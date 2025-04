Montilla presenta el festival Patios de Bodega como maridaje del Mayo Festivo cordobés

Montilla celebra la floración del viñedo, el paisaje que la rodea y la llegada de la primavera con un festival de enoturismo que se ha convertido ya en un clásico del mes de mayo, Patios de Bodega. Y para esta edición, del 3 al 18 mayo, el área el Ayuntamiento de Montilla ha apostado por una mayor visibilidad y repercusión en Córdoba capital del festival.

Por esta razón, la presentación de la edición 2025 ha tenido lugar en el turístico Mercado Victoria, con la participación del concejal de Turismo, Adrian Lapsley, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, la técnico de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Eva Escobar, y la premiada sumiller montillana, Mara de Miguel, que será la encargada de desarrollar dos de las actividades más esperadas de este año, BiciWine y el Viña Bus, que pueden reservarse ya en la plataforma www.giglon.com.

En palabras del concejal de Turismo, “Patios de Bodega interpreta el Mayo Cordobés vistiendo nuestros patios más emblemáticos de bodegas y lagares, y el de una almazara, maridando paisaje, patios, visitas, rutas, eventos…”, conformando una programación variada “que complementa al Mayo Cordobés” y que también se ha visto renovada este año, ya que se ha diseñado una nueva guía en forma de la clásica tinaja de vino que se repartirá durante la Cata del Vino Montilla-Moriles, que arranca mañana, 24 de abril, en un nuevo espacio en el que Turismo de Montilla estará presente también con la promoción de Patios de Bodega.

Un rico programa

En cuanto a las actividades innovadoras de esta edición, la sumiller Mara de Miguel ha explicado que “se buscará la diversión”, tanto con la BiciWine, en la que la idea es “pedalear de bodega en bodega por el casco urbano”, entre risas y vinos, probándolos en los diferentes patios de tres bodegas, y a bordo de una plataforma de 15 plazas que saldrá de la Plaza de la Aurora, y que contará con dos pases, los próximos 10 y 17 de mayo (a las 10 y a las 12.15).

Otra de las actividades que dirigirá la mediática sumiller, y que desarrolla con su empresa Things to do in Cordoba, será el Viña Bus, que partirá desde Córdoba (glorieta de la Cruz Roja), los próximos 11 y 18 de mayo a las 9.30 “en dirección a los maravillosos viñedos de la Sierra de Montilla”. Este Viña Bus, con 18 plazas, visitará los patios de lagares y almazara que participan en esta edición de Patios de Bodega, también degustando diferentes vinos, y con regreso a Córdoba a las 14.30h.

En general, según ha destacado la responsable de la Ruta del Vino, Eva Escobar durante la presentación, se trata de que en Montilla “que es un punto de referencia y neurálgico de toda la Denominación de Origen Montilla-Moriles, se desarrollen actividades que son experiencias para el disfrute de todos los públicos”. De hecho, el festival Patios de Bodega se ha convertido en una oportunidad, para los cordobeses y para todo el público en general de Andalucía, de divertirse con experiencias vinculadas al paisaje de Montilla y a sus diferentes vinos.

En esta edición de Patios de Bodega participarán ocho lagares y bodegas con su patio y una almazara que es el patio invitado de este año: Lagar Los Raigones, Bodegas Pérez Barquero, Bodegas Maíllo, Bodegas Alvear, Lagar Cañada Navarro, Bodegas Robles, Lagar La Primilla, Bodega Rockera Cabriñana y Almazara Juan Colín, con diferentes actividades para todos los públicos que podrás consultar en la página de Turismo de Montilla.