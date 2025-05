La Junta acusa a la Confederación del Guadiana de "extralimitarse" en sus competencias sobre La Colada

La Junta de Andalucía ha explicado este viernes punto por punto las alegaciones que presentará ante el rechazo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a la autorización de las obras de conexión definitiva del embalse de La Colada. El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ha detallado la postura de la Administración autonómica y ha criticado al organismo de cuenca por "extralimitarse" en sus competencias.

Son varios los argumentos que esgrime la Junta. El primero de ellos tiene que ver con las características técnicas de la obra, que la CHG rechaza en parte porque piensa que suponen prescindir de la infraestructura ya existente. Molina ha asegurado que desde el punto de vista técnico, la obra (ya adjudicada por la Junta) está "plenamente acreditada". La intervención supone "usar lo que ya hay y mejorarlo", completando así la infraestructura. Molina ha indicado que de este modo se conseguirá una conexión "más robusta".

En cuanto a los aspectos ambientales, uno de los argumentos de la CHG para rechazar la obra, el delegado del Gobierno ha explicado que la Confederación "claramente se extralimita" en sus competencias, dado que "la evaluación ambiental no corresponde al organismo de cuenca". Es la Junta quien tiene esas competencias y ya ha concedido todos los permisos ambientales necesarios. "La CHG no puede asumir competencias que no le corresponden", ha resumido Molina.

Por otro lado, la Junta rechaza los argumentos de la CHG acerca del coste de la obra; el regulador considera que esta conexión definitiva tendría un impacto económico innecesario, dado que ya está en funcionamiento el trasvase provisional que ejecutó el Estado. De nuevo, Molina entiende que la CHG está opinando acerca de cuestiones sobre las que no tiene ni voz ni voto. "No tiene competencia para ver si es viable o no, no le corresponde", ha indicado. El coste de la intervención (más de nueve millones de euros) está autorizado desde hace años, el Consejo de Gobierno ha liberado el dinero y las partidas salen del canon del agua. Toda la financiación ya está sometida a los controles propios de la Junta, por lo que la CHG no tiene nada que decir al respecto.

Calidad del agua

Finalmente, queda el aspecto de la calidad del agua. La CHG entiende que la conexión definitiva podría empeorarla, al usar una toma en profundidad en lugar de en superficie como ocurre ahora. Molina ha apuntado que, en realidad, la conexión definitiva permitirá usar ambas opciones según las necesidades. "No sustituye, sino que se une. Lo que hace es sumar", ha asegurado. Es más, la calidad del agua tampoco es competencia de la CHG, según Molina, sino de la Diputación a través de su empresa de aguas Emproacsa. Una vez más, la CHG opina sobre cuestiones que no le competen: "Se están extralimitando", ha repetido Molina.