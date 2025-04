«Hay que seguir educando al consumidor para que valore el AOVE»

Brígida Jiménez Herrera, jiennense de la localidad de Arjona, destacada investigadora especializada en olivicultura y elaiotecnia que desde 1989 dirige el centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Cabra, ha sido nombrada por el Ayuntamiento egabrense hija adoptiva de la ciudad por su identificación y compromiso con ella. Una distinción que se suma a una larga relación de reconocimientos y premios por su labor a favor del olivar, el aceite de oliva y la aceituna de mesa junto a su trabajo en la investigación de las características sensoriales del aceite de oliva virgen extra y en cómo las técnicas de cultivo influyen en dichas propiedades. Destaca también por su labor divulgativa, que le ha llevado a impartir cursos y conferencias y a formar parte de muchos jurados de concursos y premios sobre el aceite de oliva virgen extra.

-Una vez reconocido su intenso trabajo por la promoción y la mejora de la calidad del aceite de oliva virgen extra con distintos premios, ¿cómo recibe el de hija adoptiva de Cabra?

-Recibir el título de hija adoptiva de Cabra es un honor inmenso y una gran emoción. Desde que llegué a esta ciudad a finales de los ochenta, siempre me he sentido acogida con mucho cariño y respeto. Este reconocimiento no solo lo recibo a título personal, sino que lo entiendo también como un reflejo del esfuerzo de todos los que trabajamos por mejorar el sector oleícola y dar visibilidad a nuestro aceite de oliva virgen extra. Es un privilegio formar parte de esta comunidad y ver cómo el trabajo de tantos años es valorado de esta manera.

-Desde su llegada a Cabra, siempre ha mantenido un firme compromiso con la ciudad, lo que le ha llevado a convertirse en una egabrense de adopción. ¿Cómo ve a sus convecinos?

-Desde el primer momento, los egabrenses me abrieron las puertas de su ciudad con generosidad. He podido compartir con ellos no solamente mi trabajo, sino también mi vida. Los veo como personas trabajadoras, que tienen un gran arraigo a su tierra y también un profundo respeto por la tradición oleícola. Son defensores de su cultura y de su historia, pero también tienen una gran capacidad de innovación y adaptación. Me siento muy identificada con ellos, porque compartimos la pasión por la excelencia y la mejora continua.

-Una de sus máximas preocupaciones desde siempre ha sido que los egabrenses conozcan el centro Ifapa, que dirige desde 1989. ¿Por qué hay que conocerlo?

-El centro Ifapa de Cabra es un referente en investigación y formación sobre el olivar y el aceite de oliva virgen extra, además de la vitivinicultura. Sin embargo, muchas veces los propios egabrenses no son plenamente conscientes de la riqueza de conocimientos y oportunidades que este centro ofrece. Aquí trabajamos en innovación, formación y desarrollo para mejorar la calidad del AOVE, del vino, de los vinagres... y optimizar los recursos de los agricultores y productores. Conocerlo significa entender mejor el potencial del sector y cómo la investigación puede ayudar a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura.

-Es conocida su labor a favor del AOVE, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. ¿Qué queda por hacer?

-Se ha avanzado mucho en la promoción y calidad del aceite de oliva virgen extra, pero aún queda camino por recorrer. A nivel nacional, hemos logrado posicionar nuestro aceite como un producto de excelencia, pero es necesario seguir educando al consumidor para que valore su calidad y propiedades. En el ámbito internacional, competimos con mercados emergentes que han aprendido de nuestro modelo y buscan posicionarse con fuerza. Por eso, la innovación, la diferenciación y la protección de la calidad deben ser nuestras prioridades. No está todo hecho, cada día surgen nuevos retos que debemos afrontar con determinación.

-En estos momentos, ¿cómo ve el sector oleícola?, ¿se podrán superar los retos que tiene por delante?

-El sector oleícola se enfrenta a desafíos importantes, como el cambio climático, la competencia internacional y la rentabilidad del olivar. La sostenibilidad es clave, tanto en términos ambientales como económicos. Debemos apostar por nuevas estrategias que optimicen los recursos hídricos, mejorar la eficiencia productiva y seguir promoviendo el AOVE en mercados globales. Confío en que con trabajo y compromiso superaremos estos retos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. La clave está en la innovación y en la capacidad de adaptación del sector.

