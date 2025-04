El Pleno de Puente Genil retira el título de hijo predilecto que otorgó a Franco en 1936

El Pleno de Puente Genil ha acordado, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y el rechazo de Vox retirar el título de hijo predilecto a Francisco Franco, otorgado en 1936. La moción, propuesta por IU y PSOE, fue defendida por Jesús David Sánchez, quien la calificó de "acto simbólico" para reparar a las víctimas del franquismo y cumplir con la ley de memoria histórica.

José Antonio Gómez (PSOE) apoyó la medida "por dignidad y justicia", mientras que la concejala de Vox, Toñi Gallardo, votó en contra al considerarla "revisionismo por odio". Tatiana Pozo (PP) también respaldó la iniciativa señalando que se debe cumplir con la ley. Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, cerró el debate destacando que es "un acto de normalidad democrática en cumplimiento legal".

En otro orden de temas, Velasco calificó de "extrema dificultad" el apagón eléctrico de 22 horas entre el lunes y martes y explicó que se activó un protocolo de emergencia a las 15.00 horas del lunes y el Plan de Emergencia Municipal a las 21.00 horas. Agradeció la labor de los equipos de emergencia, destacando la coordinación pese a la falta de comunicaciones.

Se organizó un operativo con Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y personal municipal, resaltando el trabajo del técnico de emergencias Manuel Barcos y del personal de Egemasa, Sodepo y auxiliares de ayuda a domicilio.

Atención a pasajeros del AVE durante el apagón

También se atendió a 250 pasajeros del AVE Córdoba-Málaga que pernoctaron en la estación local, con ayuda de Cruz Roja, el hospital y empresas como Bimbo. Asimismo, se realizaron rescates, como el de varios vecinos atrapados en un ascensor.

Por otra parte, ante la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que anualmente se celebra el 28 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado su tradicional declaración institucional de solidaridad con las víctimas de los accidentes laborales. En este punto, Juan de la Cruz Urbano, en nombre de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), dio lectura a la declaración, en la que denunció el elevado número de muertes "silenciadas" en el trabajo en la provincia.

Parcelaciones ilegales

Por otra parte, una pregunta de IU devolvió al pleno el debate sobre las edificaciones ilegales. La edil Reyes Estrada indicó que se podría estar construyendo de forma ilegal sobre una parcela en la aldea de Los Arenales, a lo que el concejal de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Rafael Morales, dijo que hace una semana el Seprona de la Guardia Civil también se ha interesado por la situación y ha pedido información al Ayuntamiento. Este, por su parte, la ha remitido desde Urbanismo y, de hecho, este martes los agentes de la Policía Local se personaron en la zona, aunque no han podido adoptar medidas cautelares, puesto que no podían entrar al no saberse quién es el propietario, motivo por el cual se ha recurrido al Registro de la Propiedad. Morales añadió que "el Ayuntamiento tiene que comunicar la paralización de las obras, pero insisto en que la Policía Local no ha podido identificar a los propietarios que están haciendo la obra al no poder acceder a la misma”.

En este punto, el alcalde reconoció la existencia de informes en la oficina de Obras, admitiendo su extrañeza ante el hecho de que no se haya hecho el precintado de las obras. "El tema es que no se ha podido identificar al promotor y hay que ver las maneras para agilizar estos procesos, porque cuanto antes se actúe, mejor", precisó el alcalde, quien agregó que, no obstante, "quien hace eso sabe perfectamente que está haciendo una edificación irregular, y desde este Ayuntamiento se aplicarán todas las medidas previstas por la ley para acabar con las parcelaciones ilegales en Puente Genil, las que se han iniciado en los últimos años y las que se pudieran iniciar más adelante".