bodega por el casco urbano, entre risas y vinos».

La edición 2025 de Patios de Bodega cuenta con la participación de Lagar Los Raigones, Bodegas Pérez Barquero, Bodegas Maíllo, Bodegas Alvear, Lagar Cañada Navarro, Bodegas Robles, Lagar La Primilla, Bodega Rockera Cabriñana y Aceites Bellido.