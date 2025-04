Salvador Fuentes asegura que la conexión definitiva de La Colada "se va a hacer como sea" y dentro de la Ley

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este lunes que el proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de Córdoba, cuya ejecución ya había adjudicado la Junta de Andalucía por 9,3 millones de euros y que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no ha autorizado, "se va a hacer como sea, dentro del margen legal que tengamos".

Así lo ha asegurado Fuentes en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press en la que ha afirmado que la postura de la CHG y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "una auténtica barbaridad" y "un despropósito", pues no presentaron "ningún tipo de alegaciones" al proyecto en su periodo de exposición pública, añadiendo que "estamos en Andalucía, estamos en España, esto no es Estados Unidos".

Dos años de espera

En cualquier caso, Fuentes ha señalado que la acometida eléctrica en media tensión, para dotar de suministro a la estación elevadora, ya ejecutada por el Gobierno central en el marco de la obra de emergencia que conectó La Colada y Sierra Boyera y que está funcionando desde 2023, "se va a hacer de inmediato, porque es lo único que han autorizado después de dos años esperando a ver qué opinan".

En cuanto a cómo se responderá al informe desfavorable de la CHG al proyecto de conexión planteado por la Junta de Andalucía y respaldado por la Diputación, para asegurar "el suministro de agua en periodo de sequía a 85.000 habitantes" del Norte de Córdoba, Fuentes ha dicho que "los servicios técnicos" de la Junta y la Diputación están "estudiando el alcance del documento que ha enviado la Confederación del Guadiana".

El objetivo de ello es "ver su alcance técnico y legal, en el caso de que sea necesario, para defender los intereses de la provincia de Córdoba", si bien, "en cualquier caso, vamos a ver si se puede subsanar la desautorización que han hecho" del proyecto, y "ahora mismo lo que vamos a intentar es salir al paso, técnicamente, del documento, porque hay cosas que no se entienden".

Visto bueno de la Junta

Así, según ha argumentado Fuentes, "hay una autorización medioambiental de la Junta de Andalucía, que tiene la competencia, y ellos la cuestionan, y hablan de ineficacia del proyecto económico", cuando "no tienen por qué entrar ahí a valorar" la eficacia o no del proyecto", cuando, además, "la Junta se comprometió a acondicionar el proyecto a lo que ya se había hecho en la obra de emergencia", con lo que, "en definitiva, esto es un auténtico despropósito".

"Estamos entrando en dinámica absolutamente administrativa de procedimientos --ha avisado--, cuando aquí lo que urge es abordar de forma consensuada entre técnicos, tanto de la Confederación y del Ministerio, como de la Junta de Andalucía y de la Diputación, una solución lo más pronto posible y segura, que garantice el suministro de agua a toda la zona Norte".

Por eso, ahora "vamos a intentar abordar las obras que sean necesarias y urgentes, dentro del marco legal que nos ha dejado la Confederación Hidrográfica del Guadiana, independientemente de que podamos cuestionar la desautorización que ha realizado".

La idea es "intentar disipar esa discrepancia y defender los intereses de la zona Norte, porque no vamos a renunciar a esa obra, porque la conexión de esos dos pantanos, más el de Puente Nuevo", pues "son tres pantanos" los que, a juicio del presidente de la Diputación, hay que conectar, y "no vamos a renunciar a ellos, porque sin esos tres pantanos conectados no hay garantía de suministro de agua" para el Norte de la provincia.