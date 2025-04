Los remanentes de Tesorería de la Diputación de Córdoba ascienden a 20 millones de euros

Todos los grupos representados en la Diputación de Córdoba, excepto Vox, han dado su respaldo al reconocimiento de los remanentes de Tesorería correspondientes al año 2024 y que han ascendido a 20 millones de euros. Tanto el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), como los portavoces de PSOE, José Antonio Romero, e IU, Irene Ruiz, han valorado el esfuerzo que las tres formaciones han hecho por alcanzar un acuerdo que ponga por delante de los intereses partidistas los de los ayuntamientos y ciudadanos de la provincia.

Así, del total de los 20 millones que ahora pasan a formar parte del presupuesto de la institución para 2025, la partida más destacada es la que engrosa con 6 millones el plan Diputación Invierte, que ha pasado a tener una partida total de 17,5 millones. Este punto, que se ha debatido por separado, sí ha contado con el apoyo de todos los grupos. Los distintos portavoces han defendido la importancia de este incremento presupuestario porque es una manera de garantizar a los municipios y entidades locales menores inversiones y actuaciones en materia de infraestructuras y mejora de los servicios públicos.

Otros epígrafes del presupuesto provincial que se verán beneficiados con esta modificación son las obras hidráulicas, para lo que Emproacsa recibirá 3 millones de euros, con lo que la cuantía total que recibe la empresa provincial será de 5,5 millones. En este incremento, IU reclama que se destine una parte para combatir la contaminación del embalse de La Colada, además de resolver las anomalías y deficiencias que el servicio registra. También es importante la aportación que se hace a Epremasa, de 3,1 millones de euros, con lo que se busca mejorar la prestación de recogida y de gestión de los residuos, la implantación del quinto contenedor, según ha recordado Romero, y seguir trabajando en beneficio de la economía circular.

Mesa presidencial del Pleno de la Diputación de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Borrascas

Importante es también la aportación de un millón de euros que se ha previsto para paliar los daños causados por el tren de tormentas que ha pasado por la provincia en las últimas semanas, con ello se pretende atender problemas como el surgido en Fernán Núñez, con la rotura de un colector, y reparar desperfectos en las carreteras y en dos puentes, según ha puntualizado Salvador Fuentes.

Entre las otras cuantías que se han aprobado, como fruto de la negociación, está el millón que se dedicará a asesorar a los ayuntamientos en la redacción de los nuevos planes urbanísticos, con lo que la cuantía final será de 1,3 millones; otro millón para contribuir a la retirada de amianto de los pueblos, con lo que el presupuesto total será de 1,5 millones y 200.000 euros para ayudar en la lucha contra el virus del Nilo, para lo que se celebrará el próximo martes una reunión con todos los estamentos implicados.

Fuentes ha agradecido "la altura de miras" que han tenido los portavoces de PSOE e IU, junto con los del Partido Popular, que han antepuesto los intereses generales a los partidistas porque los acuerdos alcanzados benefician, según ha dicho, a pueblos gobernados por todos los partidos, algo tan poco habitual en los tiempos actuales, ha completado.

Además, el presidente de la institución provincial ha recordado que otros asuntos a los que también se destinarán los remanentes serán ayudar la formación profesional en materia de hostelería, apoyar a actividades culturales en los pueblos, a la investigación sanitaria colaborando con el Imibic, y en materia empresarial, respaldar a sectores como la defensa o la logística.

Política de izquierdas

Uno de los aspectos por los que Vox se ha opuesto al reparto de los remanentes es el incremento previsto para la Cátedra de Memoria Democrática. A juicio del portavoz, Rafael Saco, el PP no solo no abandona en la Diputación las políticas heredadas de la izquierda “sino que se encuentra muy a gusto en ellas”.

Por su parte, desde IU, pese a reconocer que no sería ese el reparto que la formación hubiera hecho, no se han opuesto por considerar, según han explicado Irene Ruiz, que son fondos muy importantes para los pueblos, porque les permitirá actuar en algunos aspectos que de otra forma no hubiera sido posible. Ruiz ha señalado que, pese al apoyo, su grupo estará vigilante para que cumpla todo lo acordado.

José Antonio Romero, por el PSOE, ha indicado que el motivo de su respaldo a la propuesta es que ha sido atendida la mayoría de las peticiones hechas por su grupo, aunque no todas. Romero se ha quejado de la tardanza en llevar este punto a aprobación, pero considera que pese a ello, el equipo de gobierno popular “ha cumplido con su compromiso”.