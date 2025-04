La CHG tiene previsto intervenir en varios arroyos de Cabra a lo largo de este año

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene previsto intervenir en varios arroyos de Cabra. La CHG tiene planificado dar este paso al no haberse podido ejecutar la inversión prevista el año pasado a través del contrato de servicios para la conservación, mejora y mantenimiento de los cauces de los arroyos Galindo, Horcajo y de la Perdiz. Estos planes se recogen en la respuesta dada por el Gobierno central a una pregunta formulada por el alcalde, Fernando Priego, en su calidad de senador, que se interesó por la situación en que se encontraban dichas actuaciones junto a otras previstas en distintos cauces cordobeses.

Los trabajos previstos en los arroyos egabrenses mencionados tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y se ejecutarán con cargo a la inversión contemplada para la provincia, que asciende a 1.709.713 euros correspondientes a la anualidad de 2024, cuyo grado de ejecución, según el Gobierno central, es de un 33%.

Actuaciones municipales

El regidor, que espera que este anuncio se lleve a efecto y no ocurra como el pasado año, en el que no se ejecutaron los mencionados trabajos anunciados por el Gobierno en el mes de junio, señala que no por ello el Ayuntamiento ha dejado de actuar.

Así, y según el alcalde, en el marco de las competencias que tiene el Ayuntamiento «se han realizado trabajos de mejora, limpieza y mantenimiento en los arroyos en su tramo urbano, que han posibilitado que, a pesar de las intensas lluvias, no se hayan registrado problemas destacables».

Entre los trabajos realizados por el Consistorio, Priego explica que en el arroyo del Chorrillo, donde los problemas de erosión del terreno pueden llegar a afectar a las traseras de las viviendas de Virgen de Lourdes, además de las labores de limpieza, «se están construyendo escolleras defensivas para proteger las viviendas». Además, añade el alcalde, «construimos un nuevo tramo por un importe de 45.000 euros y en este 2025 hemos incorporado del remanente de tesorería otros 45.000 euros para hacer otro tramo».

Imagen del río Cabra. / José Moreno

Río Cabra

Por otro lado, el proyecto de las obras de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra, que se encuentran paralizadas desde el verano de 2020, podrían dar comienzo a lo largo de 2025, al menos eso es lo que espera el Ayuntamiento de Cabra, atendiendo al proyecto actualizado que el Gobierno central encargó a la empresa Tragsatec el 23 de agosto del 2023 para así proceder a su terminación. En aquel momento, las distintas administraciones implicadas (el Ayuntamiento de Cabra y la propia CHG) firmaron un nuevo convenio.

Las obras se paralizaron en el verano de 2020, cuando la empresa adjudicataria, la Compañía General de Construcciones Abaldo, tuvo problemas para su ejecución, lo que motivó que la CHG resolviera el contrato, anunciando la licitación de uno nuevo para principios de 2022.

