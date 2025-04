La Diputación de Córdoba lleva al Salón Gourmets de Madrid la alta gastronomía cordobesa

El Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad más grande de Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, siendo en estos momentos el mejor escaparate de tendencias de alta gama. Con una trayectoria de 37 ediciones celebradas, es el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama. Es el evento por excelencia donde encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas tendencias, dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía.

Esta nueva edición, la 38, es una de las más ambiciosas de este evento con seis pabellones, uno más que en ediciones anteriores. Salón Gourmets es el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama. El evento por excelencia donde encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas tendencias, dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía. En el Salón Gourmets tienen lugar todos los años concursos, campeonatos, premios, catas, show cookings y un sinfín de actividades patrocinables alrededor del mundo del vino y la gastronomía.

La participación de 'Sabor a Córdoba' será en un stand de la Junta de 315 metros cuadrados.

Iprodeco vuelve a acudir a esta feria desde el 7 de abril, hasta el próximo 10 de abril en Ifema (Madrid). La participación será en el stand de la Junta de Andalucía con 315 metros cuadrados y la provincia llega con su marca identitaria denominada ‘Sabor a Córdoba’. Se encuentra localizada en el Pabellón 5, ocupando dos islas. Los expositores se distribuyen en las parcelas 5E22 y 5E30.

Se abrió convocatoria pública a todas las empresas agroalimentarias de la provincia para solicitar exponer en su estand institucional. Todas las solicitudes de participación se han atendido favorablemente.

Córdoba participa con tres denominaciones de Origen de AOVE, DO Aceite de Lucena, DO Baena (con 5 empresas), y DO Priego de Córdoba (con 4 empresas), una asociación de Aove, Asociación para la Promoción y Articulación del Sector del Aceite de Oliva del Valle del Guadalquivir (Valove) con 10 empresas; y 24 empresas de distintos sectores.

Escenario

En esta edición del Salón la Junta de Andalucía dispondrá de un Escenario exclusivo Andalucía-Gusto del Sur, que se ubicará anexo a la zona expositiva del estand de Andalucía en el Pabellón 5 y cuyo programa formará parte de las actividades oficiales del Salón, por lo que ‘Sabor a Córdoba’ será incluida en el vídeo oficial del Salón Gourmets, con especial protagonismo en las newsletters de las actividades, con retransmisión en streaming, en conexiones globales, por lo que el programa de actividades tendrá una gran repercusión en esta edición.

Con un aforo aproximado de 45 personas, se trata de una zona enfocada a ofrecer degustaciones al público asistente a la feria para dar conocer los productos de nuestras empresas coexpositoras. El presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha señalado a este periódico que «tenemos a disposición este espacio para promocionar nuestros productos, consiguiendo mayor visibilidad y promoción a los productos y empresas cordobesas que nos acompañan».

Las empresas de Córdoba realizarán dos actividades en este escenario, previstas en principio para el martes 8 de abril, una a las 14.30 horas y otra a las 18.00 horas. Estas actividades estarán apoyadas por cocinero/a, camareros/as y un conductor-presentador experto en productos andaluces.

«Serán dos momentos Sabor a Córdoba donde se darán a conocer y a degustar los productos que nuestras empresas exponen en el Salón. Aún está por concretar los detalles de estas actividades con el equipo de asesoramiento gastronómico que tenemos a nuestra disposición», añade Romero.

Además, las denominaciones de origen realizarán otras actividades independientes, el miércoles 9 de abril. Estando aún pendiente la determinación de las horas.

Encuentros B2B

La organización de esta feria organiza los encuentros B2B en el Business Center, que es un servicio gratuito que proporciona a los expositores la oportunidad de mantener reuniones comerciales con compradores internacionales provenientes de los cinco continentes. «Nuestras empresas participan en ellos», asegura Félix Romero.

El 9 de abril, de 16.00 a 18.00 horas, el vino protagoniza la Mesa Redonda Gourmets de esta edición que este año conmemora el 40 aniversario de la Guía Vinos Gourmets. Bajo el lema 'La expresión del terruño' prestigiosas bodegas con presencia en diferentes zonas vinícolas explicarán cuál es el territorio de origen de cada una de ellas, abordando cuestiones como: qué les hizo apostar por otras zonas/regiones/países, cómo se transmite al consumidor la identidad del terruño y si identidad implica aumento de costes y, por ende, aumento del precio final. Todo ello moderado por Almudena Alberca, primera mujer Master of Wine de España e Ignacio Crespo, director de la Guía Vinos Gourmets.

Por otro lado, también llega un clásico del Salón patrocinado por Tierra de Sabor y copatrocinado por Tarsus y Bodega Cuatro Rayas que celebra su 30ª edición. El concurso tiene como objetivo divulgar la cultura de la sumillería así como seleccionar al mejor profesional que se convierte en el «Mejor Sumiller de España» y representa a España en el Campeonato Mundial de Sumilleres ASI (Association de la Somellerie Internationale). El campeonato consta de dos eliminatorias: en la semifinal, que tendrá lugar el miércoles 9 de abril, de 13.30 a 19.00 horas, los concursantes deben enfrentarse a un cuestionario escrito, con preguntas tipo test y a desarrollar y una cata escrita de vinos. Los mejores pasan a la final que se celebra al día siguiente en la misma ubicación, donde los finalistas tienen que superar las siguientes pruebas: un test rápido, una cata oral de vinos, carta errónea, identificación de destilados, licores y bebidas, y, por último, la decantación y servicio de una botella de vino, todo esto ante un jurado compuesto por profesionales de alto nivel en el mundo del vino.

Tiraje de cerveza

El pasado 7 de abril, de 11.00 a 13.00 horas, se celebró la gran final nacional de tiraje de cerveza. Reunió a los diferentes campeones de los certámenes regionales, tratándose así de un campeonato de tiraje de cerveza del más alto nivel. Los participantes, que ya demostraron sus conocimientos, habilidades y nervios de acero en pasadas ediciones en sus certámenes locales, se midieron para decidir quién sería el nuevo campeón nacional. Un jurado compuesto por miembros del departamento de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera y por profesionales cerveceros, hosteleros y gastrónomos seleccionados bajo los criterios de profesionalidad y experiencia establecidos internamente por Estrella Galicia, otorgaron el título de «Mejor tirador de cerveza de España 2025» y un premio en metálico de 1.000 euros.